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Šodien 08:40
"Lufthansa" atkal atceļ reisus uz Dubaiju
Vācijas nacionālās aviokompānijas "Lufthansa" grupa piektdien atkal atcēlusi reisus uz Dubaiju neilgi pirms to plānotas atsākšanas, pamatojot to ar "pašreizējo situāciju un prognozi Tuvajos Austrumos".
Grupas aviokompānijas "Swiss" un "Lufthansa" bija plānojušas atsākt reisus uz Dubaiju 25. oktobrī, kas sākas ziemas reisu grafiks. Šīs grupas meitsabiedrība "Eurowings" atsāktu šos reisus 1. novembrī.
"Eurowings" jau pirms dažām dienām atcēla plānotos reisus uz Dubaiju no Štutgartes un Ķelnes/Bonnas lidostām, kā iemeslu minot augstas aviācijas degvielas izmaksas. Tagad tiek atcelti arī ikdienas reisi no Berlīnes uz Dubaiju.
"Lufthansa" grupas mērķis tagad ir atsākt reisus uz Dubaiju 25. novembrī.
"Lufthansa" martā apturēja reisus uz Dubaiju Irānas kara dēļ.