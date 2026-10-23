Ukraina parāda jauno drona "Geraņ-5" versiju, ar ko Krievijas armija sākusi uzbrukt Ukrainai
Krievijas armija sākusi izmantot jaunu trieciendrona "Geraņ-5" modifikāciju, kas aprīkota ar optiskās navigācijas sistēmu un kurai ir palielināts lidojuma attālums. Par to savā "Facebook" kontā paziņojis Ukrainas prezidenta padomnieks Serhijs Beskrestnovs, kurš pazīstams ar segvārdu "Flash".
Pēc Beskrestnova teiktā, Krievijas reaktīvā trieciendrona modernizētā versija ieguvusi nosaukumu "Geraņ-5 K5-K".
Tā aprīkota ar optiskās navigācijas sistēmu, kas, pēc viņa skaidrotā, ļauj operatoram attālināti vadīt dronu ļoti lielā attālumā.
Jaunā trieciendrona galvenās īpatnības ir arī palielināts lidojuma attālums, lielāks ātrums un augstāks lidojuma augstums.
Precīzi šīs modifikācijas taktiskie un tehniskie parametri sabiedrībai pagaidām nav zināmi.
Saskaņā ar Beskrestnova sniegto informāciju Krievijas okupācijas spēki dronus "Geraņ-5 K5-K" uzbrukumos Ukrainai sākuši izmantot šā gada septembrī. Plašākas detaļas netiek atklātas.
Standarta reaktīvais trieciendrons "Geraņ-5" sver aptuveni 850 kilogramus, savukārt tā kaujas galviņas svars ir aptuveni 90 kilogrami.
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Šī bezpilota lidaparāta lidojuma attālums sasniedz 950 kilometrus, bet maksimālais ātrums – līdz 600 kilometriem stundā.
Drons spēj lidot nelielā augstumā, savukārt tā maksimālais lidojuma augstums ir aptuveni seši kilometri.
Krievijas okupācijas armija pirmo reizi izmantoja "Geraņ-5" uzbrukumos Ukrainai 2026. gada janvārī.