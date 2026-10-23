Tramps paziņo par “Starlink” pakalpojumu atjaunošanu Ukrainā, bet Zelenskis pauž, ka tie joprojām valstī ir ierobežoti
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka Īlons Masks atjaunojis Ukrainas “Starlink” satelītsakaru pakalpojumu, tomēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā CNN norādīja, ka militārie satelītsakari joprojām ir ierobežoti un tas apgrūtina Krievijas dronu pārtveršanu.
Zelenska teiktais izskanēja pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka “SpaceX” vadītājs Īlons Masks esot atjaunojis Ukrainas satelītsakaru pakalpojumu. Uz jautājumu, vai viņš ar "SpaceX" īpašnieku Ilonu Masku esot apspriedis "Starlink" darbības ierobežojumus, Tramps atbildēja: "Nevēlos to komentēt. Vai zvanīju es vai kāds cits, nav nekādas atšķirības. Domāju, svarīgi ir tas, ka viņš [Masks] visu atkal atjaunoja."
Tomēr vēl nav skaidrs, vai pakalpojuma atjaunošana būtiski uzlabojusi Ukrainas militāro sakaru iespējas. Zelenskis intervijā uzsvēra, ka ierobežojumi joprojām pastāv. “Šobrīd tie joprojām ir ierobežoti,” viņš sacīja.
Ātruma ierobežojumi saglabājušies
CNN vēstīja, ka dažas Ukrainas militārās vienības pēc pakalpojuma atjaunošanas novērojušas lielāku savienojuma ātrumu, taču uzlabojumi bijuši nevienmērīgi un ātruma ierobežojumi saglabājušies. Kāds ar situāciju pazīstams avots telekanālam norādījis, ka pieejamais ātrums “skaidri nav pietiekams, lai pārtvertu reaktīvos dronus”.
Ukraina izstrādājusi ātrus pārtvērējdronus, kas spēj iznīcināt Krievijas izmantotos reaktīvos “Shahed” tipa dronus, taču satelītsakaru ierobežojumi ievērojami samazinājuši to darbības efektivitāti, sacīja Zelenskis. “Ja Irānas drons lido ar ātrumu 450 vai 500 kilometru stundā, bet vienā naktī [savienojuma] ātrumu ierobežo līdz 70 vai pat 100, neko pārtvert nevar. Un tas ir briesmīgi,” viņš teica.
Zelenskis noliedza, ka Ukraina ar “Starlink” būtu uzbrukusi Krievijas militārajiem vai enerģētikas objektiem tās teritorijā. “Mēs nekad neesam izmantojuši ‘Starlink’, lai uzbruktu Krievijas militārajiem vai enerģētikas objektiem,” viņš sacīja. Viņaprāt, tādēļ satelītsakaru ierobežošana Ukrainā ir nesaprotama: “Tas nozīmē ierobežot mūsu spēju sevi aizstāvēt.”
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Nav skaidrs, kurš noteicis ierobežojumus
Vaicāts, kurš pieņēmis lēmumu ierobežot Ukrainas satelītsakarus, Zelenskis atbildēja, ka to nezina. Viņš pieļāva, ka tehniski šādas iespējas ir “SpaceX”, taču nevarēja pateikt, vai lēmums nācis no uzņēmuma vai ASV iestādēm.
Šis jautājums izraisījis domstarpības arī Vašingtonā. Masks iepriekš norādījis, ka militāro satelītsakaru pakalpojumu “Starshield” kontrolē ASV valdība, savukārt ASV valsts sekretārs Marko Rubio paudis, ka “Starlink” ir komerciāls pakalpojums un tā darbības lēmumus pieņem “SpaceX”. Rubio arī sacījis, ka Ukrainas lūgums par plašāku piekļuvi “Starshield” joprojām tiek apspriests. Pentagons noliedzis, ka būtu devis rīkojumu samazināt sistēmas ātrumu. Tādēļ ierobežojumu iemesls joprojām nav skaidrs.
ASV atjaunojusi Ukrainai nozīmīgas izlūkošanas informācijas nodošanu
Intervijā Zelenskis apstiprināja, ka pēc sarunām ar Rubio atjaunota Ukrainai nozīmīgas izlūkošanas informācijas nodošana par Krievijas ballistisko raķešu palaišanu. Šie brīdinājumi palīdz civiliedzīvotājiem savlaicīgi nokļūt patvertnēs.
“Ar izlūkošanas informāciju mums iepriekš bija nopietnas problēmas,” sacīja Zelenskis. Viņš norādīja, ka par šo jautājumu tieši runājis ar Rubio un lūdzis atjaunot informācijas apmaiņu. “Tagad izlūkošanas informācija atkal darbojas. Paldies valsts sekretāram, Kongresam un prezidentam. Es nezinu, kurš to panāca, bet paldies. Tā ir atjaunota,” sacīja Zelenskis. Rubio noliedzis, ka ASV būtu pārtraukušas izlūkošanas informācijas nodošanu, un apgalvojis, ka Vašingtonas politika nav mainījusies.
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Zelenskis iebilst pret sankciju mīkstināšanu
Ukrainas prezidents arī iebilda pret sankciju atvieglošanu Krievijai, uzsverot, ka lielāki ieņēmumi ļautu Maskavai turpināt karu. “Domāju, ja jūs atcelsiet sankcijas, padarīsiet viņu [Putinu] spēcīgāku,” viņš sacīja.
Zelenskis brīdināja, ka piekāpšanās Krievijas prezidentu neapturētu. “Ja jūs Putinam kaut ko dosiet, viņš gribēs visu. Viņš gribēs visu un nenomierināsies, kamēr nebūs to ieguvis.” Pēc Zelenska teiktā, Krievijas papildu ienākumi tikai palielinātu tās iespējas finansēt karu.
Viņš uzsvēra, ka jautājums par Ukrainas teritorijām nav tikai par zemes platību. “Mums mūsu zeme ir ļoti svarīga, jo runa ir par cilvēkiem. Tie nav kilometri,” viņš sacīja. Zelenskis norādīja, ka Ukraina neatzīs Krievijas okupētās teritorijas par Krievijas teritorijām, un piebilda, ka ir gatava sarunām, lai apturētu bojāeju. “Mēs to varam saukt par pamieru. Mēs varam to saukt par nogalināšanas pārtraukšanu. Mēs varam to saukt par konflikta iesaldēšanu. Svarīgs ir viens — nevis nosaukums, bet rezultāts.”
Tāpat Zelenskis sacīja, ka jebkādām sarunām par Ukrainas teritoriju jānotiek, Ukrainai piedaloties, un valstu līderu līmenī. “Putins spēlē. Viņš spēlē ar citu cilvēku dzīvībām,” viņš teica. Ukrainas prezidents savu neseno tikšanos Oslo ar ASV sarunu pārstāvjiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru raksturoja kā produktīvu un pauda cerību, ka turpmākās sarunas ļaus panākt progresu. Vienlaikus viņš brīdināja, ka Krievijas mērķis joprojām ir iznīcināt Ukrainas infrastruktūru, salauzt civiliedzīvotāju gribu un vājināt valsts aizsardzības spējas.