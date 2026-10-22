Negaidīts pavērsiens haizivs Bukangi lietā, kuru izglāba no ilgām mocībām Dienvidkorejas lielpilsētas kanālā
Kad liels ļaužu pūlis trešdien pie Dienvidkorejas otrās lielākās pilsētas Pusanas kanāla atviegloti māja ardievas plašu popularitāti iemantojušajai haizivij, kura veselu mēnesi bija kļuvusi par pilsētas iedzīvotāju un tūristu intereses objektu un ar trešo mēģinājumu beidzot izglābta, viņi nenojauta, ka drāmai būs turpinājums.
Tumšā haizivs (Carcharhinus obscurus), kas tiek uzskatīta par apdraudētu sugu, pirmo reizi tika pamanīta 18. septembrī un drīz vien kļuva par vietējo ziņkārīgo un tūristu magnētu. Vietējās amatpersonas lēš, ka haizivs kanālā piesaistīja vairāk nekā 1,6 miljonus apmeklētāju Savukārt BBC vēstīja, ka pilsēta šo dzīvnieku pat pieņēmusi kā savu neoficiālo talismanu, tā iesaukta par "Bukangi" par godu Pusanas Ziemeļu ostas nosaukumam korejiešu valodā. Vairākas nedēļas amatpersonām neizdevās atrast veidu, kā dzīvnieku novirzīt atpakaļ atklātā jūrā.
Speciālisti pauda bažas par Bukangi veselību, jo haizivs izskatījusies savainota un ilgstoši nav ēdusi. Sociālajos tīklos plaši izplatīti video, kuros redzams, kā Bukangi peld kanālā ar, šķiet, asiņainu purnu. Pastāvēja arī bažas, ka ūdens temperatūras pazemināšanās varētu vēl vairāk novājināt dzīvnieku.
Trešdien notikušajā jau trešajā glābšanas operācijā, kas tika pārraidīta tiešraidē, glābēji vairāk nekā astoņas stundas uzmanīgi virzīja trīs metrus garo haizivi ar tīkla palīdzību uz atklātajiem ostas ūdeņiem. Tas bija jau trešais mēģinājums atbrīvot Bukangi. Iepriekšējie mēģinājumi 29. septembrī un 2. oktobrī bija neveiksmīgi. Toreiz tika izmantotas laivas, no kurām ūdenī tika raidītas spēcīgas ūdens strūklas, kā arī pāri šaurajam kanālam izvietoti tīkli. Tomēr haizivs veiksmīgi izvairījās no laivām un pārpeldēja pāri tīkliem.
Trešdien simtiem sajūsminātu līdzjutēju uzgavilēja un māja savai iemīļotajai haizivij ardievas. Ļaudis pat nenojauta, ka jau nākamajā dienā tā atgriezīsies. Dienvidkorejas Okeānu un zivjsaimniecības ministrija ceturtdien atzina, ka haizivs izpeldējusi zem viena no kanālā uzstādītajiem tīkliem un nonākusi starp ārējo tīklu un otru tīklu, kas izvietots 30 līdz 40 metrus dziļāk kanālā. Savukārt vietējie mediji norāda, ka plēsoņa ir pārvarējusi visus šķēršļus, lai atgrieztos kanālā. Tiek ziņots, ka ceturtdien plānots jauns mēģinājums panākt haizivs atgriešanos jūrā.
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Tiek uzskatīts, ka haizivi kanālā varētu būt ievilinājis neparasti siltais ūdens un zivju pārpilnība. Tā kā jūras ūdens temperatūra ar katru gadu paaugstinās, eksperti pieļauj, ka nākotnē Pusanas piekrastē haizivis varētu parādīties arvien biežāk.
Speciālisti raizējas par haizivs izdzīvošanas perspektīvām, jo Pusana ir vairāk trīs miljonu iedzīvotāju pilsēta ar pasaulē sesto noslogotāko ostu, bet kanāla malās pastāvīgi pulcējās ļaužu pūļi, tādēļ dzīvnieks bija pakļauts pastāvīgam stresam. Pats kanāls ir 1,5 kilometrus garš, apmēram 30-60 metru plats, bet tā dziļums svārstās no 2,5 līdz 4 metriem, tādējādi tā šaurība un seklums radikāli atšķiras no haizivs dabiskajiem dzīves apstākļiem.
Šis kuprvalis nokļuva uzmanības centrā naktī uz 23. martu, kad Nīndorfas viesnīcas viesu uzmanību pievērsa dīvainas skaņas no Lībekas līča piekrastes. Kopš tā laika vietējās krasta apsardzes, ugunsdzēsēju un glābēju komandas centās palīdzēt 12 metrus garajam milzim nokļūt drošākā vietā, taču nesekmīgi. Izrādījās, ka savai dzīvei nepiemērotajā Baltijas jūrā Timijs bija vairākkārt pamanīts jau kopš marta sākuma — sākotnēji pie Vismāras ostas, vēlāk Lībekas līcī un pie Šteinbekas piekrastes Ziemeļrietummēklenburgas apriņķī. Dzīvnieks vairākkārt bija sapinies tīklos, un glābējiem izdevās viņu daļēji atbrīvot. Vairākkārt valis bija iestrēdzis.
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27. martā milzim paša spēkiem izdevās atbrīvoties no sēkļa, un parādījās reālas cerības uz viņa izglābšanu. Šīs cerības saņēma triecienu, kad pēc dažām dienām viņš iestrēga smiltīs jau pie Pēla salas Meklenburgas līcī, un gandrīz mēnesi līdz pat 20. aprīļa rītam viņš nebija izkustējies no vietas un viņa stāvokli vērtēja kā ļoti sliktu. Kaut gan 20. aprīlī valis sāka beidzot peldēt, viņa veselības stāvoklis bija tik kritisks, ka varas iestādes atmeta domu par viņa glābšanu. Pēc sabiedrības sašutuma divi miljonāri paziņoja, ka finansēs Timija glābšanas operāciju, un apmēram pusotra miljona eiro vērtajā operācijā aprīļa beigās, izmantojot drošības siksnas un krastā speciāli izraktu tranšeju, milzeni ievilkt daļēji iegremdētā baržā, kuru ar velkoni no Vācijas piekrastes nogādāja dziļākos ūdeņos pie Dānijas piekrastes un 2. maijā palaida brīvībā.
Kaut gan daudzi cerēja, ka Ziemeļjūrā nogādātais valis spēs izķepuroties, cerības nepiepildījās, un milzis pēc neilga laika nomira. Viņš atrasts miris 15. maijā pie mazas Anholtas saliņas Kategata jūras šaurumā starp Dāniju un Zviedriju. Viņu atrada aptuveni 70 kilometrus uz dienvidiem no izlaišanas vietas pirms divām nedēļām.
Timija glābšanas operācija izraisīja neviennozīmīgu reakciju, jo speciālisti brīdināja, ka tik ļoti novārgušais un no ilgstošas uzturēšanās kaitīgajos Baltijas jūras ūdeņos ļoti cietušais valis diez vai izdzīvos pēc izlaišanas Ziemeļjūrā, tādējādi notiekošais uzskatāms par viņa mocību paildzināšanu. Vaļa āda bija ļoti cietusi no nepietiekami sāļā ūdens, bet mutē joprojām bija ieķērušās zvejas tīkla paliekas.