Sarunas ar ASV un agresori Krieviju paredzētas novembra pirmajā pusē, pavēsta Zelenskis
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdien paziņoja, ka sarunas starp Ukrainas, ASV un Krievijas pārstāvjiem ir plānots rīkot novembra pirmajā pusē Abū Dabī, taču to norise ir atkarīga no Krievijas puses.
Zelenskis pavēstīja, ka viņam bija telefonsaruna ar ASV īpašajiem pārstāvjiem Džaredu Kušneru un Stīvu Vitkofu, kurā viņi apsprieda Norvēģijā notikušo sarunu rezultātus, kā arī to, kā "mēs varam turpināt virzīt diplomātiju uz priekšu".
"Novembrī mums ir vienošanās rīkot trīspusēju tikšanos Ukrainas-ASV-Krievijas formātā komandu līmenī, un mēs ceram, ka tā notiks. Plānots tikties novembra pirmajā pusē, cik vien iespējams drīz, bet mēs esam gatavi tikties jebkurā dienā, pat rīt. Tomēr viss ir atkarīgs no krieviem," uzsvēra Ukrainas prezidents.
Pēc viņa teiktā, Ukraina gaidīja trīspusējo tikšanos oktobrī.
"Taču tā nenotika, jo krievi izdomāja kārtējo ieganstu, lai atteiktos. Tagad mums visiem jākoncentrējas uz to, lai šīs tikšanās notiktu. Protams, kopā ar Ameriku, Eiropu un citiem mūsu partneriem. Šīs tikšanās ir nepieciešamas, un mums ir vajadzīgs, lai diplomātija virzītos uz priekšu," viņš teica.
Tāpat Zelenskis uzskata, ka šādas tikšanās nevar notikt bez ASV vai bez ASV spiediena uz Krieviju.
"Mums ir vajadzīgas trīspusējas sarunas starp Ukrainu, Ameriku un Krieviju, un arī Eiropai ir jābūt daļai no šī dialoga. Turklāt mums ir jāpāriet no sarunām tehniskā līmenī uz līderu tikšanos, jo galvenos jautājumus var atrisināt tikai visaugstākajā līmenī," piebilda Ukrainas prezidents.