Republikāņi panākuši, ka Ņūhempšīrā jaunieši nevarēs balsot ar studenta apliecību
ASV Augstākā tiesa ceturtdien atļāva Ņūhempšīras štatam Kongresa vidustermiņa vēlēšanās aizliegt studenta apliecības izmantot vēlētāju identifikācijai, apmierinot republikāņu paātrinātā kārtībā iesniegto prasību.
Augstākā tiesa piesauca ilgstoši ievēroto tiesisko principu, ka tiesai nevajadzētu grozīt balsošanas kārtību neilgi pirms vēlēšanām. Publiski pret šo lēmumu iebilda tikai viena tiesnese - Ketandži Brauna Džeksone.
Ņūhempšīra šogad pieņēma likumu, kas noteica, ka studenta apliecība vairs netiks vispārīgi atzīta kā personu apliecinošs dokuments, lai saņemtu vēlēšanu biļetenu. Pamatojoties uz to, štata sekretārs izdeva norādījumus, kas liedza studenta apliecību izmantot vēlētāja identitātes apstiprināšanai.
Tiesa oktobrī pavalsts likumu atstāja spēkā, taču atcēla štata sekretāra norādījumus. Par labu Ņūhempšīrai šajā jautājumā iejaucās Republikāņu partijas nacionālā komiteja. Augstākās tiesas lēmums pieņemts nepilnas divas nedēļas pirms 3. novembrī paredzētajām vidustermiņa Kongresa vēlēšanām.