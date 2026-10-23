Francija gatavojas jaunam vājprāta vilnim ielās, iesaistīs 70 000 policistu
Francija visā valstī izvietos aptuveni 70 000 policistu, gatavojoties jaunām protestu akcijām šajā nedēļas nogalē, piektdien paziņoja valdība.
Prezidents Emanuels Makrons sasauca sanāksmi ar savu aizsardzības padomi, kurā piedalījās augstākā līmeņa ministri un amatpersonas, un tiksies ar drošības spēku pārstāvjiem.
Sestdien tiks izvietoti aptuveni 70 000 drošības dienestu darbinieku, preses konferencē Parīzē paziņoja iekšlietu ministrs Lorēns Nunjess, brīdinot, ka sociālajos tīklos izplatās aicinājumi uz vardarbību un laupīšanu.
Parīze pēc grautiņiem, 20.10.2026
Parīze atkopjas pēc plašajiem grautiņiem 17. oktobrī.
Ceturtdien Makrons aicināja rīkoties ar vislielāko stingrību pret noziedzīgām darbībām, apsūdzot "ultrkreiso" grupas mēģinājumā pagājušajā nedēļas nogalē "gāzt republiku".
Sestdien visā Francijā gaidāmas jaunas demonstrācijas.
Šajā nedēļas nogalē demonstrantiem būs aizliegts atrasties Lionas pilsētas centrā, savukārt Parīzē protestētājiem būs atļauts iet gājienā tikai pa ierobežotu maršrutu starp Bastīlijas un Nācijas laukumiem.
Arī Marseļas iestādes bija aizliegušas protestus, taču piektdien paziņoja, ka "izņēmuma kārtā" tiks atļauta arodbiedrību organizēta demonstrācija.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tāpat tika atcelts lēmums sestdien apturēt visu sabiedrisko transportu pilsētā. Savukārt galvaspilsētā sestdien būs slēgti vadošie muzeji, tostarp Luvra, bet mākslas izstāde "Art Basel" tiks pārtraukta priekšlaicīgi.
Šajā nedēļas nogalē tiks mobilizēti aptuveni par 20% vairāk drošības spēku darbinieku, ņemot vērā asu kritiku par policijas gatavošanos un izlūkošanas pasākumiem.