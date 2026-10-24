Studenti gatavi liegt Serbijas līderim Aleksandram Vučičam saglabāt varu! Vai tā notiks?
Serbijas studentu kustība, kas divus gadus rīkoja masu protestus pret autoritārā prezidenta Aleksandra Vučiča režīmu, vainojot to korupcijā un nekompetencē, tagad cer gūt uzvaru svētdien, 25. oktobrī, paredzētajās parlamenta pirmstermiņa vēlēšanās.
Studenti paļaujas, ka viņiem izdosies atkārtot panākumus, ko kaimiņos esošajā Ungārijā aprīlī guva opozīcija, kas ar pārliecinošu balsu vairākumu spēja gāzt ilggadējo autoritāro un prokrieviski noskaņoto premjerministru Viktoru Orbānu.
Savukārt Vučičs, kas septembra beigās, piecus mēnešus pirms sava otrā un beidzamā prezidentūras termiņa beigām, atkāpās no prezidenta amata, cer saglabāt varu savās rokās, startējot vēlēšanās kā viņa pārstāvētās Serbijas Progresīvās partijas (SNS) kandidāts uz premjerministra amatu.
Aptaujas liecina, ka SNS, kas atradusies pie varas 14 gadus, un protestu kustības atbalstītā Studentu saraksta izredzes ir līdzīgas un vēlēšanu iznākumu ir grūti prognozēt. Šī neskaidrība raisa bažas par iespējamo vardarbību pēc vēlēšanām.
Studenti vēlas mainīt netaisnīgo sabiedrību
Studentu vadītie protesti sākās pēc 16 cilvēku bojāejas 2024. gada novembrī, sabrūkot Novi Sadas dzelzceļa stacijas nojumei. Protestu dalībnieki traģēdijā vainoja valdības korumpētību un nekompetenci, pieprasot režīmam uzņemties atbildību, un šīs prasības rada plašu atsaucību Serbijas sabiedrībā. Protesti gāja plašumā, iedragāja Vučiča pozīcijas un noveda pie valdības nomaiņas.
Belgradas Universitātes psiholoģijas profesors Aleksandars Baucals uzskata, ka studentu kustību rosinājis fakts, ka "viņu paaudze uzaugusi sabiedrībā, kas ir ļoti netaisnīga". "Tie apzinās, ka gadījumā, ja viņi padosies, viņi atteiksies no savas dzīves," atzīst Baucals, kas ir viens no Studentu saraksta kandidātiem. "Tas viņus padarījis par oponentiem, kas nedrīkst padoties."
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Galvenais neapmierinātības avots ar pašreizējo režīmu ir korupcija. Saskaņā ar starptautiskās nevalstiskās organizācijas "Transparency International" datiem Serbija atpaliek no visām savām kaimiņvalstīm un atzīstama par viskorumpētāko valsti Eiropā, protams, neskaitot tādus odiozus piemērus kā Krievija un Baltkrievija.
SNS pastāvīgi tiek apsūdzēta sakaros ar organizēto noziedzību, un viens no Studentu saraksta priekšvēlēšanu saukļiem ir: "Serbija vai Mafija?"
Divus gadus pēc protestu kustības izveidošanās studenti kļuvuši par labi organizētu politisku spēku, kas nav pakļāvies valdības mēģinājumiem to apspiest un bauda lielu popularitāti starp 6,4 miljoniem Serbijas pilsoņu.
Kustība bez vadoņiem
Jau sākotnēji studentu kustība distancējās no opozīcijas partijām, izvairoties no jebkādas tradicionālās hierarhijas un vadības struktūrām. Tam pamatā daļēji bija ideoloģiski, bet daļēji tīri praktiski apsvērumi. Paši studenti apgalvo, ka kustības spēks ir tās demokrātiskumā un solidaritātē, kas krasi kontrastē ar Vučiča populistisko režīmu.
"Mums ir svarīgi likvidēt personības kultu," sarunā ar aģentūru AP uzsver Novi Sadas Universitātes dabaszinātņu un matemātikas fakultātes students Vukarins Džinovičs. Viņš piebilst, ka studenti atbalsta "demokrātiju, iecietību un cieņu pret ikviena viedokli".
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Patiesi, studentu kustībai nav nedz vadoņa, nedz līderu, pat ne runasvīru. Tās aktīvisti apgalvo, ka viņi visi ir vienlīdz neatkarīgi, no kuras Serbijas daļas tie nākuši un kādā fakultātē studē. Visi svarīgie lēmumi un plāni tiek izdiskutēti un pieņemti, balsojot visas valsts mērogā neskaitāmajos tā dēvētajos plēnumos vai fakultāšu padomēs.
Tas ir krasā pretstatā Vučiča vienpersoniskajai varai, ko tas baudījis jau 12 gadus, ieņemot premjerministra vai prezidenta amatu. Darbojoties kā anonīma kustība, studenti izrādījušies par izveicīgiem pretiniekiem politikas veterānam, kas pagātnē viegli pievārējis visus politiskos oponentus. Anonimitāte apgrūtinājusi mērķu izvēli gan drošības iestādēm, gan režīma kontrolētajiem medijiem.
Vučičs bargi vērsies pret studentu kustību, apsūdzot to pretvalstiskā darbībā, tās aktīvistus izsekojot un aizturot. Taču Baucals un citi kustības atbalstītāji ir pārliecināti, ka tas tikai vairojis studentu spēku un nepakļāvību.
Vučiča spožums un posts
Vučičs vēl pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados kļuva pazīstams kā radikāls serbu nacionālists, kas atbalstīja toreizējā prezidenta, 2006. gadā, gaidot Hāgas tribunāla spriedumu, cietumā mirušā Slobodana Miloševiča, lolotos Lielserbijas izveides plānus. Kosovas kara laikā viņš ieņēma informācijas ministra amatu Miloševiča valdībā.
Lai gan, pašam nonākot prezidenta amatā, Vučičs neturējās pie sava mentora militārisma politikas, iekšpolitikā viņš turpināja izmantot viņa receptes, savus oponentus pasludinot par vārdā nenosauktu ārējo ienaidnieku aģentiem.
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Taču pret studentu kustību šī taktika izrādījusies neiedarbīga. Saskaņā ar prodemokrātiski orientētā Caurskatāmības un atbildības pētniecības centra (CRTA) un Stenforda Universitātes jūlijā veikto aptauju studentu kustību atbalstīja 45% serbu, kamēr SNS atbalstu pauda tikai 36% aptaujāto. Taču tas bija, pirms Vučičs izvirzīja savu kandidatūru uz premjera amatu un personīgi iesaistījās priekšvēlēšanu kampaņā.
Šobrīd aptaujas liecina, ka abas nometnes bauda puslīdz vienādu atbalstu, un izšķiroša loma var būt etnisko minoritāšu - ungāru, bosņaku un albāņu - partijām.
Kā tapa Studentu saraksts
Kandidāti, kas iekļauti Studentu sarakstā, izraudzīti izvirzīšanas un vētīšanas procesā, kas norisinājās visās Serbijas universitātēs. Starp tiem, kas pretendē ieņemt vienu no 250 parlamenta deputātu vietām, ir maz plašāk pazīstamu personu. Starp viņiem ir plašākai publikai mazāk zināmi skolotāji, profesori, eksperti, sportisti, zemkopji un mākslinieki. Vairāk nekā 160 no kandidātiem šobrīd studē doktorantūrā.
Viena no kandidātēm Studentu sarakstā, Belgradas Universitātes asistējošā profesore Milica Jovanoviča, norāda, ka politiskās pieredzes trūkums nebūt nav trūkums. "Mēs esam politiskie amatieri, taču esam eksperti," uzsver Jovanoviča. "Mēs esam cilvēki, kas vadījuši projektus, vadījuši organizācijas, vadījuši kopienu, un patiesībā nedomāju, ka varētu būt sliktāki par politiķiem (..). Vienīgais, kam ir nozīme, ir vēlme kaut ko uzlabot, prasme to patiesībā paveikt un atbalsts, lai panāktu patiesas pārmaiņas."
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Lai gan Studentu saraksta pirmais numurs ir kardiologs Ilija Sardanovičs, kustības pārstāvji uzsver, ka tas nebūt nenozīmē, ka viņš uzvaras gadījumā kļūs par nākamo premjerministru.
Iecere ir nomainīt korupcijas un mafijas saēsto valdību un atjaunot demokrātiskās institūcijas, tostarp neatkarīgus medijus, lai turpmāk būtu iespējams rīkot brīvas un godīgas vēlēšanas, norāda Džinovičs.
Studentu saraksts piedāvā arī Serbijas ekonomiskās un sociālās atdzimšanas plānu. "Mums ir bail, taču spējām to pārvarēt, jo zinām, par ko cīnāmies," uzsver Novi Sadas Universitātes students. "Visa režīma vardarbība un represijas (..) patiesībā simbolizē viņu bailes."
Tajā pašā laikā daudzi jautājumi, kas varētu radīt šķelšanos, nobīdīti malā. Izšķiršanās par dalību Eiropas Savienībā (ES) atstāta referenduma ziņā, bet Kosova atzīta par neatņemamu Serbijas sastāvdaļu, saglabājot līdzšinējo oficiālās Belgradas nostāju. Proeiropeiski noskaņotie Vučiča valdības pretinieki norāda arī uz apstākli, ka studenti solījuši neieviest sankcijas pret Krieviju, Belgradas tradicionālo sabiedroto.
Neskaidrība par nākotni
Kopš atkāpšanās no prezidenta amata Vučičs aktīvi iesaistījies priekšvēlēšanu kampaņā. Viņš apsūdzējis savus pretiniekus plānos nolaupīt valdošās partijas uzvaru, lai gan SNS kontrolē gan vēlēšanu komisijas, gan tiesu iestādes.
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No otras puses, pati SNS jau iepriekš pieķerta plašos vēlēšanu pārkāpumos, tostarp vēlētāju iebiedēšanā un uzpirkšanā, kā arī vēlētāju sarakstu viltošanā. Tāpēc Studentu saraksts plāno svētdien uz vēlēšanu iecirkņiem nosūtīt nepieredzēti lielu novērotāju skaitu.
Arī pirms 25. oktobra vēlēšanām starptautiskie novērotāji un ES paudusi bažas par balsošanas procesa drošību un godīgumu. Eksperti bažījas, ka pēcvēlēšanu naktī abas puses var paziņot par savu uzvaru un ka Vučičs var neatzīt savu iespējamo sakāvi.
"Studenti nepārprotami parādījuši, ka ir spēks gan kā paaudze, gan politiski, kas var nest pārmaiņas," aģentūrai AP norādījusi Belgradas Universitātes Politikas zinātnes fakultātes profesore Aleksandra Krističa. "Tas cilvēkiem dod cerību, ka pēc 14 gadiem SNS režīma var kas mainīties."
Vardarbības draudi
Tajā pašā laikā Krističa atzīst, ka pastāv bažas par iespējamo vardarbību. Anonīmu bandu uzbrukumi opozīcijas pārstāvjiem SNS varas gados bijusi bieža parādība.
Taču priekšvēlēšanu gaisotnē viens no šādiem algotiem bandītiem izšķīries kļūt par tā dēvēto trauksmes cēlēju. "Mana loma bija vadīt puišu grupu uz bīstamākajām un kritiskākajām vietām, uz jebkuru pulcēšanos, kur otrā pusē bija studenti vai opozīcija," Balkānu Izmeklējošas žurnālistikas apvienībai (BIRN) stāsta Momčilo Marjanovičs, piebilstot, ka algots fiktīvā darbavietā kādā sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumā. "Tas bija mūsu darbs, protams, kā pēdējo iespēju izmantot spēku, lai gan bieži tas notika ne kā pēdējā iespēja."
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Trešdien policija aizturēja sešus cilvēkus aizdomās par vardarbīgu uzbrukumu plānošanu vēlēšanu dienā policijai un politiskajiem pretiniekiem. Ģenerālprokuratūra paziņoja, ka pieci aizturētie Novi Sadā tiek turēti aizdomās par "kūdīšanu un mudināšanu ar spēku gāzt augstākās valsts varasiestādes". Viņi vervējuši cilvēkus, kurus gatavojās vest uz Belgradu, lai organizētu vardarbīgus uzbrukumus. Sestā persona, kas aizturēta galvaspilsētā, bijusi atbildīga par tā dēvēto mobilo grupu apmācību fiziskām sadursmēm.
Diplomāti Belgradā uzskata, ka Vučiča iecere 2027. gadā uzņemt Pasaules izstādi (EXPO) varētu tomēr atturēt no jebkādas vardarbības. Ja viņa palikšana pie varas tiktu apdraudēta, Vučičam ir iespēja uzsākt ilgstošu balsu pārskaitīšanas procedūru, cerot, ka studentu kustība galu galā apsīks.
Taču Studentu saraksts ir apņēmības pilns to nepieļaut un pēdējo nedēļu laikā izstrādājis pēcvēlēšanu ielu taktiku, lai aizstāvētu savu iespējamo uzvaru. "Manuprāt, ir spēcīga sajūta - tagad vai nekad," nesenā mītiņa laikā pie Izglītības ministrijas Belgradā izteicās Novi Sadas Universitātes asociētā profesore Jelena Kleuta. "Domāju, ļaudis patiesi uz savas ādas izjutuši, uz ko režīms ir spējīgs, un ir sajūta, ka jāpaliek stipriem, jo darbs nav paveikts."
Avoti: AP, "The Guardian", "Reuters".