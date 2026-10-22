Ukrainas armijas roboti frontē sagādājuši Krievijas karaspēkam vēl vienu "pārsteigumu"
Ukraina arvien plašāk uztic bīstamus inženiertehniskos darbus sauszemes bezpilota ierīcēm, paceļot šo tehnoloģiju izmantošanu jaunā līmenī.
Ukrainas Bruņotie spēki demonstrējuši sauszemes robotu, kas karavīru vietā uzstāda dzeloņstiepļu aizsprostus. Attālināti vadāmā ierīce izvērš spirālveida nožogojumus atklātā apvidū.
Ukraina arvien plašāk uztic bīstamus inženiertehniskos darbus sauszemes bezpilota ierīcēm, paceļot šo tehnoloģiju izmantošanu jaunā līmenī. Iepriekš roboti attālināti mīnēja pieejas Ukrainas pozīcijām, bet tagad Krievijas karaspēku frontē gaida vēl viens "pārsteigums".
Publicētajās fotogrāfijās redzams Ukrainas armijas robots, kas atklātā apvidū izvērš dzeloņstiepļu aizsprostus. Karavīri ierīci vada attālināti, tāpēc uzstādīšanas laikā viņiem nav jāatrodas tās tuvumā.
Reālos frontes apstākļos viens šāds robots diennakts laikā vidēji spēj izveidot vienu līdz trīs kilometrus garu aizsprostu.
Ukrainas Sauszemes spēku publicētajos kadros redzama 16. atsevišķās atbalsta brigādes riteņu robotizētā sauszemes kompleksa darbība. Tas attālināti uzstāda spirālveida pretkājnieku aizsprostus no dzeloņstieplēm, kas pazīstami ar nosaukumu "Jegoza".
Šī tehnoloģija apvienojumā ar attālinātu mīnēšanu ļauj Ukrainas spēkiem pārvērst atklātu apvidu šķēršļu joslā, kuru Krievijas karaspēkam ir ārkārtīgi grūti pārvarēt.
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Robots pārvietojas nepārtraukti. Īpaši izstrādāts slīps metāla rāmis ļauj tam kustības laikā atritināt apjomīgu dzeloņstiepļu spoli, izmantojot tās pašas svaru un berzes spēku.
Darbu, kura veikšanai karavīru grupai būtu vajadzīgi vairāki desmiti minūšu un kura laikā viņi būtu pakļauti briesmām, robots paveic vien dažu minūšu laikā.