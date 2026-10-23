Krievijas pilsoņiem draud atņemt būtisku privilēģiju
Krievijas pilsoņi joprojām ik gadu saņem simtiem tūkstošu Šengenas vīzu, taču Eiropas valstu valdības arvien aktīvāk apspriež iespējas ierobežot viņu ceļošanu.
Vācija ierosina izsniegt vīzas, kas būtu derīgas tikai vienā valstī, Somija cenšas panākt pilnīgu tūrisma braucienu aizliegumu, savukārt Itālija nesteidzas atteikties no Krievijas tūristiem.
Pēc vairākiem incidentiem, kuros Eiropas valstu varas iestādes vaino Krieviju, Eiropas Savienības līderi aicinājuši steidzami pārskatīt vīzu politiku, ziņo BBC.
No Leipcigas līdz Šengenai
Kārtējā Eiropas Savienības samitā, kas notika 15. un 16. oktobrī un kurā pulcējās dalībvalstu vadītāji, viens no galvenajiem apspriestajiem jautājumiem atkal bija drošība. Diskusijās neiztika bez hibrīduzbrukumu pieminēšanas - diversijām, gaisa telpas pārkāpumiem, kiberuzbrukumiem un mēģinājumiem iejaukties vēlēšanās, kuros Eiropas valstu varas iestādes vaino Krieviju.
Viens no iemesliem, kas izraisīja jaunu diskusiju vilni, bija incidents Leipcigas lidostā, kur naktī uz 5. augustu netālu no Ukrainas kravas lidmašīnas tika atrasts ar sprāgstvielām aprīkots drons. Vācijas ārlietu ministrs atbildību par notikušo piedēvēja Krievijai. Kā vienu no atbildes pasākumiem Johans Vādefūls (Johann Wadephul) paziņoja par nodomu pastiprināt Krievijas pilsoņu ieceļošanas kontroli.
Eiropas valstu varas iestādes ar Krievijas specdienestiem saistījušas arī citas diversijas, piemēram, dzelzceļa sliežu spridzināšanu Polijā un mēģinājumus aizdedzināt Ukrainas armijai paredzēto aprīkojumu Lietuvā.
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Berlīne uzņēmusies vadošo lomu centienos ierobežot Krievijas pilsoņu ceļošanu uz Eiropu, sagatavojot rakstisku iniciatīvu par vienotu un stingrāku pieeju Šengenas vīzu izsniegšanai.
Dokumenta pilns teksts nav publiskots, taču izdevums "Rapporteur", kas specializējas ES politikas jautājumos, vēsta, ka Vācija tajā rosina valstīm, kuras joprojām izsniedz Krievijas pilsoņiem vīzas nebūtiskiem ceļojumiem, galvenokārt tūrismam, pāriet uz vīzām ar ierobežotu teritoriālo derīgumu. Tas nozīmētu, ka šādas vīzas būtu derīgas tikai tajā valstī, kura tās izsniegusi.
Šādas vīzas, ko saīsināti dēvē par LTV (vīzas ar ierobežotu teritoriālo derīgumu), Krievijas pilsoņiem tiek izsniegtas jau pašlaik, taču pagaidām tas drīzāk ir izņēmums, nevis ierasta prakse. Saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem 2025. gadā Šengenas valstu konsulāti Krievijā izsniedza aptuveni 619 tūkstošus parasto Šengenas vīzu un vēl gandrīz 12 tūkstošus LTV vīzu.
Visbiežāk šādas vīzas tika izsniegtas piecu gadu derīguma termiņa pasu turētājiem, kuru dokumentos nav biometriskās mikroshēmas. Vairākas ES valstis, tostarp Dānija un Francija, ir pārtraukušas atzīt šādas pases.
Tomēr daudzas valstis joprojām turpina izsniegt Krievijas pilsoņiem īstermiņa Šengenas vīzas (C kategorija). Pagājušajā gadā visvairāk šādu vīzu izsniedza Itālija (161 tūkstotis), Francija (157 tūkstoši), Spānija (123 tūkstoši) un Grieķija (59 tūkstoši). Lielākā daļa no tām bija tieši tūrisma vīzas.
Kopumā pagājušajā gadā ES valstis izsniedza par 10,2% vairāk vīzu nekā gadu iepriekš. Tomēr šis rādītājs joprojām ir tālu no līmeņa, kāds bija pirms kara un Covid-19 pandēmijas. Salīdzinājumam - 2019. gadā Krievijas pilsoņi saņēma aptuveni četrus miljonus Šengenas vīzu.
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Francijas Ārlietu ministrija, atbildot uz BBC pieprasījumu, atteicās komentēt Parīzes nostāju attiecībā uz priekšlikumu ierobežot tūrisma vīzu izsniegšanu Krievijas pilsoņiem.
Tā vietā ministrijas preses dienests vērsa uzmanību uz ārlietu ministra Žana Noela Baro (Jean-Noël Barrot) 12. oktobra paziņojumu par gatavotajiem ierobežojumiem ieceļošanai ES personām, kuras iepriekš piedalījušās karā Krievijas pusē.
Par šāda aizlieguma pamatprincipiem ES dalībvalstis vienojās jau jūlijā, izstrādājot 21. sankciju paketi. Tomēr vēl ir jāprecizē ierobežojumu piemērošanas kārtība un jānosaka to spēkā stāšanās datums.
Itālija, Spānija un Grieķija līdz raksta publicēšanas brīdim nebija atbildējušas uz informācijas pieprasījumiem.
Šengenas vīzas iegūšana kļūst arvien sarežģītāka
Pēc tam, kad Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, Eiropas Savienība vairākkārt mainījusi ieceļošanas noteikumus Krievijas pilsoņiem.
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2022. gada septembrī ES Padome apturēja ar Krieviju noslēgtā nolīguma par vīzu atvieglotu izsniegšanu darbību. Krievijas pilsoņi zaudēja līdz tam piešķirtās priekšrocības: vīzu nodeva pieauga vairāk nekā divas reizes, pieteikumu izskatīšana kļuva ilgāka, bet prasības iesniedzamajiem dokumentiem un daudzkārtējās ieceļošanas vīzu saņemšanai tika pastiprinātas.
Vienlaikus saskaņā ar Eiropas Komisijas ieteikumiem iespēju ieceļot ES tika rosināts saglabāt noteiktām personu grupām, tostarp disidentiem, neatkarīgajiem žurnālistiem, cilvēktiesību aizstāvjiem un ES pilsoņu ģimenes locekļiem.
"Atbilstoši ES ieteikumiem Vācijas diplomātiskās pārstāvniecības Krievijas pilsoņiem Šengenas vīzas izsniedz tikai tad, ja tiek izpildīti stingri nosacījumi, un parasti tās ir paredzētas tikai vienreizējai ieceļošanai uz īsu laiku," BBC norādīja avots Vācijas Ārlietu ministrijā.
"Mēs iestājamies par vienotu, stingru un operatīvu spēkā esošo ieteikumu piemērošanu, izsniedzot vīzas Krievijas pilsoņiem," viņš piebilda.
Konsulātiem arī ieteikts nepieņemt vīzu pieteikumus no Krievijas pilsoņiem, kuri trešajās valstīs uzturas tikai īslaicīgi. Šādas personas tiek aicinātas vērsties konsulātā savas pastāvīgās dzīvesvietas valstī, kas parasti ir Krievija.
2025. gada novembrī noteikumi tika vēl vairāk pastiprināti: Eiropas Komisija būtiski ierobežoja daudzkārtējās ieceļošanas vīzu izsniegšanu Krievijas pilsoņiem, kuri dzīvo Krievijā un iesniedz vīzu pieteikumus tur esošajos konsulātos. Tomēr pamatotos individuālos gadījumos konsulātiem joprojām ir iespēja izsniegt daudzkārtējās ieceļošanas vīzas.
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Pirms tam, saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem, 2025. gada pirmajos desmit mēnešos konsulāti Krievijā bija izsnieguši gandrīz 176 tūkstošus daudzkārtējās ieceļošanas vīzu. Taču ieviesto ierobežojumu dēļ, kā liecina Krievijas Tūroperatoru asociācijas dati, šā gada pirmajā ceturksnī šādu vīzu izsniegšana samazinājusies par aptuveni 90% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn. Aptuveni 50–60% gadījumu to vietā tiek izsniegtas divkārtējās ieceļošanas vīzas, galvenokārt kruīzu ceļojumiem, savukārt pārējiem pieteikumu iesniedzējiem visbiežāk piešķir vienreizējās ieceļošanas vīzas.
Atsevišķas valstis ir ierobežojušas arī īstermiņa C kategorijas Šengenas vīzu izsniegšanu Krievijas pilsoņiem, saglabājot šo iespēju tikai noteiktām pieteikumu iesniedzēju kategorijām.
2022. gada septembrī Igaunija, Latvija, Lietuva un Polija aizliedza Krievijas pilsoņiem ieceļot caur šo valstu ārējām robežām tūrisma, kultūras, sporta un darījumu nolūkos, tostarp ar citu Šengenas valstu izsniegtām vīzām. Arī Somija tajā pašā laikā ierobežoja Krievijas pilsoņu nebūtiskus ceļojumus un pārtrauca tūrisma vīzu pieteikumu pieņemšanu Krievijā.
Tādējādi Krievijas tūristi vairs nevarēja ieceļot ES, šķērsojot šo valstu sauszemes robežas ar Krieviju un Baltkrieviju, pat ja viņiem bija derīga Francijas vai Itālijas izsniegta vīza. Vienlaikus noteiktām ceļotāju kategorijām tika saglabāti izņēmumi, tostarp ģimenes un humānu apsvērumu dēļ.
Itālija pretojas stingrākiem ierobežojumiem
Vācija nebūt nav vienīgā valsts, kas cenšas mainīt pašreizējo vīzu politiku attiecībā uz Krievijas pilsoņiem.
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Baltijas valstis, Zviedrija, Čehija, Dānija, Somija, Nīderlande un Polija, kā arī Norvēģija un Islande, kuras nav ES dalībvalstis, taču ietilpst Šengenas zonā, aicina pēc iespējas ātrāk pārskatīt 2022. gadā pieņemtos ieteikumus. Šīs valstis arī pieprasa daudzkārtējās ieceļošanas vīzu izsniegšanas ierobežojumus attiecināt uz visiem Krievijas pilsoņiem neatkarīgi no viņu dzīvesvietas valsts.
Turklāt Somija Vācijas piedāvāto risinājumu - LTV vīzu izsniegšanu - uzskata tikai par starpposma pasākumu un rosina pilnībā pārtraukt Šengenas vīzu izsniegšanu visiem nebūtiskiem ceļojumiem. Dokumentā gan nav precizēts, vai būtu paredzēti izņēmumi radinieku apmeklēšanai.
Vīzu politikas pastiprināšana izraisa domstarpības Eiropas valstu valdību vidū. Īpaši nozīmīga ir Itālijas nostāja, jo tā ir viena no lielākajām ES dalībvalstīm, kas joprojām aktīvi izsniedz vīzas Krievijas pilsoņiem.
Kāds Eiropas diplomāts sarunā ar BBC pieļāva, ka gadījumā, ja izdotos pārliecināt Romu atbalstīt stingrākus ierobežojumus, Madride un Atēnas, visticamāk, neiebilstu, savukārt Parīze jau esot atvērta dialogam.
Itālijas valdībā šajā jautājumā nav vienotas nostājas. Ārlietu ministrs Antonio Tajāni (Antonio Tajani) paziņojis, ka iespējamos pasākumus izvērtēs kopā ar citām valstīm un ka izsniegto vīzu skaitu varētu samazināt. Tomēr viņš uzsvēris, ka galvenais ir nepieļaut neuzticamu personu ieceļošanu Šengenas zonā.
Tikmēr saskaņā ar Vācijas plašsaziņas līdzekļu ziņoto viens no aizdomās turētajiem par uzbrukuma gatavošanu Leipcigas lidostai - Baltkrievijas pilsonis, kuram, iespējams, bijusi arī Krievijas pase, - Šengenas zonā ieceļojis ar tūrisma vīzu, ko izsniegusi Itālijas vēstniecība Minskā. Komentējot šo gadījumu, Itālijas Ārlietu ministrija norādīja, ka formāli vīzas izsniegšanas laikā visas procedūras tikušas ievērotas, tomēr pieteikumu iesniedzēju pārbaudes būtu jāpastiprina.
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Savukārt galēji labējās partijas "Līga" līderis, premjerministra vietnieks un satiksmes ministrs Mateo Salvīni (Matteo Salvini) tradicionāli iestājas pret vispārīgiem ierobežojumiem, kas tiek piemēroti bez individuāla izvērtējuma.
Vīza ar ierobežotu darbības teritoriju
Ja Eiropa sāks plašāk izmantot vīzas ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, Krievijas pilsoņi saskarsies ar vēl lielākām grūtībām. Šāda iespēja jau ir paredzēta spēkā esošajā ES Vīzu kodeksā.
Tiešie avioreisi no Krievijas uz ES ir pārtraukti kopš 2022. gada, turklāt Krievijas lidostas regulāri uz laiku aptur darbību bezpilota lidaparātu uzbrukumu draudu dēļ. Vien naktī uz 17. oktobri Maskavas lidostās tika aizkavēti vai atcelti vairāk nekā 350 reisi.
LTV vīzas radītu vēl vienu ierobežojumu, kura dēļ Krievijas pilsoņiem faktiski tiktu liegta iespēja apmeklēt arī Austrumeiropas valstis.
Pašlaik Krievijas pilsonis, kurš ar Francijas izsniegtu Šengenas vīzu ieradies Parīzē, var turpināt ceļojumu, piemēram, uz Tallinu, jo Igaunija ir ierobežojusi Krievijas pilsoņu ieceļošanu tikai caur savām ārējām robežām. Taču, ja Francija parastās Šengenas vīzas vietā izsniegtu LTV vīzu, kas būtu derīga tikai Francijas teritorijā, ceļotājam vairs nebūtu tiesību doties tālāk uz Igauniju.
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Lai gan Šengenas zonas iekšienē parasti netiek veikta robežkontrole, policijai ir tiesības pārbaudīt personu dokumentus, turklāt dažas valstis uz laiku atjauno pārbaudes pie iekšējām robežām.
Personai, kura pārkāpusi vīzas nosacījumus, var uzlikt par pienākumu nekavējoties atgriezties valstī, kurā tās vīza ir derīga. Ja šī prasība netiek izpildīta, var tikt pieņemts lēmums par personas izraidīšanu no Eiropas Savienības.
Tomēr teritoriālo ierobežojumu efektivitāte rada jautājumus. ES Padomes prezidentūras dokumentā norādīts, ka pastāvīgas robežkontroles trūkums pie Šengenas zonas iekšējām robežām nesniedz pietiekamas garantijas, ka LTV vīza neļaus personai ar ļaunprātīgiem nodomiem nokļūt citās valstīs.
Turklāt Krievijas specdienesti diversiju īstenotājus vervē arī starp cilvēkiem, kuri jau dzīvo Eiropā. Starptautiskā Terorisma apkarošanas centra (ICCT) un analītiskā centra GLOBSEC 2026. gada februārī publicētajā pētījumā norādīts, ka viņu vidū ir gan ES dalībvalstu pilsoņi, gan bēgļi. Vervēšana un darbību koordinēšana var notikt attālināti, tāpēc šādu uzbrukumu organizēšanai nav obligāti nepieciešams nosūtīt uz Eiropu aģentus no Krievijas.
Krievijas Ārlietu ministrija apspriestos ierobežojumus dēvē par diskrimināciju un liekulību. Ministrijas oficiālā pārstāve Marija Zaharova paziņojusi, ka ES vīzu politika tiek pastiprināta „atrauti no realitātes”.
Tomēr parasto Šengenas vīzu masveida aizstāšanu ar LTV vīzām varētu kavēt spēkā esošie ES tiesību akti. Vīzu kodeksā ir noteikti konkrēti pamati šādu vīzu izsniegšanai, piemēram, humāni apsvērumi (tostarp nepieciešamība steidzami apmeklēt smagi slimu radinieku, ja nav laika saskaņot vīzas izsniegšanu ar citām Šengenas valstīm), citas Šengenas valsts iebildumi pret parastās vīzas izsniegšanu vai situācija, kad atsevišķas valstis neatzīst pieteikuma iesniedzēja ceļošanas dokumentu.
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Savukārt vēlme ierobežot kādas konkrētas valsts pilsoņu ceļošanu, atļaujot viņiem uzturēties tikai vienas valsts teritorijā, Vīzu kodeksā pati par sevi nav minēta kā atsevišķs pamats šādu vīzu izsniegšanai.
Eiropas Komisija 2020. gada skaidrojumos par vīzu izsniegšanas atsākšanu pēc pandēmijas laikā ieviestajiem ierobežojumiem norādīja, ka sistemātiskai LTV vīzu izsniegšanai nav tiesiska pamata. Lai gan šis dokuments neattiecās uz Krieviju, tas aktualizē jautājumu, vai saskaņā ar pašreizējiem tiesību aktiem Krievijas pilsoņiem vispār būtu iespējams masveidā izsniegt vīzas, kas ļautu ceļot tikai vienas Šengenas valsts teritorijā.
Vīzu politikas reforma
2027. gada sākumā Eiropas Komisija plāno nākt klajā ar priekšlikumiem pārskatīt ES Vīzu kodeksu - dokumentu, kas nosaka vienotus Šengenas vīzu izsniegšanas noteikumus. Eiropas Savienība vēlas paplašināt iespējas izmantot vīzu politiku savas drošības stiprināšanai un spiediena izdarīšanai uz valstīm, kas pret to īsteno naidīgas darbības.
Šā gada janvārī Eiropas Komisija iepazīstināja ar pirmo ES vīzu stratēģiju, kurā ierosināts apsvērt jauna mērķētu ierobežojumu mehānisma ieviešanu. Tas paredzētu iespēju noteikt ierobežojumus konkrētām trešo valstu pilsoņu kategorijām.
Piemēram, vīzu izsniegšanu varētu ierobežot vai apturēt diplomātisko un dienesta pasu turētājiem, personām, kuras piedalījušās karadarbībā agresorvalsts pusē, vai cilvēkiem, kuri vēlas doties uz Eiropu tūrisma nolūkos.
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Šādus pasākumus ierosināts piemērot, reaģējot uz ārvalstu darbībām, kas apdraud ES drošību, piemēram, militāru agresiju, hibrīduzbrukumiem, iejaukšanos politiskajos procesos vai migrācijas izmantošanu spiediena izdarīšanai uz citām valstīm.
Pašlaik spēkā esošie Eiropas Savienības tiesību akti jau ļauj atteikt vīzu izsniegšanu drošības apsvērumu dēļ. Tie arī paredz vispārējus vīzu ierobežojumus to valstu pilsoņiem, kuru valdības nesadarbojas ar ES nelegālo migrantu atpakaļuzņemšanas jautājumos.
Tomēr Vīzu kodeksā nav atsevišķa mehānisma, kas ļautu, reaģējot uz citas valsts naidīgām darbībām, ieviest visām Šengenas valstīm saistošus vīzu ierobežojumus. Eiropas Komisija ierosina šādu mehānismu izveidot, paredzot iespēju pieņemt saskaņotus lēmumus par vīzu izsniegšanas ierobežošanu noteiktām ārvalstnieku kategorijām.
Lai gan janvārī publicētajā stratēģijā Krievija nav tieši pieminēta, jau jūnijā Eiropas Komisija gaidāmo reformu sasaistīja ar iespējamu vīzu izsniegšanas noteikumu pastiprināšanu Krievijas pilsoņiem.
Pagaidām runa ir tikai par nākotnē plānotiem tiesību aktu grozījumiem. Lai jaunie noteikumi stātos spēkā, tie vēl jāapstiprina Eiropas Parlamentam un ES Padomei.