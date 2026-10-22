Bijušais Putina runu rakstītājs atklāj diktatora galveno mērķi, kuru viņš tuvākajā laikā centīsies īstenot
Bijušais Putina runu rakstītājs, politologs Abass Gaļļamovs atklājis, uz ko Kremļa saimnieks patiesībā cer un kāpēc viņam tik svarīgas ir sarunas ar pasaules ietekmīgākajiem līderiem.
Politologs un polittehnologs Abass Gaļļamovs uzskata, ka Vladimirs Putins vēlas atjaunot Krievijas lielvaras statusu, iesaistoties sarunās ar pasaules ietekmīgākajiem līderiem.
Piedāvājot ASV prezidentam Donaldam Trampam un Ķīnas līderim Sji Dzjiņpinam sarīkot kopīgu tikšanos, Putins vēlas paaugstināt gan savu, gan viņa vadītās valsts starptautisko statusu, skaidroja Abass Gaļļamovs.
Ja šāda tikšanās notiktu, Kremļa saimnieka iecere būtu apspriest pasaules sadalīšanu trīs lielvaru ietekmes sfērās.
Šādu viedokli bijušais Putina runu rakstītājs pauda intervijā Ukrainas YouTube kanālam "Fabrika novin".
"Ja viņš koncentrēsies tikai uz karu Ukrainā, kurā pagaidām saņem vairāk zilumu un punu nekā jebkādu ieguvumu, viņš riskē ļoti daudz zaudēt un palaist garām. Savukārt, ja tiks apspriesta pasaules kārtība kopumā, Putinam ir iespēja kaut ko iztirgot, pret kaut ko iemainīt, kaut kur gūt panākumus, ar kuru palīdzību viņš varētu demonstrēt savu veiksmīgumu. Viņa galvenais stratēģiskais mērķis ir parādīt, ka Krievija ir globāla lielvara. Kā gan vēl to labāk demonstrēt, ja ne dialogā ar citu pasaules lielvaru līderiem, ar kuriem kopā tu "sadali" pasauli?" skaidroja polittehnologs.
"Putinam ir sapnis – sarīkot jaunu "Jaltas konferenci". Viņš vēlas panākt, lai Krievijai tiktu piešķirta kāda ekskluzīva kontroles zona, un tādējādi savu tautiešu un vēstures priekšā nostāties kā jaunais Staļins. Gluži tāpat kā Staļins vienojās ar Čērčilu un Rūzveltu, ka Polija nonāks viņa ietekmes sfērā un neviens tur neko nevarēs mainīt. Tiesa, par to, ka apmaiņā nācās atteikties no Grieķijas un nodot turienes komunistus, Krievijas propaganda cenšas neatgādināt, jo tas būtu neērti. Toties ir iemesls lepoties ar to, ka Austrumeiropu esam pakļāvuši savai ietekmei. Putins vēlas kaut ko līdzīgu. Pirmām kārtām Ukrainu, Baltijas valstis, Moldovu, proti, bijušās NVS teritorijas. Viņš būtībā saka: atdodiet man vismaz to," piebilda Gaļļamovs.