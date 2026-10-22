Pēc vērienīgiem grautiņiem Francijas pilsētā Lionā sestdien aizliedz visus protestus
Francijas trešajā lielākajā pilsētā Lionā sestdien aizliegti visi protesti, paziņojušas amatpersonas.
Ronas reģiona prefektūra ceturtdien paziņojumā medijiem norādīja, ka, "ņemot vērā 17. oktobra notikumus, prefekts ar dekrētu nolēmis aizliegt visus protestus Lionas pilsētā šo sestdien, 24. oktobrī".
Lionā, tāpat kā Parīzē un citās Francijas pilsētās, aizvadītajā nedēļas nogalē protesti pret dzīves dārdzību pārauga grautiņos. Lionā pagājušajā sestdienā tika izlaupīti 150 līdz 200 veikali un nodedzināts tūrisma birojs. Policija aizturēja aptuveni 200 cilvēkus.
"Dzelteno vestu" kustība un arodbiedrības, kas ir galvenās protestu organizatores, aicinājušas francūžus 24. oktobrī atkal iziet ielās, lai protestētu pret dzīves dārdzību, un 5. novembrī rīkot vispārējo streiku un demonstrācijas.
Šonedēļ vairākās Francijas pilsētās, tostarp Lionā, tika izsludināta komandantstunda.
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