Nešaubījās ne mirkli! TV reportieris ar garāmgājēju Austrālijā izglābj cilvēku no grimstošas automašīnas
Kāds Austrālijas televīzijas žurnālists ceturtdien atspoguļoja lietavu izraisītos plūdus uz ziemeļiem no Kvīnslendas štata Brisbenas, bet garāmgājējs bija izgājis pastaigā ar ģimeni, kad abi negaidīti kļuva par varoņiem, izglābjot cilvēku no drošas nāves.
Austrālijas sabiedriskās raidsabiedrības ABC žurnālists Vils Marijs savā reportāžā ziņoja par plūdiem Morefīldā, kur kopš rīta bija nolijis apmēram 170 mm nokrišņu. Viņš pamanīja pa applūdušu ceļa posmu braucošu apvidus automašīnu, kurai pēkšņi noslāpa dzinējs un tā sāka grimt. Ilgi nedomājot Marijs un netālu esošais Denjels Heinijs metās ūdenī un paspēja izvilkt šoferi, pirms spēkrats pazuda zem ūdens.
Vēlāk Marijs stāstīja, ka piezvanījis uz ārkārtas palīdzības tālruni 000 un sākotnēji domājis, ka šoferim izdosies paša spēkiem izkļūt no automašīnas. “Sākumā es viņu redzēju, taču jau pēc dažām sekundēm viņš pazuda no mana redzesloka, un es nolēmu mesties ūdenī,” viņš stāstīja ABC. Žurnālists atzina, ka durvju atvēršanu atviegloja salonā ieplūstošais ūdens, kas mazināja no ārpuses radīto spiedienu. Vīriem izdevās izvilkt šoferi un kopā nokļūt drošībā.
“Tas bija ļoti biedējoši, taču esmu laimīgs, ka visi ir drošībā un viss beidzās labi,” atzina Marijs. “Es savām acīm redzēju, cik ātri situācija var kļūt bīstama, tas ir šausminoši. Lūdzu, nebrauciet applūdušajos ceļa posmos!” Savukārt Kvīnslendas Ugunsdzēsības dienests aicinājis iedzīvotājus nekādā gadījumā nepeldēt plūdu ūdeņos, tiesa, ekstremālā situācijā tieši šāda rīcība var izglābt dzīvību.
Glābšanas līdzdalībnieks Denjels Heinijs pastāstīja, ka bija izgājis ar ģimeni, kad pamanīja grimstošo automašīnu. Sākumā viņš pat neesot sapratis, ka tajā atrodas cilvēks, līdz ieraudzījis kustību pie loga. “Automašīna sāka lēnām grimt arvien dziļāk, un tajā mirklī nodomāju: “Ak, nē, tas neizskatās labi!” Tad es metos ūdenī un sāku peldēt tās virzienā.”
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Marijs pastāstīja, ka glābšanas dienesti ieradušies aptuveni desmit minūtes pēc tam, kad autovadītājs jau bija izglābts. “Mēs runājām ar šo vīrieti, un viņš stāstīja, ka nebija pamanījis brīdinājuma zīmes un neapzinājās, cik dziļš ir ūdens,” sacīja žurnālists. “Arī man nebija ne jausmas par dziļumu. Un tā ir mācība, ko mums nemitīgi atkārto, vai ne? Pēc skata vien nav iespējams noteikt ūdens dziļumu. Šajā gadījumā tas pat neizskatījās īpaši bīstami. Taču, kā redzams video, automašīna pilnībā pazūd zem ūdens. Tātad ceļa vidū ūdens patiesībā bija ļoti dziļš.”
Drosmīgo vīriešu peldējumu iemūžināja ABC operatore, kura tobrīd filmēja applūdušo ceļu reportāžas vajadzībām. “Viņi abi neapšaubāmi izglāba šī vīrieša dzīvību,” sacīja operatore. “Par to nav nekādu šaubu.”