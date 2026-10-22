Krievija triecienā Kijivas centram izmantojusi īpaši bīstamu ieroci: atklājas satraucošas detaļas
Naktī uz 22. oktobri Krievijas armija veikusi plašu uzbrukumu Ukrainas galvaspilsētai Kijivai, kurā cietuši vairāki cilvēki un nodarīti postījumi civilajai infrastruktūrai. Taču īpašu satraukumu izraisījusi informācija par uzbrukumā izmantoto bruņojumu. Ukrainas prezidenta padomnieks Serhijs Beskrestnovs atklājis, kāpēc šis ierocis ir sevišķi bīstams un kāds, viņaprāt, bijis Krievijas patiesais mērķis.
Naktī uz 22. oktobri Krievijas okupācijas armija veikusi gaisa triecienu Kijivas centram, izmantojot ballistisko raķeti "Iskander" ar K5 kasešu kaujas galviņu, kas paredzēta cilvēku un tehnikas iznīcināšanai plašā teritorijā. Par to savā "Facebook" kontā paziņojis Ukrainas prezidenta padomnieks Serhijs Beskrestnovs.
Beskrestnovs skaidroja, ka ballistiskās raķetes "Iskander" K5 kaujas galviņa eksplodē virs zemes. Pēc tam gaisā detonē 58 atsevišķi kaujas elementi.
Šāds ierocis ir īpaši paredzēts cilvēku un militārās tehnikas iznīcināšanai aptuveni 400 reiz 400 metru lielā teritorijā.
Ukrainas prezidenta padomnieks uzskata, ka Krievijas armijas trieciens Kijivai ar raķeti "Iskander", kas aprīkota ar K5 kasešu kaujas galviņu, nav bijis vērsts pret militāriem mērķiem.
Viņaprāt, Krievijas spēku mērķis bijis nodarīt pēc iespējas lielākus postījumus un ar vienu triecienu skart iespējami vairāk civiliedzīvotāju.
Naktī uz 22. oktobri Krievijas armija veikusi masveida gaisa uzbrukumu Kijivas civilajai infrastruktūrai, izmantojot vairākus desmitus ballistisko raķešu un bezpilota lidaparātu.
Uzbrukumā cietuši 15 cilvēki, no kuriem astoņi atrodas slimnīcā.
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Bojāts arī Dienvidu tilts, tāpēc satiksme pa to sākotnēji tika ierobežota virzienā no Dņepras labā krasta uz kreiso, bet vēlāk tilts satiksmei tika pilnībā slēgts.
Savukārt galvaspilsētas Holosijivas rajonā pēc Krievijas trieciena enerģētikas infrastruktūrai ieviesti ārkārtas elektroapgādes atslēgumi.