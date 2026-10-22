Plaši protesti Francijā
Sestdien Franciju pārņēmuši plaši protesti un vardarbīgi nemieri pret pieaugošo dzīves dārdzību un situāciju izglītības sistēmā, kuru laikā aizturēti vairāk ...
Pēc grautiņiem un laupīšanām Makrons nāk klajā ar stingru paziņojumu par protestiem Francijā
Šajā nedēļas nogalē Francijā būtu jāļauj rīkot tikai arodbiedrību organizētās demonstrācijas, ceturtdien sacīja prezidents Emanuels Makrons, Francijas valdībai cenšoties novērst jaunu grautiņu un laupīšanu vilni.
"Kur vien varēsim, mēs tās aizliegsim," pēc sarunām ar drošības iestādēm Elizejas pilī pauda Makrons.
Tiks aizliegtas pulcēšanās, ko organizē personas vai grupas, "kurām nav nekādas leģitimitātes to darīt", viņš piebilda.
"Vispārējais ieteikums ir nākamajās dienās nerīkot demonstrācijas," uzsvēra Makrons, norādot, ka šis demonstrācijām nav piemērots laiks. "Mēs vēlamies, lai atgrieztos miers."
Protestu gaitā, kas aizvadītajā nedēļas nogalē tika rīkoti pret dārdzību, daudzās Francijas pilsētās notika plaši grautiņi un laupīšanas. Iepriekšējās nedēļās notika studentu un skolēnu demonstrācijas.
Makrons sacīja, ka pirmdien notiks sarunas starp valdību un skolēnu un studentu organizācijām, arodbiedrībām, darba devējiem, pašvaldībām un parlamentāriešiem. Viņš norādīja, ka dialogs par protestētāju leģitīmajām prasībām ir jāturpina.
Prezidents arī pauda, ka šajā nedēļas nogalē pieteiktajiem arodbiedrību gājieniem būtu jāierosina alternatīvi maršruti, lai aizsargātu pilsētu centrus un veikalus.
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Ronas prefektūra jau ir aizliegusi pulcēšanos Lionas centrā sestdienas pēcpusdienā. Varasiestādes arī aizliegušas visus protestus sestdien valsts otrā lielākajā pilsētā Marseļā.
Tomēr Parīzē, kā ziņo mediji, pēc visa spriežot, notiks varasiestāžu apstiprinātais arodbiedrību gājiens. Tas sāksies vēsturiski nozīmīgajā Bastīlijas laukumā.