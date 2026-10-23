"Google" vadītājs izglābis pasauli no "Trampa okeāna", taču briesmas vēl nav garām
ASV Donalds Tramps atklājis, ka cietusi neveiksmi viņa vēlme pārdēvēt Atlantijas okeānu viņa paša vai Amerikas vārdā, tādējādi Baltijas jūra nebūs saistīta ar “Trampa okeānu”. Par to pasaulei jāpateicas “Google” vadībai.
Uzstājoties mītiņā Dienvidkarolīnā pusotru nedēļu pirms pasaulei kritiski svarīgajām vidustermiņa vēlēšanām ASV prezidents pastāstīja, ka zvanījis “Google” izpilddirektoram Sundaram Pičajam, lai noskaidrotu, vai uzņēmums varētu īstenot viņa kāroto sapni. Kā zināms, Baltā nama saimnieks ir slavens ar izteiktu godkāri, cenšoties savu vārdu ierakstīt vēsturē.
“Man patīk tikai divi okeāni - Atlantijas un Klusais okeāns. Es negrasos nevienu citu okeānu nosaukt Trampa vai Amerikas vārdā, tikai kādu no šiem diviem. Tāpēc mēs nopietni apsvērām Atlantijas okeāna pārdēvēšanu, un es piezvanīju “Google Maps , kas mums ļoti palīdzēja ar ezeru... Viņi joprojām nav atguvušies pēc līča pārdēvēšanas. Es teicu: “Sundar, es domāju par Atlantijas okeānu”,” stāstīja Tramps.
Tramps atsaucās uz saviem izdotajiem izpildrīkojumiem, ar kuru Meksikas līcis tika pārdēvēts par Amerikas līci, bet Ontārio ezers par Amerikas ezeru laikā, kad Baltā nama saimnieks uzsāka tirdzniecības karu ar Kanādu.
Tas, ka Tramps būs iekārojis Atlantijas okeānu, bija skaidrs, jo tieši šī okeāna krastā Floridā atrodas viņa rezidente "Mar-a-Lago".
Pēc Trampa teiktā, Pičajs šo ambiciozo priekšlikumu noraidījis. “Nē, nē, nē. Šoreiz es to nedarīšu... Ar okeāniem ir citādi, prezidenta kungs. Tie apskalo... ļoti daudzas valstis. Lūdzu, neprasiet mums to darīt.”
“Tāpēc es droši vien šoreiz atturēšos. Vai man vajadzētu atturēties?” Tramps jautāja, piebilstot: “Domāju, lai paliek Atlantijas okeāns.”
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Taču mierā viņš negrasās likties, un Klemsonas Universitātē sanākušajiem klausītājiem ierosināja pārdēvēt kādu citu okeānu. “Kluso okeānu mēs nosauksim par Amerikas okeānu. Kā, jūsuprāt, uz to reaģētu Eiropa?” viņš jautāja. “Vai domājat, ka eiropiešiem tas patiktu?”
Tramps nereti mēdz paust idejas par dažādu objektu pārdēvēšanu sev par godu. Viena no vērienīgākajām idejām bija pasaules ekonomikai kritiski svarīgā Hormuza šauruma pārdēvēšana savā vārdā, turpinoties ASV karam pret Irānu.