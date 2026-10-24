Zelenskis brīdina Eiropu par sekām, kādas varētu radīt Ukrainas krišana
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Eiropas valstis nespēs katra atsevišķi aizsargāties pret Krievijas agresiju, jo nevienai no tām nav tik spēcīgas armijas kā Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam.
To Ukrainas līderis sacīja intervijā telekanālam "ABC News". Zelenskis atgādināja, ka pašlaik Krievijas armijā ir aptuveni divi miljoni karavīru.
Pēc viņa teiktā, "nevienai Eiropas valstij nav tik spēcīgas armijas". Viņš uzskata, ka Eiropas valstu bruņotie spēki nav gatavi stāties pretī Krievijai. Prezidents ir pārliecināts, ka neviena valsts nespēs sevi pasargāt, rīkojoties vienatnē.
Volodimirs Zelenskis kritizēja valstis, kuras ir gatavas palīdzēt Ukrainai, taču vispirms vēlas stiprināt savus bruņotos spēkus un paturēt pretgaisa aizsardzības raķetes savām vajadzībām, nevis nodot tās Ukrainai. Viņš ir pārliecināts, ka šāda nostāja nepalīdzēs, "ja Ukraina kritīs".
Atgādinām, ka oktobrī Zelenskis lūdza Eiropas līderiem 2027. gadā piešķirt Ukrainai papildu 70 miljardus eiro aizsardzības vajadzībām. Šie līdzekļi nepieciešami, lai Ukraina spētu atvairīt Krievijas agresiju.
Eiropas Savienība solījusi izskatīt šo lūgumu un pašlaik meklē iespējas rast finansējumu papildu palīdzības sniegšanai Ukrainai.
Iepriekš Volodimirs Zelenskis arī atbildēja uz jautājumu, vai viņš būtu gatavs piekrist kara iesaldēšanai ar Krieviju, Ukrainai saglabājot kontroli pār 75% savas teritorijas.