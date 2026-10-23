Eiropa vairs nevēlas paļauties uz Trampu: tiek meklēts cilvēks sarunām ar Putinu
Kā vēsta "The Daily Telegraph", ar kandidātiem, kuri varētu Eiropas vārdā vest sarunas ar Krieviju par kara izbeigšanu Ukrainā, jau notikušas konsultācijas.
Par Eiropas galveno sarunvedēju ar Vladimiru Putinu varētu kļūt Itālijas premjerministre Džordža Meloni, Somijas prezidents Aleksandrs Stubs, Čehijas prezidents Petrs Pavels, Norvēģijas premjerministrs Jūnass Gārs Stēre vai Dānijas premjerministre Mete Frederiksena. Par to, atsaucoties uz avotiem diplomātiskajās aprindās, raksta britu laikraksts "The Daily Telegraph".
Saskaņā ar izdevuma rīcībā esošo informāciju visi pieci minētie politiķi jau ir uzrunāti saistībā ar iespējamo Eiropas galvenā sarunvedēja lomu sarunās ar Putinu par nosacījumiem Krievijas kara izbeigšanai Ukrainā.
Plašāka informācija par šo konsultāciju norisi netiek atklāta.
Pēdējā laikā Eiropā arvien vairāk nostiprinās vēlme izraudzīties savu pārstāvi, kurš piedalītos sarunās ar Maskavu. Iepriekšējie Eiropas līderu mēģinājumi vienoties par kopīgu kandidatūru nav vainagojušies panākumiem.
Daudzi Eiropas valstu vadītāji bažījas, ka ASV prezidents Donalds Tramps vairs nerīkojas Eiropas interesēs. Šādas bažas pastiprinājusi viņa tuvināšanās Putinam, tostarp tā dēvētā dīzeļdegvielas darījuma noslēgšana starp Trampu un Putinu.
Turklāt Eiropā arvien skaidrāk apzinās nepieciešamību pēc iespējas tieši sarunāties ar Kremļa saimnieku un aizstāvēt savu nostāju.
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"The Daily Telegraph" norāda, ka Eiropai nebūs viegli vienoties par vienu galveno sarunvedēju ar Putinu.
Tādēļ, pēc izdevuma vērtējuma, visticamāk, sarunām tiks izraudzīta vairāku valstu līderu grupa, lai izvairītos no savstarpējas sāncensības starp Eiropas valstīm.
Iepriekš Eiropas Savienības pārstāvji paziņoja, ka Krievija pieļāvusi kļūdu, atsakoties vest sarunas ar Eiropu.
"Prezidents Putins neuzskata Eiropas Savienību par autoritāti," intervijā mediju grupai "Axel Springer Global Reporters Network" atzina Čehijas prezidents Petrs Pavels.
"Viņš nevēlas runāt ar [Eiropas Komisijas prezidenti] Urzulu fon der Leienu, viņš nerunā ar [ES augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos] Kaju Kallasu. Viņš ir pārtraucis sarunas ar citiem Eiropas līderiem, tostarp [Francijas prezidentu] Emanuelu Makronu," norādīja Čehijas prezidents.