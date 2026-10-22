Tiešraidē baisu pašnāvību izdara 30 gadus vecs vācu influencers un populāras videospēles radītājs
Šaušalīgā veidā no dzīves 30 gadu vecumā šķīries populārās tiešsaistes spēles “Stick Run” radītājs un influenceris Manuels Oto.
Vācu influenceris, kurš savu slavenāko spēli izveidoja 14 gadu vecumā, domājams, otrdienas vakarā izdarījis pašnāvību, to demonstrējot tiešraidē straumēšanas platformā “Twitch”.
Vācijas medijs “merkur.de” vēstīja, ka Oto mirstīgās atliekas atrastas pēc ugunsgrēka kādā īpašumā Bavārijā. Ugunsgrēku pamanījis kaimiņš, kurš mēģinājis liesmas nodzēst. Sociālajos tīklos apgalvots, ka Oto apgūlies uz dīvāna un aizdedzinājis sevi.
““Stick Run” komandai ir zināms par platformā “Twitch” notikušu tiešraidi, kurā piedalījās spēles radītājs un īpašnieks Manuels Oto un kuras laikā viņš, domājams, izdarīja pašnāvību. Cik mums zināms, “Twitch” šo tiešraidi un ar to saistīto videoierakstu jau ir izdzēsis,” pirmdien sociālajos tīklos publicētajā paziņojumā norādīja “Stick Run”. “Aicinām kopienas dalībniekus neizplatīt nepārbaudītu informāciju un atturēties no spekulācijām,” bija teikts paziņojumā. “Ja jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas varētu palīdzēt noskaidrot šī traģiskā notikuma apstākļus, lūdzam sazināties ar mums vai vietējām tiesībsargājošajām iestādēm.”
Otrdien “Stick Run” oficiālajā kontā parādījās paziņojums par Oto nāvi. “Ar dziļām skumjām apstiprinām un paziņojam par mūsu spēles radītāja, izstrādātāja un “Stick Run” kopienas biedra Marka Manuela Aleksandra Oto aiziešanu viņsaulē.”
Savukārt “Twitch” pārstāvis izdevumam “New York Post” apstiprināja, ka straumēšanas platforma operatīvi izdzēsusi Manuela kanālu un visus videoierakstus, kuros redzama viņa nāve. “Notikušais ir šausminošs, un mūsu kopienas dalībnieku garīgā veselība un labklājība mums ir ārkārtīgi svarīga,” sacīja platformas pārstāvis. “Mēs aicinām ikvienu, kurš piedzīvo grūtības, meklēt palīdzību. Platformā “Twitch” piedāvājam arī rīkus, kas palīdz cilvēkiem atrast viņu dzīvesvietā pieejamos garīgās veselības atbalsta pakalpojumus.”
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Oto radīja “Stick Run” 2010. gada augustā kā bezmaksas spēli sociālajā tīklā “Facebook”. Vācijas izdevums OVB apgalvo, ka līdz 2013. gadam tā bija kļuvusi par vienu no populārākajām spēlēm “Facebook” ar vairāk nekā 43 miljoniem lietotāju. “Stick Run” kontam “Facebook” pašlaik ir vairāk nekā 5,3 miljoni sekotāju. “Tā bija vairāk nekā tikai spēle,” paziņoja “Stick Run” pārstāvji. “Daudziem no mums šī spēle bija bērnības sastāvdaļa. Mēs uzaugām, spēlējot to kopā ar draugiem, kopā smejoties, sacenšoties par labākajiem rezultātiem un radot atmiņas, kas paliks ar mums visu mūžu.”
Kur vērsties krīzes situācijā?
● Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukums 112
● Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 113
● Nacionālais psihiskās veselības centrs – pacientu pieraksta tālrunis 67080112, psihiatriskās konsultācijas dežūrtālrunis 25428561
● Nacionālais psihiskās veselības centrs – klīnika “Veldre” ar dienas stacionāru (Rīga, Veldres iela 1A, Vidzemes priekšpilsēta) 67080112; klīnika “Pārdaugava” (Rīga, Viļa Plūdoņa iela 1) 67715108
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● Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes” (Rīga, Tērbatas iela 69) – skalbes@skalbes.lv, pieņemšana ar iepriekšēju pierakstu 24551700
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