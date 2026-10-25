Meklē darbiniekus, kuri Antarktīdā grib skaitīt pingvīnus par 2400 eiro mēnesī - ir tikai viens nosacījums
Lielbritānijas fonds "UK Antarctic Heritage Trust" meklē darbiniekus darbam bijušajā pētniecības stacijā Portlokrojā, Antarktīdā. Par pingvīnu koloniju novērošanu un vēsturisko ēku uzturēšanu iespējams saņemt aptuveni 2400 eiro mēnesī. Tomēr šis darbs prasa labu fizisko sagatavotību un gatavību dzīvot skarbos apstākļos.
Jāskaita pingvīni
Antarktīda ir aukstākais, sausākais un vējainākais kontinents pasaulē. Stacijā nav tekoša ūdens, mobilā sakaru tīkla un medicīniskās palīdzības. Darbiniekiem ik dienu jāšķūrē sniegs, jāizkrauj laivas pie slidenām klintīm un jāveic citi fiziski smagi darbi, tostarp jāpārvieto 20 litru ūdens kannas un jāceļ līdz 15 kilogramiem smagas kastes. Dušā parasti var nomazgāties tikai reizi nedēļā, bet naktis jāpavada kopīgā guļamistabā ar citiem darbiniekiem, vēsta vācu izdevums "Bild".
Katru gadu darbam šajā stacijā meklē četrus līdz piecus darbiniekus. Sešu mēnešu līgums ietver sagatavošanās posmu, piecus mēnešus ilgu uzturēšanos Antarktīdā un noslēguma posmu pēc atgriešanās. Viens no galvenajiem pienākumiem ir skaitīt pingvīnu ligzdas, olas un mazuļus. Iegūtie dati palīdz pētniekiem sekot līdzi kolonijas skaita pārmaiņām un novērtēt tūrisma ietekmi uz putniem. Darbiniekiem būs arī jāuzrauga izstāde, jāapkalpo suvenīru veikals un jāstrādā pasaules vistālāk uz dienvidiem esošajā pasta nodaļā.
Darba devējs nodrošina ēdināšanu, dzīvesvietu, ceļa izdevumu segšanu un darbam nepieciešamo apģērbu. Pretendentiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, jādzīvo Lielbritānijā un jābūt derīgai atļaujai strādāt šajā valstī. Tādējādi šī darba iespēja nav pieejama ikvienam interesentam.
Portlokroja ir viena no apmeklētākajām vietām Antarktīdā. Vasaras sezonā tur dienā var piestāt līdz pat diviem kruīza kuģiem. Tūristi krastā uzturas tikai dažas stundas, bet pēc tam ar laivām atgriežas uz kuģiem.