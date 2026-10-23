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Bēru laikā Jordānijas baznīcā teroristi sarīko slaktiņu
Jordānijas dienvidos Karakas provincē apšaudē baznīcā nogalināti vismaz septiņi cilvēki, piektdien valsts raidsabiedrībai "Al-Mamlaka" paziņoja avots drošības dienestā. Vēl desmit cilvēki apšaudē Hammudas baznīcā ievainoti, sacīja avots, norādot, ka dažu stāvoklis ir kritisks.
Šāvēji bijuši divi. Kā "Al-Mamlaka" pastāstīja liecinieks, šaušana dievnamā turpinājusies piecas minūtes. Pēc uzbrukuma šāvēji aizbēguši, sacīja liecinieks.
Uzbrukuma brīdī baznīcā un tās apkārtnē atradās no 150 līdz 200 cilvēku, sacīja liecinieks, piebilstot, ka lielākā daļa upuru bija vecumā no 50 līdz 70 gadiem. Apšaudes brīdī notika bēru procesija.
Drošības spēki veic izmeklēšanu, paziņoja valdības komunikācijas ministrs Mohammeds Al Momani.
Jordānijā vairums iedzīvotāju ir musulmaņi, bet Karakā dzīvo ievērojama kristiešu kopiena.