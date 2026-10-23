Krievijas armijas zaudējumi Doneckas apgabalā strauji pieauguši: atklāts iespējamais iemesls
Pēdējās nedēļās strauji pieauguši Krievijas karaspēka zaudējumi. Šai tendencei uzmanību pievērsis arī franču OSINT analītiķis Klemāns Molēns, kurš skaidro iespējamos zaudējumu pieauguma iemeslus.
Pēdējās nedēļās Krievijas un Ukrainas kara frontē ievērojami pieaudzis Krievijas karavīru zaudējumu skaits. Atsevišķās dienās Ukrainas ziņotie rādītāji sasnieguši pat 2000 karavīru.
Šai tendencei uzmanību pievērsis arī franču OSINT analītiķis Klemāns Molēns, kurš skaidro iespējamos zaudējumu pieauguma iemeslus.
Pēc viņa vērtējuma, viens no galvenajiem iemesliem varētu būt Krievijas armijas uzbrukumu intensificēšana Dobropiļļas virzienā Doneckas apgabalā.
Molēns uzsver, ka Ukrainas oficiālos datus par pretinieka zaudējumiem nevajadzētu uzskatīt par pilnībā precīziem. Tomēr, viņaprāt, būtiskākais ir kopējās tendences.
These last few days, there is an explosion of the number of Russian 🇷🇺 soldiers eliminated as per Ukrainian 🇺🇦official sources ▫️Official sources shouldn't be taken as fully trustworthy, of course, but the trends are important ▫️For example, GSUA numbers of Russian losses in 2022-2024 are in fact very close to the Mediazona count (using a KIA/WIA ratio), which shows that they are still partly accurate ▫️These last few days, the number of eliminated Russian soldiers has exploded, even reaching 2 000 a day. The USF grouping (only the drone army, not the UA army or special forces) claim they hit 11 800 soldiers this month, more than in August (and we are only on the 22nd). This trend is corroborated by both the USF numbers and the general staff, but why ? ▫️Because Russia is putting a massive effort to attack Dobropilla. They claim they captured the city and they send hundreds of men everyday there. In fact losses are much higher than in Bakhmut in 2023 (known as a bloody battle). ▫️All reserves from 4 different armies are being thrown at Dobropilla before the winter, because they want to wage a battle in an urban area this year, knowing how costly last winter was to just reach Kostiantynivka outskirts.— Clément Molin (@clement_molin) October 22, 2026
Analītiķis norāda, ka Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba statistika par 2022.–2024. gadu bijusi tuva neatkarīgā izdevuma "Mediazona" aprēķiniem, ja tajos ņemta vērā kritušo un ievainoto karavīru skaita attiecība.
Molēns pievērsis uzmanību arī Ukrainas Bezpilota sistēmu spēku publiskotajiem datiem.
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Saskaņā ar šo informāciju tikai oktobrī Ukrainas droni trāpījuši 11 800 Krievijas karavīriem. Tas ir vairāk nekā visā augustā, lai gan datu publicēšanas brīdī bija pagājušas tikai 22 oktobra dienas.
Šādu zaudējumu pieaugumu analītiķis saista ar Krievijas karaspēka izmisīgajiem mēģinājumiem ieņemt Dobropiļļu.
Krievijas militārā vadība ik dienu šajā virzienā nosūta simtiem karavīru un izmanto četru armiju rezerves, cenšoties panākt virzību uz priekšu vēl pirms ziemas iestāšanās.
Molēns uzskata, ka Krievija par katru cenu mēģina pārcelt kaujas šajā frontes sektorā uz pilsētas apbūves teritoriju, neraugoties uz rekordlielajiem zaudējumiem.
Pēc analītiķa aplēsēm, Krievijas karaspēka zaudējumi Dobropiļļas virzienā varētu pārsniegt pat 2023. gada kaujās par Bahmutu pieredzētos apmērus.