Netālu no Parīzes notikusi apšaude - ir viens bojāgājušais, starp cietušajiem arī bērns
Piektdienas rītā Francijā, netālu no Parīzes, notikusi traģiska apšaude, kurā viens cilvēks gājis bojā, bet vēl četri ievainoti. Uzbrucējs, pārvietojoties ar automašīnu, atklājis uguni uz cilvēkiem vairākās vietās. Starp ievainotajiem ir arī 12 gadus veca meitene.
Apšaude notikusi ap plkst. 10.30 pēc vietējā laika Trapas un Laverjēras pilsētās, aptuveni 30 kilometru attālumā no Parīzes. Kā pavēstījis Trapas mērs Ali Rabe, uzbrucējs no automašīnas šāvis uz cilvēkiem, kurus sastapis savā ceļā. Policijai izdevies aizdomās turēto aizturēt netālu esošajā Kuaņjēras pilsētā.
Saskaņā ar Francijas mediju ziņoto uzbrucējs izmantojis automātisko šaujamieroci. Starp cietušajiem ir 12 gadus veca meitene, kura guvusi vairākas šautas brūces. Vietējās amatpersonas norādījušas, ka viņas stāvokli izdevies stabilizēt. Notikušo izmeklē Francijas Nacionālā pretterorisma prokuratūra, kas pārbauda iespējamu teroristisku vai rasistisku uzbrukuma motīvu. Pagaidām uzbrucēja rīcības iemesli nav noskaidroti, un izmeklēšana turpinās.
Francijas premjerministrs Sebastjēns Lekornī notikušo nosaucis par ļoti nopietnu incidentu, uzsverot, ka mobilizēti visi nepieciešamie drošības un tiesībsargājošo iestāžu resursi. Savukārt Trapas pašvaldība paziņojusi, ka iedzīvotājiem tiks nodrošināta psiholoģiskā palīdzība.
Apšaude notikusi laikā, kad Francijā jau valda saspringta gaisotne pēc pagājušās nedēļas nogalē pieredzētajiem vardarbīgajiem protestiem. Arī šajā nedēļas nogalē gaidāmas jaunas demonstrācijas, tādēļ policija plāno pastiprināt drošības pasākumus.