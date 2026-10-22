ASV vīrietis metas braucošā skolas autobusā un izglābj gandrīz 20 bērnus no iespējamās traģēdijas
ASV Minesotas štatā 27 gadus vecais Ebro Ahmeds kļuvis par varoni pēc tam, kad pamanīja nekontrolējami braucošu skolas autobusu un metās tajā iekšā, lai apturētu transportlīdzekli. Autobusa vadītājam bija kļuvis slikti, un vīrietis ar savu rīcību, iespējams, novērsis traģēdiju.
“Es patiešām jutu, ka tas ir mans pienākums. Turklāt runa ir par bērniem. Pat ja es pats būtu gājis bojā, tas tik un tā būtu bijis tā vērts,” intervijā ASV televīzijas kanālam "ABC News" atzina Ahmeds.
Pamanīja braucošu autobusu ar atvērtām durvīm
Incidents notika pirmdien, un notikušo fiksējušas videonovērošanas kameras pie veikala “Ya Bricks Snacks and Tobacco”.
Ahmeds tobrīd atradās ārpus veikala, kad pamanīja garām braucošu skolas autobusu, kura durvis bija plaši atvērtas. Ielūkojoties autobusā, viņš pamanīja, ka vadītājam, šķiet, ir sākušās krampju lēkmes.
Nedomājot par savu drošību, vīrietis metās autobusa virzienā, ieleca tajā un aktivizēja avārijas bremzi. Viņam izdevās apturēt transportlīdzekli, pirms notika kas ļaunāks.
Bērni bija nobijušies, taču daži palīdzēja
Ahmeds atceras, ka autobusā valdīja haoss — daži bērni kliedza, bet citi centās saglabāt mieru.
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Īpaši viņš uzteica divas meitenes, kuras sēdēja autobusa priekšdaļā un palīdzēja viņam tikt galā ar negaidīto situāciju.
“Es vienai no viņām iedevu savu telefonu un brilles un palūdzu tos pieturēt,” stāstīja Ahmeds.
Vīrietis arī atklāja, ka negaidītā brīdī viņam palīdzējusi ilggadējā medicīniskā drāmas seriāla “Grejas anatomija” skatīšanās.
“Šis seriāls māca, kā rīkoties situācijās, kurās nekad nebūtu iedomājies nonākt pats. Tās ir zināmas viltības un padomi, kas var noderēt visu atlikušo dzīvi,” sacīja Ahmeds.
Autobusa vadītājs atveseļojas mājās
Sentpola valsts skolu pārvalde apstiprināja "ABC News", ka autobusā notikusi medicīniska ārkārtas situācija un notikuma vietā ieradušies mediķi.
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Par laimi, negadījumā neviens nav cietis. Pēc incidenta bērni tika pārsēdināti citā autobusā un nogādāti mājās. Nākamajā dienā skolas pārstāvji arī sazinājās ar skolēniem, lai pārliecinātos par viņu emocionālo pašsajūtu pēc piedzīvotā.
Savukārt autobusa vadītājs vēlāk tika izrakstīts no slimnīcas un pašlaik atveseļojas mājās, informēja Sentpola skolu pārvaldes pārstāvis.