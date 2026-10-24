Ukrainas Aizsardzības ministrija atklāj, uz ko patiesībā spējīgs "Starlink"
Ukrainā atjaunota satelītsakaru sistēmas "Starlink" un tās militārās versijas "Starshield" darbība ar ātrumu, kas pārsniedz 400 kilometrus stundā, sestdien paziņojis aizsardzības ministrs Jevhenijs Hmara.
"Sakari ir stabili. Tas ir kārtējais piemērs, kā tiešais dialogs un Ukrainas prezidenta neatlaidīgā nostāja visaugstākajā līmenī dod rezultātus. Un šis rezultāts pirmkārt ir svarīgs mūsu frontes līnijai, karavīriem, bezpilota lidaparātu darbībai, loģistikai un sakariem," Hmaras teikto citē aģentūra "Interfax Ukraina".
"Starlink" darbības ierobežojumi Ukrainā pirmo reizi tika novēroti naktī uz 14. oktobri. Satelītu tīkls pārstāja darboties ierīcēs, kas pārvietojās ar lielu ātrumu.
Tas izrādījās kritiski svarīgi Ukrainas armijai. "Starlink", jeb precīzāk, šī tīkla militārais formāts "Starshield", tiek izmantots, lai vadītu bezpilota lidaparātus uzbrukumos objektiem teritorijās, ko Krievija okupējusi kara laikā pret Ukrainu.
Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, lai veiktu uzbrukumus mērķiem Krievijas teritorijā, Ukraina neizmanto "Starshield", jo Krievija neatrodas šī satelītu tīkla pārklājuma zonā.