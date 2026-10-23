Republikāņi panākuši, ka Ņūhempšīrā jaunieši nevarēs balsot ar studenta apliecību
Foto: Getty Images via AFP
ASV Augstākā tiesa apmierina republikāņu prasību aizliegt Ņūhempšīrā balsot ar studenta apliecību.
Pasaulē

Republikāņi panākuši, ka Ņūhempšīrā jaunieši nevarēs balsot ar studenta apliecību

Ārzemju nodaļa

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ASV Augstākā tiesa ceturtdien atļāva Ņūhempšīras štatam Kongresa vidustermiņa vēlēšanās aizliegt studenta apliecības izmantot vēlētāju identifikācijai, apmierinot republikāņu paātrinātā kārtībā iesniegto prasību.

Republikāņi panākuši, ka Ņūhempšīrā jaunieši nevar...

Augstākā tiesa piesauca ilgstoši ievēroto tiesisko principu, ka tiesai nevajadzētu grozīt balsošanas kārtību neilgi pirms vēlēšanām. Publiski pret šo lēmumu iebilda tikai viena tiesnese - Ketandži Brauna Džeksone.

Ņūhempšīra šogad pieņēma likumu, kas noteica, ka studenta apliecība vairs netiks vispārīgi atzīta kā personu apliecinošs dokuments, lai saņemtu vēlēšanu biļetenu. Pamatojoties uz to, štata sekretārs izdeva norādījumus, kas liedza studenta apliecību izmantot vēlētāja identitātes apstiprināšanai.

Tiesa oktobrī pavalsts likumu atstāja spēkā, taču atcēla štata sekretāra norādījumus. Par labu Ņūhempšīrai šajā jautājumā iejaucās Republikāņu partijas nacionālā komiteja. Augstākās tiesas lēmums pieņemts nepilnas divas nedēļas pirms 3. novembrī paredzētajām vidustermiņa Kongresa vēlēšanām.

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