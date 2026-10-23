Tramps sola vērsties pie Maska, ja Ukrainai būs problēma ar "Starshield"
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka viņš runās ar tehnoloģiju magnātu Īlonu Masku, ja Ukrainā joprojām pastāvēs problēmas ar militāro sakaru pakalpojumu "Starshield".
"Ja ir kāda problēma, es to atrisināšu," Tramps sacīja žurnālistiem Baltajā namā pēc tam, kad Ukraina paziņoja, ka joprojām saskaras ar problēmām saistībā ar "Starshield".
Uz jautājumu, vai viņš ir sazinājies ar Masku, lai atjaunotu piekļuvi, Tramps atbildēja: "Es ar viņu neesmu runājis. Varbūt man būs jārunā, bet pagaidām neesmu. Esmu dzirdējis, ka problēma ir novērsta, bet, ja tā nav, es ar viņu runāšu."
Tramps arī noraidīja pieņēmumus, ka Maskam ir pārāk liela ietekme pār sistēmu, kas ir vitāli svarīga Ukrainas cīņā pret Krievijas iebrukumu. "Es nedomāju, ka tā ir," teica Tramps. "Īlons nekad neko nepareizu nedarīs. Es viņu ļoti labi pazīstu, viņš ir godīgs cilvēks."
Tramps ceturtdien paziņoja, ka "Starshield" ir "atpakaļ", kad laikraksts "Wall Street Journal" bija ziņojis, ka prezidents lūdzis Masku atjaunot šo Kijivas bruņotajiem spēkiem vitāli svarīgo pakalpojumu.
"Wall Street Journal" šīs nedēļas sākumā ziņoja, ka Masks bija ierobežojis ātrumu, ar kādu Ukrainas aprīkojums varēja savienoties ar sistēmu, tādējādi padarot daļu Ukrainas bezpilota lidaparātu nelietojamu.
Ukraina izmanto "Starshield" - "Starlink" militārā līmeņa satelītu pakalpojumu - sakariem kaujas laukā, vidēja attāluma uzbrukumiem Krievijas okupētajai teritorijai un saviem pārtveršanas bezpilota lidaparātiem.
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Kijiva izmanto "Starlink" civilo satelītu sistēmu, taču ne militārām operācijām.