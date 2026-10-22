Pirmo reizi cilvēkam konstatēts liellopu vīruss - Francijā inficētais vīrietis miris
Francijā konstatēts pirmais zināmais gadījums, kad cilvēks inficējies ar Šamondas vīrusu, kas līdz šim galvenokārt konstatēts lauksaimniecības dzīvniekiem. Patlaban tiek izmeklēts, vai infekcija varētu būt veicinājusi vīrieša nāvi, vēsta "The Guardian".
Šamondas vīruss pieder bunjavīrusu grupai, un tas izplatās ar inficētu sīko asinssūcēju kukaiņu, knišļu, kodumiem. Dzīvniekiem, tostarp liellopiem, aitām un kazām, infekcija var izraisīt caureju, apetītes zudumu un piena izslaukuma samazināšanos. Tā var būt saistīta arī ar spontāniem abortiem un iedzimtām anomālijām jaundzimušiem dzīvniekiem.
Austrijas Veselības un pārtikas nekaitīguma aģentūra norāda, ka Šamondas vīrusa ģenētiskais materiāls konstatēts arī Šveicē un Vācijā — zirgu smadzenēs pēc šo dzīvnieku nāves, ko pavadījuši neiroloģiski simptomi.
Vīruss konstatēts arī Eiropas mājlopiem
Lai gan iepriekš Šamondas vīruss konstatēts lauksaimniecības dzīvniekiem ārpus Eiropas, šajā kontinentā mājlopiem tas pirmoreiz atklāts šovasar.
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) apstiprinājis, ka Francijā konstatētais gadījums ir pirmais atzītais cilvēka inficēšanās gadījums ar šo vīrusu.
Vīrietis jau iepriekš bijis smagi slims, turklāt viņam bijusi novājināta imūnsistēma. Tādēļ pagaidām nav skaidrs, vai vīruss izraisīja vai veicināja viņa nāvi šomēnes.
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Eksperti: risks sabiedrībai pašlaik ir ļoti zems
Liverpūles Universitātes pandēmiju institūta direktors, profesors Toms Solomons uzsver, ka plašākai sabiedrībai pašlaik draudi šķiet ļoti nelieli.
“Šamondas vīruss jau daudzus gadus cirkulē dzīvnieku vidū, īpaši liellopiem, bet arī aitām, kazām, zirgiem un alpakām. Tomēr šis ir pirmais atzītais cilvēka inficēšanās gadījums,” norāda eksperts.
Tas liecinot, ka vīrusa pārnešana uz cilvēkiem ir ārkārtīgi reta.
Vienlaikus par infekciju joprojām trūkst būtiskas informācijas. Nav zināms, vai ar vīrusu var inficēties arī veseli cilvēki, kuriem neattīstās simptomi, kādas pazīmes infekcija parasti izraisa un cik bieži tā var novest pie smagas saslimšanas.
Francijas iestādes uzskata, ka pacienta neiroloģiskās komplikācijas, visticamāk, bija saistītas ar infekciju, taču izmeklēšana turpinās.
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“Šis gadījums, protams, rada bažas, tomēr viens ārkārtējs gadījums pats par sevi nenozīmē, ka vīruss rada būtisku apdraudējumu plašākai sabiedrībai,” uzsver Solomons.
Nav pierādījumu par vīrusa izplatīšanos starp cilvēkiem
Arī Glāzgovas Universitātes Medicīnas pētījumu padomes Vīrusu izpētes centra pētnieks Bens Brenans norāda, ka pašlaik nav pierādījumu par noturīgu vīrusa pārnešanu no cilvēka uz cilvēku.
Viņaprāt, atklājums ir pelnījis turpmāku zinātnisku izpēti un rūpīgu infekcijas uzraudzību, tomēr pašlaik tas neliecina par būtisku jaunu sabiedrības veselības apdraudējumu Apvienotajā Karalistē.
“Lielākajai daļai cilvēku nav iemesla mainīt ikdienas paradumus vai veikt papildu piesardzības pasākumus,” uzsver pētnieks.