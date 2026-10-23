Čīlē pludmalē izskalota „pastardienas zivs” - katastrofu vēstnese, kas saskaņā ar ticējumiem brīdina par briesmu tuvošanos
Čīles ziemeļu pilsētā Mehiljonesā 20. oktobrī pludmalē izskalota milzīga, gandrīz piecus metrus gara airzivs jeb tā dēvētā "pastardienas zivs". Tās parādīšanās izraisījusi plašu rezonansi sociālajos tīklos un spekulācijas par iespējamu dabas katastrofu. Zinātnieki gan aicina neļauties panikai un skaidro, kāpēc šim mītam nav pamata.
Kāpēc to sauc par "pastardienas zivi"?
Siļķu karalis ir iespaidīga dziļūdens zivs.Šai zivij ir gara, sudrabota, lentei līdzīga forma bez zvīņām un izteiksmīga, sārta muguras spura, kas uz galvas veido vainagam līdzīgu cekulu (no tā cēlies nosaukums "karalis" ). Tā var sasniegt iespaidīgu garumu — vidēji ap 3 līdz 5 metriem, bet ir fiksēti eksemplāri, kas sasnieguši pat 11 metru garumu, raksta "Daily Mail".
Giant 'Doomsday fish' washes ashore in South America sparking claims of an impending disaster: 'Not a good omen' https://t.co/JazjeVtNFH https://t.co/pwU8GpAgBO— Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 21, 2026
Tā mīt tropiskajos un mērenajos okeānu ūdeņos milzīgā dziļumā, parasti no 200 līdz pat 1000 metriem (tā dēvētajā krēslas zonā), tāpēc cilvēki to dzīvu redz ārkārtīgi reti. Lai gan izskatās iespaidīga un biedējoša, šī zivs nav plēsīga un tai nav zobu. Tā pārtiek galvenokārt no planktona, sīkiem vēžveidīgajiem un kalmāriem. Gadsimtu gaitā šādu zivju parādīšanās tuvu ūdens virsmai vai krastā rosinājusi dažādas leģendas un neparastus skaidrojumus. Japāņu folklorā šīs zivs parādīšanās saistīta ar ticējumu, ka tās paceļas ūdens virspusē, lai brīdinātu cilvēkus par gaidāmu nelaimi, visbiežāk - zemestrīci vai cunami.
Ko par šīm leģendām saka zinātnieki?
Tikmēr pētnieki ir vienisprātis, ka nav nekādu pierādījumu tam, ka šīs milzu zivis spētu paredzēt zemestrīces. 2019. gadā Japānas zinātnieki pat veica īpašu pētījumu, lai pārbaudītu, vai tautas ticējumam ir kāds zinātnisks segums. Viņi salīdzināja ziņas par dziļūdens zivju parādīšanos ūdens virspusē un spēcīgām zemestrīcēm laika posmā no 1928. līdz 2011. gadam. Izpētot 336 ziņojumus par izskalotām zivīm un 221 zemestrīci, kuras stiprums sasniedza vismaz 6 magnitūdas, atklājās, ka tikai vienā gadījumā šie notikumi patiešām sakrita.
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Zinātnieki uzsver, ka cilvēka prātam vienkārši patīk saskatīt saikni tur, kur tās nav. Ja pēc zivs atrašanas tiešām notiek zemestrīce, šis stāsts apceļo pasauli un dziļi iesēžas atmiņā. Savukārt simtiem reižu, kad zivs tiek izskalota krastā, bet nekāda katastrofa neseko, visi ātri vien aizmirst.
Kāpēc zivs nonāca Čīles krastā?
Kāpēc gandrīz piecus metrus garā zivs nonāca Čīles pludmalē, pagaidām nav zināms. Lai noskaidrotu tās parādīšanās iemeslus, būtu nepieciešama sīkāka izpēte. Biologi norāda, ka dziļūdens zivis krastā var izskalot dažādu iemeslu dēļ — tās var būt slimas, novājinātas, zaudējušas orientāciju vai nonākušas spēcīgu okeāna straumju varā.
Baumas par iespējamu nelaimi šoreiz pastiprina fakts, ka Čīle patiešām atrodas vienā no seismiski aktīvākajiem pasaules reģioniem. Tomēr seismologi uzsver, ka zemestrīces Čīlē izraisa tektonisko plātņu kustība, nevis dziļūdens zivju parādīšanās krastā. Speciālisti atgādina, ka seismiski aktīvo reģionu iedzīvotājiem nevajadzētu mēģināt pareģot nākotni pēc neparastām dabas parādībām. Daudz svarīgāk ir sekot oficiālajiem brīdinājumiem un laikus parūpēties par savu drošību.