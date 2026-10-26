Francijas nemieru spilgtākie “varoņi” - kreisie Palestīnas aizstāvji un “izbijuši” komunisti. Tādu netrūkst arī Latvijā
Nesenajos grautiņos Francijā cieta cilvēki, vēstures mantojums, kultūra, bizness un arī šīs valsts tēls, kuru, savukārt nevar atraut no Eiropas tēla uz ģeopolitiskās skatuves. Fakts, ka šis viss norisinājās periodā, kad Eiropā savas terorismu un diversijas mēģina izvērst Krievija, liek aizdomāties par atsevišķām Francijas protestu niansēm.
Nemieri un grautiņi Francijas pilsētās iepriekšējo nedēļu izskaņā atstājuši izsistus skatlogus un izlaupītus veikalus, sadedzinātas automašīnas un nopostītas vēsturiskas ēkas.
Citiem vārdiem – viss, kā ierasts pēc tam, kad uz Francijas sabiedrības neapmierinātības viļņa uzkāpj virkne agresīvi noskaņotu, radikālu grupējumu un protestus ātri vien pārvērš nekontrolētā noziedzībā.
Vēlāk policija ir spiesta dzīt no ielām tos nelegālos tirgoņus, kuri iepriekšējās dienās mēģina notirgot to sazagto, ko nav uzvilkuši mugurā.
Limožas rātsnama nodegšana – kreiso ekstrēmistu pirksts
Lai rastos priekšstats par to, kas tad, atskaitot prastus nelegālos migrantus un noziedzniekus, gādāja par to, lai Francijas pilsētas kārtējo reizi degtu un tiktu izlaupītas, atliek apkopot to, kas ik pa brīdim uzrakstīts Francijas medijos.
Piemēram, laikraksts “Le Parisien” vēsta, ka, jau drīz pēc notikuma Francijas policija aizturēja vīrieti, kas tiek turēts aizdomās par līdzdalību 19. gadsimta celtā Limožas rātsnama ugunsgrēka izraisīšanā, kas notikusi 17. oktobrī, valsts mēroga nekārtību un grautiņu laikā:
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Aizdomās turamais ir 40 gadus vecs kreisais ekstrēmists, kas policijai bijis zināms un ko iestādes klasificējušas kā draudu valsts drošībai.
Vardarbīgajos grautiņos konkrēti Limožā todien piedalījās aptuveni 5000 cilvēku, to vidū bijuši ap 700 tādu, kurus varasiestādes raksturo kā “radikalizētus un ārkārtīgi vardarbīgus”.
Plaši protesti Francijā
Sestdien Franciju pārņēmuši plaši protesti un vardarbīgi nemieri pret pieaugošo dzīves dārdzību un situāciju izglītības sistēmā, kuru laikā aizturēti vairāk ...
Kopumā Francijas protestētāju mērķi šobrīd ir ļoti izplūduši. Vienuviet ir sastopami neapmierināti skolēni, tie, kas iebilst pret pieaugušo dzīves dārdzību, tie, kas ieradušies tikai pūļa pēc, kā arī agresīvākie šo “demokrātisko izpausmju” dalībnieki – anarhisti, komunisti, galēji kreisie sociālisti u.c. radikalizējušies jaunieši.
Kamēr Krievija Eiropā izvērš sabotāžu sēriju, organizē atentātus un pasūtījuma slepkavības, kreisie radikāļi kopā ar imigrantu atbalstu iznīcina paši savu civilizāciju un aiz pārāk labas dzīves izlaupa veikalus un dedzina pilsētas.
Radikāļus atbalsta “izbijis” komunists, kurš aizstāv Krievijas karu Ukrainā
Protestētāju pusē ir nostājies arī Francijas radikāli kreisā politiskā virziena līderis Žans Liks Melanšons, kurš savu karjeru sāka kā Starptautiskās komunistiskās organizācijas biedrs.
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Melanšona līdz šim sarunātais un publiski paustais Latvijā viņam, visticamāk, nozīmētu kriminālapsūdzību vai pat vairākas.
Ilgus gadus Melanšons ir atbalstījis Krievijas naratīvu par to, ka “iebrukums Ukrainā ir iesācies NATO ekspansijas dēļ”, ka “Ukraina slepenās laboratorijās izstrādā bioloģiskos ieročus” utml.
Eiropas pārtikušajās valstīs ieperinājušos galēji kreiso organizāciju saiknes ar Krieviju jau sen nav nedz noslēpums, nedz pārsteigums. Pašā Francijā gan šobrīd nav vienotas nostājas par to, ko vainot grautiņos.
Tomēr jāatceras, ka tas arī ir viens no Krievijas organizēto ietekmes operāciju mērķiem – izvēlēties jau pastāvošas plaisas Eiropas sabiedrībā un eskalēt situāciju, līdz tā noved līdz masveida nemieriem un nekārtībām. Galarezultātā Krievija vairo nestabilitāti Eiropā un savam propagandas “vietējam tirgum” piedāvā ziņu sižetus par to, cik viss slikti ir Eiropā, kura “deg liesmās”.
Taču vienlaikus kreiso radikāļu organizēti nemieri veicina arī atbalstu politiskā spektra otrajai galējībai, kuru Francijā pārstāv Marina Lepena. Par viņas saistību un labvēlīgo noskaņojumu pret Krieviju mediji ir rakstījuši daudz.
Palestīnas un galēji kreiso ideju aizstāvju netrūkst arī Latvijā
ir vēl kas – teju visos šajos protestos dominē personas, kuras ir tērpušās palestīniešu atbalstītāju izmantotajos lakatos, kas pazīstami kā “keffiyeh” jeb vulgārākā, no krievu valodas patapinātā žargonvārdā “arafatka”.
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Palestīniešu atbalstītāju protesti ir izraisījuši grautiņus arī iepriekš citur Eiropā un pasaulē. Turklāt organizācijas, kas aizraujas ar galēji kreisām, uz komunismu tendētām idejām, ir aktīvas arī Latvijā.
Rīgā notiek gājiens Palestīnas atbalstam. 17.02.2024.
To vidū aktuāls ir arī atbalsts palestīniešiem, kas parasti izpaužas salīdzinoši vāji apmeklētās ielu demonstrācijās. Starp šīm organizācijām ir gan nereģistrētā kustība “Par brīvu Palestīnu” un tā dēvētā “Maiznīca”, gan arī politiskās partijas “Progresīvie” jauniešu organizācija “Protests”.
“Protests” valdes priekšsēdētāja Sindija Mierture un organizācijas pārstāve “Progresīvie” valdē Marta Bogustova ir aktīvas palestīniešu protestu dalībnieces. Bogustova ir piedalījusies pret Izraēlu organizētos mītiņos Briselē, Mierture savukārt teju visos pasākumos redzama tērpusies minētajā palestīniešu lakatā.
Šo organizāciju jauniešiem arī Latvijā ir izdevies izpelnīties kā likumsargu un drošības iestāžu uzmanību, tā sabiedrības nopēlumu.
Pirmajos gājienos Palestīnas atbalstam “Par brīvu Palestīnu” bija iecerējuši izmantot saukļus un simboliku, kas uzskatāma par antisemītisku.
Kādā no protestiem, lai šos simbolus aizvāktu, iesaistījās policija. Ne mazāk skaļi izvērtās akcija pie Rīgas pils, kur oficiālas Izraēlas vizītes ietvaros, skanot Latvijas himnai, aktīvisti pāri tai kliedza savus saukļus Palestīnas atbalstam.
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Jau minētais Melanšons, komentējot grautiņos cietušo policistu likteni, vienkārši izteicās – ka tā ir daļa no šī amata pienākumiem.
Kas bija Makrona uzrunā: – Pārmetumi, ka nepareizi protestē. – Draudi aizliegt atsevišķus protestus. – Prasts sasniegumu uzskaitījums... Kas nebija: – Plāni dzīves dārdzības mazināšanai. – Solidaritāte ar no policijas cietušajiem. – Imigrantu aizstāvēšana no naida kampaņas.— Ričards Alans Miezītis 🇱🇻🇺🇦 (@RicardsMiezitis) October 18, 2026
Par šo pārsteidzošo, no politiķa mutes izskanējušo apgalvojumu atcerēties lika Latvijas “Progresīvie” pārstāvja, aktīvista Ričarda Alana Miezīša ieraksts sociālajos tīklos, kur Miezītis, reaģējot uz Francijas prezidenta Emanuela Makrona pausto, pauda vien nožēlu, ka netika runāts par “no policijas agresijas cietušajiem” un “imigrantu aizstāvēšanu no naida kampaņas”.