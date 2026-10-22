ASV tiesnese nosaka Trampam termiņu liecības sniegšanai prāvā pret BBC
ASV tiesnese Andžolīka Leta ceturtdien noteica prezidentam Donaldam Trampam termiņu līdz 11. decembrim liecības sniegšanai zem zvēresta Trampa prāvā pret britu raidsabiedrību BBC.
Maiami tiesnese izdeva šo rīkojumu, reaģējot uz britu raidorganizācijas sūdzībām, ka Tramps ir atteicies sniegt liecību, cita starpā arī iepriekš saskaņotā datumā - 16. oktobrī.
Tramps ir apsūdzējis BBC par to, ka tā maldinoši montējusi dokumentālo filmu "Trump: A Second Chance", lai radītu iespaidu, it kā viņš būtu kūdījis uz vardarbību, kad pēc zaudējuma prezidenta vēlēšanās 2021. gada 6. janvārī aicināja atbalstītājus doties gājienā uz ASV Kapitoliju.
Pūlis iebruka Kongresā, mēģinot apturēt demokrāta Džo Baidena uzvaras apstiprināšanu.
Lai gan BBC ir atvainojusies par šo gadījumu, kas izraisīja vairāku augstākā līmeņa vadītāju atkāpšanos, raidorganizācija ir noliegusi, ka tā būtu nodarījusi Trampam kādu reālu kaitējumu, un ir iesniegusi lūgumu lietu izbeigt.
Tramps iesniedza prasību pret BBC 2025. gada decembrī un divos apsūdzības punktos prasa vismaz piecus miljardus dolāru katrā.
BBC advokāts Čārlzs Tobins tiesā norādīja, ka Trampam nav reāla attaisnojuma, lai neliecinātu, un ka "neviens prasītājs nav augstāks par likumu".
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Trešdien tiesā iesniegtajā dokumentā Trampa juridiskā komanda argumentēja, ka viņš nemēģina izvairīties no liecības sniegšanas, bet to ir ierobežojuši "valsts nozīmes jautājumi".
Advokāti norādīja, ka Tramps varētu sniegt liecību laika posmā no 11. līdz 22. janvārim.