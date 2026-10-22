Krievija plāno slēpt savus noziegumus Oleškos, visā vainojot Ukrainu; HUR atklāj operācijas "Telemosts" detaļas
Krievija sagatavojusi informatīvu provokāciju, lai novērstu uzmanību no pašas pastrādātajiem kara noziegumiem okupētajās Ukrainas teritorijās un diskreditētu Ukrainas aizsardzības spēkus. Viens no galvenajiem šīs kampaņas mērķiem ir situācija okupētajā Hersonas apgabala pilsētā Oleškos. Par to ziņo Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde (HUR).
Krievija 2026. gada 22. oktobrī plkst. 15:00 ieplānojusi videokonferenci "Telemost" par tēmu "Ukrainas Bruņoto spēku noziegumi pret Zaporižjas apgabala civiliedzīvotājiem". Pasākums paredzēts kā grupas videozvans platformā "Zoom".
Paziņots, ka propagandas pasākumā piedalīsies pārstāvji no 80 valstīm. Tā galvenā mērķauditorija ir diplomāti no valstīm, kas pārstāvētas ANO, EDSO, BRICS un NVS, kā arī starptautiskās humānās palīdzības organizācijas.
Videokonferences dalībniekiem paredzēts nodrošināt sinhrono tulkojumu angļu, spāņu un franču valodā.
Par galveno ziņotāju izraudzīts starptautiskajām sankcijām pakļautais kolaboracionists Rodions Mirošņiks.
Paredzētas arī Krievijas okupētās Zaporižjas apgabala daļas administrācijas vadītāja Jevgeņija Balicka, tā dēvētā Enerhodaras Krievijas administrācijas vadītāja Maksima Puhova un citu okupācijas struktūru pārstāvju uzstāšanās.
Pēc Ukrainas izlūkdienesta sniegtās informācijas, organizatori plāno izmantot inscenētus video, kuros piedalīsies viltus aculiecinieki un izdomāti "Ukrainas Bruņoto spēku noziegumu upuri".
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Pasākumā piedalīsies arī Krievijas propagandas medija "Russia Today" pārstāvji, Krievijas vēstniecību darbinieki, kā arī Krievijas specdienestu kontrolēto "Krievu namu" un aģentūras "Rossotrudņičestvo" filiāļu pārstāvji no vairākām valstīm.
Starp šīm valstīm minēta Zambija, Kuveita, Uzbekistāna, Nigērija, Bulgārija, Venecuēla, Mongolija un Malaizija.
Saskaņā ar HUR sniegto informāciju šīs informatīvās kampaņas mērķis ir novērst starptautiskās sabiedrības uzmanību no katastrofālās humānās situācijas Oleškos, ko izraisījusi Krievijas okupācijas spēku rīcība, kā arī mazināt Ukrainas starptautisko atbalstu, īpaši no Eiropas partneru puses.