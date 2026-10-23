Cilvēktiesību aizstāvji: Baltkrievijā par Ukrainas atbalstīšanu liek cietumā, notiesāti jau 419 cilvēki
Kopš 2022. gada februāra Baltkrievijā par atbalstu Ukrainai ir notiesāti vismaz 419 cilvēki, arī 73 sievietes, liecina Baltkrievijas cilvēktiesību aizsardzības organizācijas "Vjasna" apkopotie dati.
No tiem 142 cilvēki pašlaik atrodas apcietinājumā.
Pēc cilvēktiesību aizstāvju datiem 222 cilvēki tika notiesāti pēc panta par atbalstu ekstrēmistiskai darbībai, jo bija izplatījuši fotogrāfijas un videoierakstus, kuros redzama Krievijas militārās tehnikas pārvietošanās.
Lielākā daļa notiesāto ir saistīta ar lietu par opozīcijas "Telegram" kanāla "Belaruski Hajun" darbību. Pēc panta par valsts nodevību notiesāti 44 cilvēki, bet par "aģenta darbību" - 17 ārzemnieki. Vēl 29 cilvēkus tika tiesāti pēc panta par teroraktu - par dzelzceļa un Mačulišču lidlauka diversijām. Neviens no cilvēkiem, kas notiesāti par diversijām, nav atbrīvots apžēlošanas vai apmaiņas ietvaros.
Turklāt 45 personas tika notiesātas par ziedojumiem pēc pantiem par teroristiskas darbības vai ekstrēmistu grupējuma finansēšanu. Saskaņā ar pantu par dalību bruņotā konfliktā ārvalsts teritorijā notiesāti 42 cilvēki, no viņiem 23 - tā sauktajā Kaļinovska pulka lietā. Šī Ukrainas Aizsardzības spēku formējuma rindās pamatā ir baltkrievu karotāji.
Baltkrievijā ir izvietoti Krievijas karavīri, un 2022. gada februārī no Baltkrievijas teritorijas tika veikta iebrukuma operācija Ukrainā. Tiesa, Baltkrievija nepiedalās karā tieši, un Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko pozicionē sevi kā miera sarunu atbalstītāju.