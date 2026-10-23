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Krievijas armijas zaudējumi Doneckas apgabalā strauji pieauguši: atklāts iespējamais iemesls

Ārzemju nodaļa

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Pēdējās nedēļās strauji pieauguši Krievijas karaspēka zaudējumi. Šai tendencei uzmanību pievērsis arī franču OSINT analītiķis Klemāns Molēns, kurš skaidro iespējamos zaudējumu pieauguma iemeslus.

Krievijas armijas zaudējumi Doneckas apgabalā stra...

Pēdējās nedēļās Krievijas un Ukrainas kara frontē ievērojami pieaudzis Krievijas karavīru zaudējumu skaits. Atsevišķās dienās Ukrainas ziņotie rādītāji sasnieguši pat 2000 karavīru.

Šai tendencei uzmanību pievērsis arī franču OSINT analītiķis Klemāns Molēns, kurš skaidro iespējamos zaudējumu pieauguma iemeslus.

Pēc viņa vērtējuma, viens no galvenajiem iemesliem varētu būt Krievijas armijas uzbrukumu intensificēšana Dobropiļļas virzienā Doneckas apgabalā.

Molēns uzsver, ka Ukrainas oficiālos datus par pretinieka zaudējumiem nevajadzētu uzskatīt par pilnībā precīziem. Tomēr, viņaprāt, būtiskākais ir kopējās tendences.

Analītiķis norāda, ka Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba statistika par 2022.–2024. gadu bijusi tuva neatkarīgā izdevuma "Mediazona" aprēķiniem, ja tajos ņemta vērā kritušo un ievainoto karavīru skaita attiecība.

Molēns pievērsis uzmanību arī Ukrainas Bezpilota sistēmu spēku publiskotajiem datiem.

Saskaņā ar šo informāciju tikai oktobrī Ukrainas droni trāpījuši 11 800 Krievijas karavīriem. Tas ir vairāk nekā visā augustā, lai gan datu publicēšanas brīdī bija pagājušas tikai 22 oktobra dienas.

Šādu zaudējumu pieaugumu analītiķis saista ar Krievijas karaspēka izmisīgajiem mēģinājumiem ieņemt Dobropiļļu.

Krievijas militārā vadība ik dienu šajā virzienā nosūta simtiem karavīru un izmanto četru armiju rezerves, cenšoties panākt virzību uz priekšu vēl pirms ziemas iestāšanās.

Molēns uzskata, ka Krievija par katru cenu mēģina pārcelt kaujas šajā frontes sektorā uz pilsētas apbūves teritoriju, neraugoties uz rekordlielajiem zaudējumiem.

Foto: Reuters / Scanpix
Molēns uzskata, ka Krievija par katru cenu mēģina pārcelt kaujas šajā frontes sektorā uz Dobropiļļas apbūves teritoriju.
Molēns uzskata, ka Krievija par katru cenu mēģina pārcelt kaujas šajā frontes sektorā uz Dobropiļļas apbūves teritoriju.

Pēc analītiķa aplēsēm, Krievijas karaspēka zaudējumi Dobropiļļas virzienā varētu pārsniegt pat 2023. gada kaujās par Bahmutu pieredzētos apmērus.

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