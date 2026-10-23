Baltais nams apgalvo par pamieru krievu okupantu sagrābtajos Oleškos, kuru likteņa dēļ Eiropas Parlamenta viceprezidente bija pieteikusi bada streiku
ASV pirmā lēdija Melānija Trampa panākusi vietēja mēroga pamieru starp Krieviju un Ukrainu Olešku pilsētā, piektdien paziņoja Baltais nams.
Oleški atrodas Krievijas okupētajā Ukrainas Hersonas apgabala daļā, un pilsēta tiek nepārtraukti apšaudīta, un cilvēki, kas tur palikuši, spiesti mēnešiem iztikt bez elektrības un pienācīgas medicīniskās palīdzības. Pilsētā trūkst pārtikas un medikamentu.
Ceļi, kas ved uz pilsētu, ir mīnēti, un Oleškus ir praktiski neiespējami pamest.
Vietējais pamiers stāsies spēkā 29. oktobrī.
"Pirmā lēdija Melānija Trampa ir veiksmīgi panākusi pamieru starp Krieviju un Ukrainu, kas attiecas tikai uz Olešku pilsētas teritoriju. Abas puses ir vienojušās uz laiku pārtraukt visas militārās darbības Oleškos, lai nodrošinātu humānās palīdzības piegādi un sagatavotu civiliedzīvotāju evakuāciju pa speciāli izveidotu drošības koridoru," teikts Baltajā namā izplatītajā paziņojumā.
"Situācija Oleškos ir kritiska. Tā ir pilsēta pie frontes līnijas, kas atrodas uz katastrofas sliekšņa. Starp palikušajiem iedzīvotājiem galvenokārt ir vecāka gadagājuma cilvēki, kuriem ļoti nepieciešama medicīniskā palīdzība, zāles, pārtika un tīrs ūdens," paziņoja Melānija Trampa. "Olešku iedzīvotājiem trūkst elektroenerģijas, viņi dzīvo starp mīnētiem ceļiem un pastāvīgi tiek pakļauti militāriem uzbrukumiem. Bija pilnīgi skaidrs: bez manas iejaukšanās nebūtu iespējams nogādāt pilsētā humāno palīdzību un evakuēt vecākus cilvēkus."
Trampa un viņas pārstāvji risināja sarunas ar Krievijas un Ukrainas vadību, lai noteiktu vietējā pamiera nosacījumus.
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Russia is trying to turn Oleshky into a death trap, says Ukraine's Foreign Minister Andrii Sybiha. According to Ukraine, around seventeen hundred people, including forty-seven children, remain trapped in the Russian-occupied town, facing hunger. Pope Leo has appealed to Vladimir Putin to let food and medicine in and allow civilians to leave safely. Piotr Kućma [@KucmaPiotr] reports.— TVP World (@TVPWorld_com) October 18, 2026
Pirms vairākām dienām Romas pāvests Leons XIV telefonsarunā ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu lūdza nodrošināt pilsētai humānās palīdzības piegādi un evakuēt cilvēkus. Drīz pēc tam Ukrainas Augstākās Radas cilvēktiesību pilnvarotais Dmitro Lubinecs, bet pēc tam arī Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs apstiprināja, ka Kijiva un Maskava strādā pie situācijas atrisināšanas.
Kopš 2022. gada Oleški atrodas Krievijas kontrolē. Pēc tam, kad krievi 2023. gada vasarā uzspridzināja Kahovkas HES dambi, Oleški uz laiku gandrīz pilnībā nokļuva zem ūdens. Pilsēta zaudējusi centralizēto ūdens un elektroenerģijas padevi, tās iedzīvotāju skaits jau tad samazinājās gandrīz desmit reizes līdz apmēram diviem līdz trim tūkstošiem.
2025. gada 15. martā Ukrainas armija iznīcināja stratēģiski svarīgo tiltu, novēršot okupantu armijas tālākvirzīšanos. Kopš 2025. gada decembra pilsētas iedzīvotāji dzīvo bez elektrības, viņiem trūkst pārtikas un nav pieejama pienācīga medicīniskā aprūpe. Pamest Oleškus ir gandrīz neiespējami, jo lielākā daļa ceļu, kas ved ārpus pilsētas, ir mīnēti, bet Krievija aktīvi bloķē evakuāciju un humānās palīdzības piegādi, vienlaikus piedāvājot palīdzību tikai tiem, kuri piekrīt pieņemt Krievijas pilsonību.
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Jāpiebilst, ka Hersonas apgabals ir to četru Ukrainas austrumu apgabalu — vēl Zaporižjas, Doneckas un Luhanskas — skaitā, kurus Putins anektēja 2022. gada 30. septembrī, tobrīd nevienu no tiem pilnībā nekontrolējot. Arī tagad, kaut gan Putins paziņoja par pilnīgu Luhanskas apgabala "atbrīvošanu", to uztver ar skepsi, jo viņš šādi lielījies jau vairākkārt pēdējo gadu laikā. No 2022. gada pavasarī sagrābtās Hersonas krievu okupantiem nācās izvākties jau novembrī, bet Zaporižju viņi vispār nav spējuši ieņemt.
2024. gada ultimātā par jebkādu miera sarunu sākšanu Putins pieprasīja, lai Ukraina labprātīgi viņam atdod visus šos četrus apgabalus, un pēdējā laikā ASV prezidents Donalds Tramps cenšas aizvien aktīvāk piespiest Ukrainu piekāpties, lai noslēgtu "darījumu".