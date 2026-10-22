"Es nezināju, ka tā skaitās zādzība..." Francijā sāk tiesāt vandaļus, kas izlaupīja veikalus
Pēc vardarbīgajiem grautiņiem un veikalu izlaupīšanām Francijā, Parīzes tiesas priekšā stājušies vairāki simti demonstrāciju laikā aizturētie — viņiem izvirzītas apsūdzības par laupīšanu, īpašuma bojāšanu, vardarbību un pretošanos policijai. Tāpat tiek aizturēti cilvēki, kas zagtās preces cenšas tirgot internetā.
Francijā pēc vardarbīgajiem protestiem nedēļas nogalē aizturēti aptuveni 2500 cilvēku, un izmeklētāji, analizējot videonovērošanas kameru ierakstus un sociālajos tīklos publicētos video, meklē arī citus iespējamos noziegumu dalībniekus - Parīzē vien video ierakstu pārbaudei norīkoti 200 izmeklētāju.
Kā liecina iegūtie dati šobrīd aizturēto vidū 95% ir vīrieši, un no visiem aizturētajiem 30% ir nepilngadīgie. Tikmēr jaunākie likumpārkāpēji, kas aizturēti, ir tikai 13 gadu veci.
Francijas premjerministrs Sebastjēns Lekornī sacīja, ka daļa grupu, iespējams, bija koordinējušās sociālajos tīklos, bet policijas arodbiedrības pārstāvis Žans Kristofs Kuvī stāstīja, ka daži izlaupītāji ar motorolleriem iepriekš bija izlūkojuši apkārtni, pēc tam sasaucot citus. “Grupas pa 50, 100 vai pat 200 cilvēkiem ieradās pie veikala, iztukšoja to un pēc mirkļa pazuda,” viņš sacīja.
Parīzē tiesas process pret aizturētajiem sākās otrdien, 20. oktobrī. Francijas tieslietu ministrs Žerārs Darmanē aicināja uz noziegumiem reaģēt ar “vislielāko stingrību” un paziņoja ka 149 cilvēki, kas piedalījās nemieros un laupīšanā jau ir ievietoti cietumā.
Negribēja dūmu granātu izmantot pret policiju...
Viens no apsūdzētajiem bija 21 gadu vecais audiovizuālās jomas students Viktors, kurš apsūdzēts par dalību barikāžu celšanā un uzbrukumā policistiem, vēsta medijs "France24". Jaunietis tiesā noliedza, ka būtu metis bruģakmeņus vai kliedzis pret policiju vērstus saukļus. Viņš stāstīja, ka ieradies demonstrācijā kopā ar draudzeni, taču pūlī no viņas nošķīries un, policijai sākot pretuzbrukumus, nokritis zemē.
Tāpat Viktors noliedzis, ka piedalījies barikāžu celšanā un uzbrucis policistiem, skaidrojot, ka tikai pārvietojis koka dēli, kas gulējis uz degošas atkritumu tvertnes. Jāpiemin, ka jaunietim līdzi bija arī dūmu granāta, tomēr arī to, kā viņš apgalvoja, viņš nav grasījies pret kādu pielietot.
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“Es nekad nebūtu to metis policistu virzienā,” viņš sacīja, piebilstot, ka to kopā ar draugiem gribējis izmantot īsfilmas uzņemšanā. Prokurore norādīja uz Viktora “sagatavotību grautiņiem un apņēmību tajos piedalīties”, jo viņš bijis maskā un ar dūmu granātu. Viņa pieprasīja jaunietim piemērot piecu mēnešu cietumsodu ar tūlītēju ieslodzījumu. Viktora aizstāvis iebilda, izmantojot sekojošus argumentus: “Tie tiešām ir ieroči — maska un dūmu granāta? Tad jau mums būtu jāapcietina katrs futbola līdzjutējs!” Tiesa Viktoru atzina par vainīgu, taču, ņemot vērā to, ka viņam nav bijusi iepriekšēja sodāmība, piesprieda sešu mēnešu nosacītu cietumsodu.
Bija ieradies “Louis Vuitton” veikalā, lai "nopirktu drēbes bērniem"
Tiesā izskatīja arī divu vīriešu lietu par zādzību un postījumiem “Louis Vuitton” veikalā. Viens no viņiem, vārdā Sofiāns, tika atrasts veikalā, ģērbies zīmola apavos un jakā, kurai joprojām bija piestiprinātas drošības birkas. Viņš zādzību atzina, bet no plašākiem paskaidrojumiem atteicās.
Otrs apsūdzētais vārdā Lamins savu vainu noziegumos noliedza un apgalvoja, ka bija iegājis veikalā, lai nopirktu drēbes saviem bērniem, bet, kad sākās grautiņi - tika tur ieslēgts. Viņš norādīja, ka notikušo daudz neatceras, jo lietojis līdzi paņemtas viskija un degvīna pudeles. Kad tiesnese vaicāja, vai viņš tiešām dodoties iepirkt drēbes bērniem ņem līdzi alkoholu, Lamins atbildēja:
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“Viņi mūs ielaida veikalā ar tām [pudelēm]!” Prokurore sacīja, ka abi ļaunprātīgi izmantoja 17. oktobra skumjos notikumus savā labā un piesprieda vīriešiem cietumsodu. Sofiānam piesprieda sešu mēnešu sodu ar elektronisko uzraudzību, bet Laminam — desmit mēnešus cietumā ar iespēju dienas laikā turpināt darbu.
"Es nezināju, ka tā skaitās zādzība..."
Vēl viens apsūdzētais bija 18 gadus vecais Moustafa, kurš apgūst būvdarbu vadītāja profesiju. Viņš tika aizturēts ar septiņiem pāriem saulesbriļļu un “Nike” kreklu. Viņš noliedza to, ka būtu rīkojies ļaunprātīgi un uzstāja, ka pie viņa atrastās mantas esot atradis uz zemes.
“Es atradu tās uz zemes. Es nezināju, ka tā skaitās zādzība,” viņš teica. Tiesnese vaicāja: “Visapkārt valda grautiņi, un tieši tas [zemē it kā nomestās lietas] ir tas, kam pievēršat uzmanību?” Uz tiesneses repliku jaunietis tikai nemanāmi pamāja ar galvu.
Tiesnese norādīja, ka Moustafa, arī ja atrada drēbes uz zemes, nevarēja nezināt, ka brilles nākušas no izlaupīta veikala. Tiesa viņu atzina par vainīgu un piesprieda desmit mēnešu nosacītu cietumsodu.
Ķer zagļus arī tiešsaistes platformās
Tikmēr Francijas valdība pieprasījusi tiešsaistes tirdzniecības platformām pārbaudīt sludinājumus, kuros varētu piedāvāt grautiņu laikā nozagtās mantas. “Nedēļas nogalē nozagtās mantas tiek piedāvātas pārdošanai atsevišķās tirgošanas platformās. Sagaidām, ka platformas attiecīgos sludinājumus izņems bez kavēšanās," vietnē "X" norādījusi Francijas digitālo lietu ministre Anna Le Henanafa.
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Viņa arī uzsvēra, ka platformām cieši jāsadarbojas ar valsts iestādēm, lai iespējamos zagtu preču pārdevējus varētu identificēt un saukt pie atbildības. Uz valdības sarunām tika aicināti “Vinted”, “Amazon”, “eBay”, “Leboncoin”, “Meta” un “TikTok” pārstāvji, kā arī Francijas tiešsaistes tirdzniecības nozares asociācija “Fevad”.
“Vinted” paziņoja, ka zagtu preču pārdošana un šādu preču iegādes veicināšana platformā ir stingri aizliegta un uzņēmumam ir “nulles tolerance” pret šādiem gadījumiem.
“Kopš nedēļas nogales mūsu komandas nekavējoties sākušas meklēt un izņemt sludinājumus, kas varētu būt saistīti ar zagtu mantu tirdzniecību, un esam pastiprinājuši aizdomīgu sludinājumu uzraudzību,” pavēstīja uzņēmuma pārstāvis.
“eBay” savukārt norādīja, ka nevar apstiprināt, vai pēc nedēļas nogales notikumiem pieaudzis ar zādzībām saistītu sludinājumu skaits, taču platformas pārstāvji norādīja, ka izmanto tehnoloģiskus rīkus, lai atklātu zagtu preču tirdzniecību, un šobrīd sadarbojas ar tiesībsargājošajām iestādēm.
Francijas mazo uzņēmumu ministrs Seržs Papēns sacīja, ka pašlaik tiek izstrādāta kārtība, kā izmeklētāji un platformas koordinēs darbības, lai identificētu aizdomīgo sludinājumu ievietotājus.