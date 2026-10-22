ASV prezidents Donalds Tramps trešdien piezvanījis uzņēmuma "SpaceX" dibinātājam Īlonam Maskam.
Pasaulē
Vakar 23:22
Tramps lūdz Masku atcelt „Starlink” ierobežojumus Ukrainā
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien piezvanījis uzņēmuma "SpaceX" dibinātājam Īlonam Maskam un lūdzis viņu atcelt ierobežojumus satelītsakaru sistēmas "Starlink" militārās versijas "Starshield" izmantošanai Ukrainā, vēsta laikraksts "Wall Street Journal", atsaucoties uz ASV amatpersonām.
Ceturtdien sistēmas darbība, šķiet, sāka normalizēties.
Kā izdevumam norādīja dažas Ukrainas amatpersonas, sistēmas iepriekšējie rādītāji nav pilnībā atjaunoti, taču ātrums tajā ir lielāks nekā iepriekš ieviesto ierobežojumu laikā.
Pagājušajā nedēļā kļuva zināms, ka "Starlink" Ukrainā ieviesis ātruma ierobežojumu 160 kilometru stundā līmenī, un tas nozīmēja tīkla savienojuma zaudēšanu jebkuram bruņojumam, kas pārvietojas ātrāk.
Masks sākotnēji pieņēma, ka aiz šiem ierobežojumiem varētu stāvēt ASV valdība, taču ASV iestādes noliedza, ka tās tos būtu ieviesušas.
"Es nezinu, kas tas vispār varēja būt, jo tas nebiju es, man nešķiet, ka tas bija Īlons," 16. oktobrī sacīja Tramps, atbildot uz žurnālistu jautājumu par ierobežojumu iemesliem.