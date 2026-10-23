“Ģenētiskie pētījumi parāda!”: krekšķošais Putins vairs nekautrējas ar iemeslu, kādēļ slepkavo Ukrainā
Krievijas diktators Vladimirs Putins paudis jaunu versiju, kādēļ viņš turpina slepkavot Ukrainas iedzīvotāju un sagrābt tās teritoriju.
Путин заявил, что Россия готова возобновить трёхсторонние переговоры по Украине, и назвал захваченные украинские территории «историческими землями России» В интервью пропагандисту Павлу Зарубину Владимир Путин заявил, что Россия готова к возобновлению трёхсторонних контактов для обсуждения гарантий безопасности России и Украины «после выхода на мирные соглашения, причём в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то короткий промежуток времени». Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, который подтвердил, что готов к заморозке боевых действий по линии фронта, то есть с потерей территорий, российский руководитель назвал их «неуместными», потому что «это не их территория, это территория исторически России». Кроме того, утверждает Путин, «последние генетические исследования показывают, что русские и украинцы — один народ». Путин также сказал, что «украинцев, как бездомных собак, собирают на улицах и загоняют на фронт насильно», и в очередной раз обвинил в продолжении войны руководство Украины, добавив, что Россия не готовится к войне с Европой — разговоры об этом он назвал «политической шизофренией». Видео: «Россия 24»— ЭХО (@echofm_online) October 22, 2026
Sarunā ar Kremļa galma žurnālistu Pāvelu Zarubinu Putins paziņoja, ka viss, ko Krievija ir iekārojusi Ukrainā patiesībā vienmēr ir tai piederējis un arī ukraiņu tādu nemaz nav. Komentējot Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska paziņojumu par gatavību iesaldēt karu ar Krieviju gar pašreizējo frontes līniju, diktators atteica: “Mana attieksme pret šo jautājumu ir tāda, ka tā nav viņu teritorija, tā ir vēsturiskās Krievijas teritorija.”
Savu apgalvojumu Kremļa saimnieks pamatoja ar okupantu 2022. gada septembrī sarīkotā “referenduma” rezultātiem, kuros Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabalu iedzīvotāji it kā esot nobalsojuši par šo teritoriju iekļaušanu Krievijas sastāvā, kamēr dzīvokļus un mājas apstaigāja “vēlēšanu komisiju darbinieces” bruņotu vīru pavadībā. Lieki teikt, gandrīz neviena pasaules valsts šī “referenduma” rezultātus nav atzinusi. 2022. gada 30. septembrī Putins vietējo nodevēju pavadībā pasludināja par šo apgabalu aneksiju, nevienu no tiem joprojām pilnībā nekontrolējot.
Ukrainas teritoriju sagrābšanu viņš pamatoja arī ar to, ka tādu ukraiņu nemaz nav. Īstā nacistu stilā viņš stāstīja, kamēr gandrīz piecus gadus turpina slepkavot: “Tā ir mums ļoti tuva tauta, saprotiet? Ko tur vēl teikt? Jaunākie ģenētiskie pētījumi parāda, ka krievi un ukraiņi patiesībā ir viena tauta,” viņš piebilda. Kādi tādi "ģenētiski pētījumi" bijuši, viņš nepastāstīja.
Владимир Путин: Генетические исследования доказывают, что русские и украинцы — один народ Видео: kremlin. ru https://t.co/VSsIQCAuqt— ЭХО (@echofm_online) October 23, 2026
Putins arī ciniski paziņoja, ka Krievija “nevēlas karot ar Ukrainu”. “Taču, ja pašreizējā Ukrainas vadība vēlas karot, lai tad karo,” viņš piebilda. “Tāpēc mēs vienmēr esam iestājušies par miermīlīgu konflikta atrisinājumu. Par to runājām jau no pašām pirmajām dienām, vēl 2014. gadā... Vēlos teikt, ka arī tagad esam gatavi. Mēs esam gatavi vienoties un meklēt izeju no šīs smagās, sarežģītās situācijas,” krekšķot stāstīja asiņainais diktators.
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Jāatgādina, ka 2022. gada 24. februāra rītā televīzijā demonstrētajā, taču visticamāk jau iepriekš ierakstītajā kara pieteikšanas runā Putins apgalvoja, ka nekādas Ukrainas teritorijas neokupēs un vispār "mēs neko negrasāmies uzspiest ar spēku". Taču 2022. gada 30. septembrī Putins vispirms atzina Zaporižjas un Hersonas apgabalu “neatkarību” (Luhanskas un Doneckas "tautas republiku" neatkarību viņš atzina 21. februārī trīs dienas pirms invāzijas Ukrainā, turklāt robežās, kuras separātisti nemaz nekontrolēja) un dažas stundas pēc tam oficiāli anektēja četrus Ukrainas austrumu Hersonas, Zaporižjas, Doneckas un Luhanskas apgabalus, izpildot vietējo gauleiteru Vladimira Saldo, Jevgeņija Baļicka, Denisa Pušiļina (viņš savulaik bija slavenākā Krievijas krāpnieka un finanšu piramīdas MMM radītāja Sergeja Mavrodi palīgs) un Leonīda Pasečņika “lūgumus”, kaut gan Krievija ne tobrīd, ne šobrīd pilnībā tos nekontrolē, Zaporižju (710 tūkstoši iedzīvotāju 2022. gada sākumā) tā arī nav spējusi ieņemt, bet Hersonu (279 tūkstoši iedzīvotāju 2022. gada sākumā) krievu okupantiem nācās pamest 2022. gada novembrī.