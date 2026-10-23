Melnajā jūrā krievu drons uzbrucis tirdzniecības kuģim: ir bojāgājušais, vairāki jūrnieki pazuduši
Melnajā jūrā netālu no Rumānijas krastiem drons trāpījis tirdzniecības kuģim, kas beidzies ar traģēdiju. Viens jūrnieks gājis bojā, deviņus izdevies izglābt, bet vēl trīs cilvēku meklēšana turpinās, vēsta Rumānijas varasiestādes.
Uzbrukums noticis aptuveni 24 kilometru attālumā no Rumānijas ostas pilsētas Konstancas, tieši ārpus valsts teritoriālajiem ūdeņiem. Drona trieciens nodarījis kuģim smagus bojājumus, izraisījis ugunsgrēku. Tā rezultātā kuģis apgāzies un nogrimis.
Uz Komoru Salu karoga kuģa "Khoryv" atradās 13 apkalpes locekļi – desmit Ukrainas un trīs Azerbaidžānas pilsoņi. Pēc trauksmes signāla saņemšanas uz notikuma vietu nekavējoties nosūtīti glābšanas kuģi. Deviņus jūrniekus izdevies izglābt, taču viens atrasts miris, bet vēl trīs joprojām tiek meklēti.
Glābšanas operāciju būtiski apgrūtina nelabvēlīgi laikapstākļi un sliktā redzamība. Spēcīgā vēja un nemierīgās jūras dēļ glābēji pagaidām nevar izmantot helikopteru, tādēļ pazudušo jūrnieku meklēšana turpinās ar kuģiem.
Rumānijas prezidents Nikušors Dans notikušo saistījis ar Krievijas īstenoto kara eskalāciju Ukrainā. Viņš uzsvēris, ka šādi uzbrukumi apdraud drošību Melnajā jūrā, tostarp NATO dalībvalstu Rumānijas un Bulgārijas piekrastē.
Šis nav pirmais šāda veida incidents reģionā. Pēdējo divu nedēļu laikā dronu triecienos pie Rumānijas un Bulgārijas krastiem cietuši vismaz septiņi tirdzniecības kuģi. Pieaugot apdraudējumam, NATO paziņojusi par plāniem pastiprināt Melnās jūras uzraudzību ar papildu patrulēšanas lidmašīnām, radariem un droniem.