Itālijas lielpilsētās gaidāmi protesti pastiprinātas drošības apstākļos
Itālijas varas iestādes pastiprina drošību astoņās lielpilsētās, tai skaitā Romā un Milānā, kur sestdien gaidāmi protesti, kas pagājušajā nedēļas nogalē pārauga vardarbībā.
Demonstrācijas paredzētas, turpinoties studentu, kravasmašīnu šoferu un lauksaimnieku protestiem pret budžeta tēriņu samazinājumiem un dzīves dārdzības problēmām, ieskaitot mājokļu un degvielas cenas.
Romas policija paziņoja, ka tā "piesātinās [ar policistiem] gan fizisko, gan virtuālo teritoriju", kā arī izmantos dronus un helikopterus demonstrāciju novērošanai.
Paziņojumā teikts, ka tai vēl arvien "ir mērķis garantēt uzskatu paušanas tiesību izmantošanu pilnā apmērā, bet stingrā atbilstībā likumam".
Milānas pilsētas centrā patrulēs policijas papildspēki, kas nosūtīti pēc pagājušās nedēļas nogales protestiem, bet pilsētas mērs Džuzepe Sala sacīja, ka nav plānots noslēgt pilsētu.
"Pagājušajā nedēļas nogalē mūsu nebija pietiekami daudz. Mēs vienkārī mēģināsim būt lielākā skaitā," mērs paziņoja raidstacijai "Radio Lombardia".
Milānas mērs arī mudināja sestdien neslēgt veikalus. Pagājušajā nedeļas nogalē vairāki veikali tika izlaupīti, bet citi tika slēgti vai aizvāca izrotātās vitrīnas.
"Ja painika izplatās, tad viss apstājas," piektdien sacīja mērs.
Grupa "17. oktobra kustība" ir aicinājusi sestdien plkst. 15 (plkst. 16 pēc Latvijas laika) protestēt astoņās Itālijas lielpilsētās.
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Katrā pilsētā paredzētas trīs demonstrācijas, kas sanāks kopā vienā vietā, bet to norises vietas tiks paziņotas tikai pusstundu pirms sākuma.
Pretkara kustība "Antiimperiālistu ass" ir organizējusi demonstrāciju Romā.
Premjerministres Džordžas Meloni labējā valdība šonedēļ pieņēma drošības dekrētu, kas atvieglo nepilngadīgo aizturēšanas noteikumus, ievieš jaunu noziegumu "vardarbīga piedalīšanās demonstrācijā" un nosaka naudas sodus vecākiem par kaitējumu, ko viņu bērni nodarījuši protestu laikā.
Policija piektdien paziņoja, ka ir veikusi desmitiem reidu pret cilvēkiem, kas tiek turēti aizdomās par piedalīšanos izlaupīšanā un nemieros protestu laikā pagājušakā nedēļas nogalē.
Valdība arī apstiprinājusi vairākus pasākumus, lai palīdzētu kravas mašīnu šoferiem un zvejniekiem tikt galā ar degvielas cenu kāpumu.