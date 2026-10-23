Ārpolitikas eksperts Mārtiņš Vargulis: kā Lepēnas ievēlēšana Francijas prezidentes amatā varētu mainīt Eiropu
Par to, kāpēc Marinas Lepēnas iespējamā uzvara Francijas prezidenta vēlēšanās, būtu liela Kremļa uzvara un, kāpēc Eiropa nedrīkst pieļaut lielvaru plānoto pasaules sadalīšanu ietekmes zonās, intervijā LETA stāsta ārpolitikas eksperts un domnīcas “PowerHouse Latvia” partneris Mārtiņš Vargulis.
Sākšu ar aktuālo – Francija piedzīvoja vardarbīgus protestus, tādi ir arī Itālijā, Spānijā un Portugālē. Savukārt Vācijā, lai arī bez vardarbīgiem protestiem, bet neredzēti lielu atbalstu piedzīvo galēji labējā populistiskā partija AfD. Kas īsti notiek Rietumeiropā? Vai tā ir tikai sliktā ekonomiskā situācijā, kas provocē protestu un vardarbības vilni, un populistu uzplaukumu?
Pašlaik Rietumeiropā notiekošos procesus mēs esam redzējuši arī iepriekš, tie nav nekas jauns un nebijis. It īpaši Francijā protesti un nemieri ir daļa no šīs valsts politiskās kultūras. Un mēs piedzīvojam domino efektu, kad Francijas protestus viena politiskā novirziena aktīvas sabiedriskās organizācijas pārnes arī uz citām valstīm. Tas, ko mēs redzam, ir stāsts par dzīves dārdzību, par to, ka valdībām ir jāpieņem nepopulāri lēmumi par budžeta izdevumu samazināšanu, tostarp dažādu pabalstu samazināšanu, kas sabiedrībā rada lielu neapmierinātības vilni. Vairākās Rietumeiropas valstīs mēs novērojam, ka to sabiedrībās pieaug vēlme pēc radikālākām pārmaiņām, pieaug labējo populistisko partiju popularitāte. Aktualizējas ASV prezidenta Donalda Trampa sauklis, ka mūsu valsts ir pirmajā vietā un nevajag tik daudz fokusēties uz to, kas notiek ārpus tās robežām. Svarīgāka par ārējo un drošības politiku kļūst mūsu pašu labklājība, ko katrs indivīds grib sajust savā maciņā. Tas ietekmē gan sabiedrības viedokli par atbalstu Ukrainai, gan iesaisti dažādās starptautiskās organizācijās. Rezumējot, mēs piedzīvojam labējā politiskā spārna ievērojamu atdzimšanu.
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Aiz Francijas protestiem gan stāv galēji kreisās partijas. Taču, cik lielā mērā visi šie protesti ir pamatoti? Mēs taču patiesi redzam gan dzīves dārdzības un nevienlīdzības pieaugumu, gan mājokļu krīzi.
Par Franciju, tur protestus mēs esam pieredzējuši arī iepriekš, pašreizējā prezidenta Emanuela Makrona laikā tie ir bijuši atkārtoti. Iepriekš iemesls bija pensiju reforma, tagad izglītības problēmas un dzīves dārdzība, tostarp samazinātie mājokļu pabalsti. Makrons savā paziņojumā uzsvēra, ka šis ir jostu savilkšanas laiks, īpaši ņemot vērā, cik daudz nākas ieguldīt militārajā jomā. Vairumā Rietumeiropas valstu pieaugošie militārie izdevumi neļauj noturēt sociālos izdevumus tādā apmērā, kā tas bija līdz 2022. gadam, kad sākās karš Ukrainā. Tas rada izaicinājumus budžeta plānošanā, un nav tālu jāmeklē, skatīsimies, kā tas izvērtīsies Latvijas kontekstā. Mēs pamatoti palielinām izdevumus aizsardzībai un Ukrainas atbalstam, taču tas rada finansiālus izaicinājumus citās jomās. Te arī iezīmējas atšķirība starp Austrumeiropu un Rietumeiropu. Ja Austrumeiropas, īpaši Baltijas valstu, sabiedrībās ir izpratne par to, ka Ukraina faktiski karo arī mūsu karu un ir nepieciešams papildus investēt aizsardzībā, tad Rietumvalstu sabiedrībās tik lielas kopējas izpratnes nav. Tur vērojams nogurums no kara Ukrainā. Protams, ka šī sabiedrību neapmierinātība ir parocīga Krievijai, kas ar dažādām ietekmes kampaņām to tikai kultivē. Diemžēl šādām Krievijas informācijas kampaņām vienmēr atrodas dzirdīgas ausis, kas atbalsta tās politiku.
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Un tomēr, atgriežoties pie ekonomikas, vairāki Rietumu analītiķi norāda, ka mājokļu krīze ir samilzusi, jauniem cilvēkiem klājas grūti, jo tā sauktie sociālie lifti vairs nestrādā. Vai mēs varam teikt, ka pašreizējā neapmierinātība ar situāciju ir ne tikai subjektīvs nogurums no kara, bet tai ir objektīvs pamats?
Absolūti. Vairāki pētījumi pierāda, ka Eiropas lielās pilsētas saskaras ar mājokļu nepieejamību, īpaši ņemot vērā straujo urbanizāciju. Šo nepieejamību rada ne tikai augstās cenas, bet arī fizisks mājokļu trūkums, kas gan ir cieši saistīti faktori. Īpaši liels izaicinājums tas ir jaunajām ģimenēm, kurām nav lielu ienākumu. Tā nav jauna problēma, taču ar katru gadu tā samilzt un noteikti politiskie spēki to izmanto kā ieganstu protestiem.
Runājot par Franciju, tiek uzsvērts, ka katrs protestos aizdedzinātais veikals, katrs ugunsgrēks nāk par labu galēji labējai prezidenta amata kandidāte Marinai Lepēnai. Cik augstu jūs vērtējat viņas izredzes nākamgad gaidāmajās Francijas prezidenta vēlēšanās?
Jā, daudzi pareģo Lepēnai uzvaru, bet es būtu piesardzīgs apgalvot, ka viņa būs nākamā Francijas prezidente. Atcerēsimies, ka pusgadu pirms iepriekšējām vēlēšanām, kurās uzvarēja Makrons, Lepēnas reitingi arī bija ļoti augsti, tomēr viņa zaudēja. Skaidrs, ka pašlaik notiekošais ir Lepēnai izdevīgi. Jo visos protestos pret dzīves dārdzību ienāk imigrantu jautājums, kas ir Lepēnas jājamzirdziņš, iestājoties par imigrācijas stingru ierobežošanu. Viņas retorika ir, ka Francijas atvērto durvju politika lielā mērā ir novedusi pie tā, ko mēs šobrīd redzam. Pašlaik ir vairāki faktori, kas pašreizējo situāciju atšķir no tās, kas bija pirms iepriekšējām prezidenta vēlēšanām 2022. gadā. Vispirms jau ir samilzušas ekonomiskās un sociālās problēmas, kuras sabiedrības skatījumā centriskie spēki nespēj atrisināt. Otrs sentiments attiecībā pret Lepēnu ir – dosim iespēju pārmaiņām. Jāņem vērā, ka, tuvojoties ziemai ar apkures izmaksām, klātesošs ir arī sabiedrības nogurums no kara Ukrainā un tās atbalstīšanas. Līdz ar to uz Lepēnu liela daļa sabiedrības raugās kā uz iespējamu problēmas risinājumu. Vēl viens riska faktors ir, ka mēs pašlaik neredzam Lepēnai spēcīgu alternatīvu. Ja Lepēnai atbalsts ir ap 40%, tad pārējiem tas svārstās ap 10% līdz 15%. Tā ka vēlēšanu iznākumu noteikti ietekmēs, vai un cik spēcīga būs Lepēnas alternatīva.
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Vai jūs redzat, ka Lepēnas ievēlēšana nozīmīgi mainītu drošības situāciju Eiropā?
Jā, tas šo situāciju nozīmīgi mainītu. Neliela atkāpe. Mēs pamatoti kritizējam Eiropas Savienību un sakām, ka gribētu, lai tā ir izlēmīgāka, drošāka un striktāka drošības politikas jautājumos. Vienlaikus mēs nevaram nenovērtēt, kādu transformāciju ir piedzīvojušas Eiropas valstis kopš 2022. gada 24. februāra. Ja tūdaļ pēc kara sākuma Vācija vairākus mēnešus iekšpolitiski debatēja, vai 5000 ķiveru nosūtīšana uz Ukrainu nav situācijas eskalācija, tad šobrīd tā Ukrainai piegādā pretgaisa aizsardzības sistēmas. Ja Francijā kopš Šarla de Golla laikiem nebija apstrīdams, ka kodolieroči ir tikai nacionālajai aizsardzībai, tad pašlaik Francija runā par paplašinātu kodoltriādi un kodollietussargu citām Eiropas valstīm, potenciāli ietverot arī Baltijas valstis. Tās ir būtiskas pārmaiņas, kas notiek Eiropā.
Tāpat Eiropas Savienība ir paziņojusi par 800 miljonu eiro investēšanu militārajā rūpniecībā. Lielā mērā tā ir bijusi Makrona pieeja un iniciatīva, kurš jau pirms 2022. gada runāja, ka mums vajag izveidot Eiropas stratēģisko autonomiju. Toreiz mēs, baltieši, to kritizējām, jo domājām, ka nekas paralēli ASV nedrīkst būt. Tagad izrādās, ka šo Eiropas autonomiju prasa paši amerikāņi. Makrons vienmēr ir gribējis būt nākamais līderis pēc bijušās Vācijas kancleres Angelas Merkeles. Tā ka Eiropas virzība uz stratēģisko autonomiju lielā mērā ir Makrona nopelns.
Viņu nomainot līderim [Lepēnai], kurš mainīs Francijas iekšpolitisko un ārpolitisko kursu, tas būtiski ietekmēs Eiropas militāro attīstību. Atgādināšu Lepēnas izteikumu, ka atbalsts Ukrainai ir būtiski jāpārskata. Tā ka Lepēnas ievēlēšanas gadījumā Francijas politika mainīsies, kas nopietni ietekmēs Eiropas kopējo spēju palīdzēt Ukrainai.
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Vai pie Francijas protestu eskalācijas vardarbības virzienā varētu būt vainojama arī Krievija?
Pašlaik nav leģitīmu datu, kas pierādītu Krievijas iejaukšanos. Tas, ka Krievija varētu atbalstīt protestētāju organizācijas, nebūtu pārsteigums. Cita lieta, ka Krievijas propaganda Francijas protestus izmanto, lai sludinātu Eiropas demokrātijas un liberālo vērtību bojāeju. Tie ir senie krievu stāsti par Eiropas neefektīvo un ačgārno migrācijas politiku. Taču tas nav tikai Krievijas naratīvs. Nule kā ASV Pārstāvju palātas spīkers Maiks Džonsons asi kritizēja Francijas migrācijas politiku, apgalvojot, ka demokrāti ASV vēlas to pašu. Respektīvi, šie protesti tiek izmantoti kā politisks ierocis, ejot uz ASV vidustermiņa vēlēšanām. Līdz ar to nebūtu pārsteigums, ja vienā vai otrā veidā Krievija vēl vairāk pastiprinātu Francijā notiekošos protestus un noskaņas. Krievijai nākamā gada Francijas prezidenta vēlēšanas ir ļoti būtiskas. Tas pat nav Ungārijas vai Bulgārijas stāsts.
Kas būs tie instrumenti, kurus vēlēšanu ietekmēšanai izmantos Krievija? Informācijas kampaņas, sabotāžas, viltus karoga operācijas?
Es domāju, ka visu no potenciāli iespējamā. Krievija daudz ko jau ir testējusi, atcerēsimies Leipcigas gadījumu, kur jau bija arī militārā komponente. Krievija ar dažādām sekmēm ir mēģinājusi izmantot Eiropas vājās vietas. Piemēram, kā liecina ASV izlūkinformācija, Krievija ir mēģinājusi integrēties kritiskajā infrastruktūrā, konkrēti vēlēšanu sistēmu nodrošināšanā. Līdz ar to mūsu noturībai jābūt visos līmeņos. Jau tagad ir skaidrs, ka pilnīgi noteikti dažādas informācijas operācijas būs klātesošas.
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Runājot par Eiropas sabiedrību neapmierinātību ar migrāciju, veidojas zināmas šķēres ar reālo situāciju. Proti, vairāki analītiķi uzsver, ka salīdzinājumā ar laiku pirms desmit gadiem imigrācija pašlaik ir būtiski mazinājusies, taču sabiedrības neapmierinātība tikai aug. Kā šīs šķēres skaidrot?
Ja runā par atvērto durvju politiku, tad šodien patiešām durvis ir daudz vairāk aizslēgtas nekā pirms desmit vai piecpadsmit gadiem. Taču tā problēma, kas pa šo laiku ir aktualizējusies un kuras dēļ lielā mērā notika Breksit, ir nespēja šos cilvēkus integrēt. Ja imigranti tiek izmantoti kā lētais darbaspēks, kas dzīvo lielā nabadzībā un sociālā atstumtībā, viņi pasludina savas ambīcijas uz dzīves kvalitātes uzlabošanu. Un liela daļa Eiropas valstu vairs nevar atļauties šos imigrantus finansiāli integrēt. Tas rada nemierus, vardarbību, jo šiem imigrantiem nav nekādu personīgo asociāciju, emocionālas saiknes ar konkrēto valsti. Šiem cilvēkiem ir sajūta, ka viņiem kaut kas pienākas, bet tas netiek dots. Tā ka imigrācijas politikas pašreizējais lielākais izaicinājums ir imigrantu integrācija.
Vienlaikus daudzi no Francijas protestētājiem nav pirms pāris gadiem ieradušies imigranti. Tie ir cilvēki, kas ir Francijas pilsoņi, kuri ir dzimuši Francijā un tādā nozīmē nav saucami par imigrantiem. Tie ir Francijā dzimuši Francijas pilsoņi, kas ir nemierā ar savu ekonomisko situāciju un to, ka sociālie lifti nestrādā. Vēl vairāk, ja runā par teroristu uzbrukumiem, piemēram, Vācijas Ziemassvētku tirdziņiem, tad tie nebija pirms pāris gadiem no Sīrijas ieradušies bēgļi. Tie izrādījās Vācijas pilsoņi, kas šajā valstī bija dzimuši.
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Es domāju, ka mēs te nenonākam pretrunās. Tas ir vēl viens apliecinājums tam, ka integrācijas politika nav nostrādājusi. Pat otrās paaudzes imigranti joprojām ir būtiski cita sabiedrības daļa. Es trīs gadus strādāju Beļģijā diplomātiskajā dienestā un to ļoti varēja just. Arī otrās paaudzes imigranti, kas dzimuši pašreizējās mītnes valstīs, ir ekonomiski atpalikuši, un dzīves dārdzību neviens nav atcēlis. Tas rada milzīgu neapmierinātību. Turklāt nenorakstīsim visus Francijas protestus tikai uz imigrantiem. Tajos piedalās arī paši francūži, kas ir nemierā ar pašreizējo politiku. Tā ka protestos ir vairāki slāņi, gan miermīlīgi, gan radikāli un vardarbīgi.
Interesanti, ka ar integrāciju īpaši grūti iet tieši Francijai, turklāt tur lielākā daļa imigrantu nāk no bijušajām Francijas kolonijām, līdz ar to viņiem nav valodas barjeru. Savukārt labais piemērs ir Vācija ar milzīgo turku kopienu. Jāteic, ka mēs neesam redzējuši Vācijā turku protestus un tādu neapmierinātību, kāda ir imigrantiem Francijā.
Vācijā atšķirībā no Francijas protesti vispār nav normāla politikas ikdienas sastāvdaļa. Turklāt Vācijā imigrantiem ir bijis liels finansiālais atbalsts, daudzi no Vācijas turku kopienas strādā šīs valsts lielajās rūpnīcas. Savukārt šis dāsnais atbalsts ir radījis pašu vāciešu neapmierinātību un veicinājis AfD popularitāti. Līdz ar to liela daļa Austrumvācijas ir ar citu ārpolitisko orientāciju.
Cik noturīgas ir Rietumeiropas valstu sabiedrības pret Krievijas iejaukšanos? Krievijas darbības ir vērstas uz atbalsta Ukrainai mazināšanu. Cik noturīgas pret šādiem centieniem ir sabiedrības Rietumeiropā?
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Es domāju, ka sabiedrības transformējas. 2022. gada 24. februāris bija šoks, īpaši Rietumeiropai, kas parādīja, kāda patiesībā ir Krievija.
Ja pirms kara baltiešus uzskatīja par rusofobiem, kas nepamatoti eskalē situāciju, tad pašlaik, kā rāda socioloģija, arī vairums rietumeiropiešu Krieviju uzskata par apdraudējumu. Tajā pašā laikā Vācijā, Francijā, Itālijā un citviet iedzīvotāju politiskajā dienaskārtībā ārpolitika nav dominējoša. Piemēram, ASV pirms 2024. gada prezidenta vēlēšanām socioloģiskie dati liecināja, ka Ukrainas jautājums nav pat starp Top 20. Diemžēl pašlaik arī lielākajā daļā Rietumeiropas valstu starp jautājumiem, kas visvairāk uztrauc iedzīvotājus, nebūs nedz ārpolitikas, nedz drošības politikas. Cilvēkus uztrauc ekonomiskā labklājība un individuālā labbūtība. Uz to spēlē Krievija, sakot, ka jāatjauno ekonomiskās saites, jāatsāk iepirkt energoresursi utt.
Vienlaikus es domāju, ka tā sabiedrības daļa, kas piekrīt šiem Kremļa naratīviem, pie tā arī paliks, taču pārējo domas mainīt ar sabotāžas aktiem diezin vai izdosies. Cita lieta, ka Krievijas rīcības varētu mobilizēt Rietumu sabiedrības radikālāko daļu. Es teiktu, ka Krievijas spējas ietekmēt Rietumu sabiedrību vairākumu ir visai limitētas, lai neteiktu vairāk. Atcerēsimies, ka krieviem ar visiem milzīgajiem finanšu resursiem neizdevās panākt sev labvēlīgu rezultātu Ungārijas vēlēšanās. Taču Krievija noteikti mēģinās veikt šādas ietekmes operācijas.
Kremļa jaunākais uzstādījums ir, ka pašreizējā karā Ukraina ir tikai starpposms un galvenais pretinieks ir Eiropa. Līdz ar to, domājot par kara iznākumu, svarīga ir ne tikai Ukraina, bet vēl vairāk Krievijas vieta Eiropā. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs ir izteicies, ka miera sarunu fokusā jābūt visai reģiona, ar to saprotot Eiropu, drošības arhitektūrai. Kādu ietekmi Eiropā vēlas panākt Krievija?
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Tā ir Putina skaldi un valdi politika, lai sašķeltu Eiropu. Runa ir ietekmes sfērām, kur Austrumeiropa būtu Krievijas interešu zonā. Tāpēc potenciālā Ķīnas, ASV un Krievijas līderu tikšanās ir absolūti parocīga Kremlim. Tā ir ilgstoša Putina pieeja, ka mums, lielvarām, caur to leģitimizējot Krieviju kā lielvaru, ir jāsēžas pie sarunu galda un jānoregulē konflikti, identificējot savas ietekmes zonas. Līdz ar to Ukraina kļūst tikai par līdzekli, ko mēs, eiropieši, nedrīkstam pieļaut.
Kuras valstis Eiropā Krievija uzskata par savām “nacionālajām interesēm”? Tā ir tikai Baltija vai visa Austrumeiropa?
Citēsim Putinu, ka 20. gadsimta lielākā ģeopolitiskā katastrofa bija PSRS sabrukums. Viņš dzīvo šajā perspektīvā. Līdz ar to viņš uz visu postpadomju telpu raugās kā uz neveiksmīgu ģeopolitisku zaudējumu Gorbačova politikas rezultātā. Putina ambīcijas ietver arī bijušās Padomju Savienības satelītvalstis, piemēram, Poliju un Ungāriju, bet ne tikai. Tas automātiski nenozīmē, ka šīs valstis būtu jāanektē. Nē, tas primāri nozīmē, ka šo valstu valdībās ir Putinu atbalstoši un lojāli politiskie spēki. Tas nozīmē gan biznesa attiecību stiprināšanu, gan kopēju loģistiku utt. Tādējādi tas iedragātu kopējo Eiropas politiku. Putins piekopj tā saukto salami politiku, ietekmēt jeb nogriezt valstis pa vienai.
Cik lielā mērā Trampa izteikumi par Latīņameriku kā ASV iekšpagalmu ir veicinājuši šādu Putina retoriku? No starptautisko tiesību viedokļa neviena valsts nedrīkstētu tikt uzskatīta par kādas citas valsts iekšpagalmu vai interešu zonu. Taču demokrātiskās pasaules līderes ASV prezidents to sludina nekautrējoties.
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Šādi izteikumi neaprobežojas tikai ar Trampa ierakstiem sociālajos tīklos, bet tā ir viņa kā prezidenta oficiālā ārpolitikas stratēģija. Tā atsaucas uz Monro doktrīnu, kas nosaka, ka Latīņamerika ir ASV interešu zona. Caur to es skatītu arī to, kas notika Venecuēlā. No vienas puses, mēs gribētu, lai mūsu stratēģiskais partneris runā kā globālais policists, no otras puses, mēs vēlamies, lai tas balstītos uz starptautisko tiesību normām un demokrātiskām vērtībām. Pašlaik globālais policists darbojas, nevis izejot no demokrātiskām vērtībām, bet varas pozīcijām. Tāds klasiskais “realpolitik”.
Šī retorika ir ļoti izdevīga Putinam, kas saka, ka mēs esam gatavi atkāpties no savām pozīcijām Latīņamerikā, bet jūs to pašu dariet Austrumeiropā. Ne Putins, ne Tramps nedomā no starptautisko tiesību viedokļa, kaut vai atcerēsimies Grenlandes piemēru. Tas ir ļoti bīstami mazām valstīm, kas var izdzīvot tikai tādā pasaulē, kas ir balstīta starptautiskās normās un kārtībā, nevis spēka pozīcijās. Lielvaru sēšanās pie galda un ietekmju zonu dalīšana iedragā šo kārtību.
Ar ko beigsies šī lielvaru vēlme dalīt pasauli?
Liels jautājums ir, kāds būs ASV vidustermiņa vēlēšanu rezultāts. Jāpatur prātā, ka Trampa iespējas ietekmēt iekšpolitiku tomēr nav tādas pašas kā Putinam Krievijā vai Sji Ķīnā, jo ievērojami atšķiras varas sadalījums. Ja republikāņi zaudēs vidustermiņa vēlēšanas, tad Tramps būs tā sauktā “klibā pīle”, un viņa ietekmes sviras būtiski samazināsies.
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Vēl būtiskāks jautājums ir par ASV prezidenta vēlēšanām 2028. gadā. Ja mēs redzēsim pašreizējā viceprezidenta Dž. D. Vensa uzvaras gājienu, tad varam sagaidīt vēl “trampiskāku” politiku. Jo diemžēl pašlaik mēs neredzam alternatīvu no demokrātu puses. Vienlaikus Krievijas spēja ietekmēt nemaz nav tik liela. Te var piesaukt Ungāriju, Moldovu, arī Latviju, kur iejaukšanās vēlēšanās bija minimāla. Tā ka Krievijai nav ar ko lepoties. Tas, kas mani dara bažīgu, ir iespējamā Lepēnas uzvara Francijas prezidenta vēlēšanās, kur es vismaz pagaidām Lepēnai pretī neredzu tikpat spēcīgu alternatīvu.