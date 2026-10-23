ASV senatori aicina pasteidzināt līdzekļu piešķiršanu Baltijas drošības iniciatīvai, norādot uz Krievijas agresiju
ASV senatori aicinājuši aizsardzības ministru Pītu Hegsetu un valsts sekretāru Marko Rubio pasteidzināt atlikušo Kongresa atvēlēto līdzekļu piešķiršanu Baltijas drošības iniciatīvai (BSI), norādot uz pieaugošo Krievijas agresiju reģionā.
"Kopš 2021. gada BSI uzlabojusi Baltijas sabiedroto aizsardzības spējas un sadarbību. Mēs aicinām jūs nodrošināt ātru šo līdzekļu piešķiršanu un to programmu izpildi, kas attiecas un pieaugošo Krievijas agresiju pret sabiedrotajiem pirmajās līnijās šajā reģionā," teikts vēstulē, ko ceturtdien parakstījuši desmit senatori, kas pārstāv abas partijas.
BSI ir Pentagona īstenota programma Igaunijas, Latvijas un Lietuvas aizsardzības spēju stiprināšanai, kas tika uzsākta 2021. gadā.
Vēstulē senatori norāda uz nesenajiem NATO gaisa telpas pārkāpumiem no Krievijas puses, Maskavas piekopto hibrīdās karadarbības taktiku un citām darbībām, lai pierādītu, ka atbalsta sniegšanas paātrināšana Baltijas valstīm ir prioritāte.
Pentagons septembrī paziņoja, ka Baltijas drošības iniciatīvai noteikts prioritātes statuss un ka process atrodas koordinācijas noslēguma posmā un tiek saskaņots ar Valsts departamentu.
"Lai gan tas ir svarīgs progress, Krievijas draudu eskalācija pret Baltijas valstīm prasa steidzināt ASV drošības atbalstu," uzsvērts vēstulē.
Senatori prasa līdzekļu piešķiršanu līdz kalendārā gada beigām, par ko Valsts departamentam un Pentagonam atskaite sniedzama līdz 19. novembrim.