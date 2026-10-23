Drīz pāriesim uz ziemas laiku, bet šajā Eiropas valstī pulksteņa rādītājus nepārgriež jau gandrīz 60 gadus
Jau šajā svētdienā daudzas valstis pārgriezīs pulksteņa rādītājus, lai, mainoties gadalaikiem, pielāgotu ikdienas dzīves ritmu un darba organizāciju. Tomēr ir kāda valsts, kas atteikusies no pārejas uz vasaras laiku.
Tiek norādīts, ka Eiropas Savienībā diskusijas par atteikšanos no pulksteņa rādītāju pārgriešanas turpinās jau kopš 2018. gada. Toreiz Eiropas Komisija ierosināja izbeigt sezonālo pāreju uz vasaras un ziemas laiku, un sabiedriskās apspriešanas rezultāti liecināja par plašu atbalstu šai iecerei.
Kā iespējamais pārmaiņu ieviešanas termiņš tika minēts 2021. gads, taču plāns tā arī netika īstenots, raksta "Wiadomości".
ES dalībvalstīm neizdevās vienoties par kopīgu nostāju, tāpēc priekšlikums iestrēga likumdošanas procesā. Līdz ar to lielākajā daļā ES valstu iedzīvotāji joprojām pārgriež pulksteņa rādītājus divas reizes gadā. Tomēr ne visur pasaulē tiek ievērota šāda kārtība.
Islande jau pirms vairākiem gadu desmitiem atteicās no sezonālās pārejas uz vasaras un ziemas laiku. Pēdējo reizi pulksteņa rādītāji šajā valstī tika pārgriezti 1968. gada 7. aprīlī, kad tos pagrieza par vienu stundu uz priekšu. Kopš tā laika valstī visu gadu tiek ievērots nemainīgs laiks.
Tā kā Islandē nenotiek pāreja uz vasaras laiku, tur nepastāv atšķirība starp "ziemas" un "vasaras" laiku.
Sezonālā pulksteņa rādītāju pārgriešana Islandē pirmo reizi tika ieviesta 1917. gadā, bet vēlāk to atkal praktizēja no 1939. līdz 1967. gadam. Savukārt 1968. gadā Islandes parlaments nolēma, ka valstī visu gadu tiks ievērots Griničas laiks jeb GMT (UTC+0).
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Izdevums arī atgādina, ka Islandes ģeogrāfiskā novietojuma dēļ ziemā dienas šajā valstī ir ļoti īsas, savukārt vasarā saule spīd ievērojami ilgāk. Lai gan diennakts gaišās daļas ilgums gada gaitā būtiski mainās, islandieši dod priekšroku dzīvei bez pulksteņa rādītāju pārgriešanas, tāpēc laiks valstī visu gadu paliek nemainīgs.
Kā cilvēki dzīvo Islandē
Iepriekš Polijas pilsone Agņeška Jastšembeka intervijā Polijas izdevumam "Interia" pastāstīja, kāpēc Islande patiesībā ir visai sarežģīta vieta dzīvošanai, īpaši iebraucējiem.
Sieviete atklāja, ka ātri iejusties jaunajā vidē viņai palīdzējis darbs vietējā kafejnīcā, kur viņa ikdienā sazinājusies tikai ar islandiešiem un apguvusi viņu valodu. Vienlaikus viņa uzsvēra vietējo iedzīvotāju atvērtību un sabiedrībā valdošās mazāk formālās savstarpējās attiecības.
Pēc Agņeškas teiktā, dzīve Islandes ziemeļos lielā mērā ir atkarīga no laikapstākļiem. Pat rūpīgi izplānotus darbus var izjaukt sniegputenis vai slēgti ceļi. Savukārt saulainās dienās vietējie iedzīvotāji cenšas pēc iespējas vairāk laika pavadīt dabā un baudīt atpūtu svaigā gaisā.