Hitlera kalnu rezidencē izcēlies ugunsgrēks
Bijušajā Ādolfa Hitlera kalnu rezidencē "Ērgļa ligzda" ("Kehlsteinhaus") ir izcēlies ugunsgrēks, un policija ir aizturējusi aizdomās turēto, sestdien paziņoja Vācijas policija.
"Aizdomīga persona tika nogādāta pagaidu apcietinājumā," paziņoja policija. Tā iepriekš paziņoja, ka ugunsdzēsēju ierašanās laikā ēku "pilnībā bija pārņēmušas liesmas".
Ārkārtas situāciju dienesti ieradās piektdien plkst. 21.52 (plkst. 22.52 pēc Latvijas laika) uz lielu ugunsgrēku, paziņoja Augšbavārijas Dienvidu policijas štābs.
Ugunsdzēsējiem bija grūti nodzēst ugunsgrēku, jo ēka atrodas nomaļā vietā 1834 metru augstumā, sacīja policijas preses sekretāre Liza Maiere. "Notiek kriminālpolicijas izmeklēšana," sacīja Maiere.
Ēka atrodas Kēlšteina kalna virsotnē netālu no Berhtesgādenes Bavārijas federālajā zemē. Tā tika uzcelta 20. gadsimta trīsdesmito gadu beigās pēc Nacionālsociālistiskās vācu strādnieku partijas (NSDAP) pasūtījuma, un Hitlers to apmeklēja vismaz 14 reizes.