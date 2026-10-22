Pasaulē
Šodien 13:52
Ukrainas aizsāvji Kupjanskas virzienā īstenojuši operāciju "Veles", sagādājot okupantiem nepatīkamu pārsteigumu
Ukrainas aizsardzības spēki korpusa "Hartija" vadībā īstenojuši pretuzbrukuma operāciju, pa pazemes gāzes cauruļvadiem veicot vairāk nekā 15 kilometru garu manevru un nonākot pretinieka aizmugurē.
Pārvietošanās pa pazemes cauruļvadiem tika apvienota ar bezpilota lidaparātu triecieniem un sauszemes spēku virzīšanos uz priekšu, liedzot Krievijas karaspēkam iespēju nokļūt Kupjanskas aizsardzības spēku aizmugurē.
Operācijas laikā gūstā saņemti vairāk nekā 30 Krievijas karavīri, bet vairāk nekā 100 iznīcināti.
Operācijā piedalījās brigāde "Hartija", pulks "R.U.G.", Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) vienības, tostarp Krievu brīvprātīgo korpuss (RDK) un leģions "Krievijas brīvība" (LSR), kā arī pulks "Lava" un brigāde "Ahillejs".