Ukrainas izlūkdienests brīdina, ka Maskava gatavo provokācijas, tostarp Baltijas valstīs
Krievija varētu sarīkot diversijas Eiropas Savienības valstīs un pēc tam tajās vainot Ukrainu, lai mazinātu Eiropas partneru atbalstu Kijivai.
Krievija pastiprina hibrīdās destabilizācijas aktivitātes Eiropas valstīs, cenšoties mazināt starptautisko atbalstu Ukrainai un diskreditēt Ukrainas aizsardzības spēkus. Viens no iespējamiem scenārijiem paredz diversiju organizēšanu, pēc kurām atbildība par notikušo tiktu uzvelta Kijivai. Par to brīdina Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde (HUR).
Pēc Ukrainas militārā izlūkdienesta vērtējuma, provokācijas varētu skart Centrāleiropas un Austrumeiropas valstis, tostarp Baltijas valstis.
Maskava plānojot izmantot tā dēvētās viltus karoga operācijas, pēc kurām ar Krievijas propagandas un Kremlim pieejamo starptautisko platformu palīdzību tiktu izplatītas apsūdzības pret Ukrainu.
Par iespējamiem diversiju mērķiem varētu kļūt kritiskās infrastruktūras objekti, pierobežas teritorijas, Kaļiņingradas apgabals, kā arī Eiropas Savienības valstu reģioni, kuros dzīvo daudz krievvalodīgo iedzīvotāju.
Ukrainas izlūkdienests pieļauj, ka provokācijas varētu tikt sarīkotas arī objektos, kas atrodas Kremļa kontrolē. To vidū minēti Krievijas Pareizticīgās baznīcas īpašumi un ar Krieviju saistītas vēsturiskas vietas.
Ukraina jau brīdinājusi savus starptautiskos partnerus par iespējamiem draudiem.