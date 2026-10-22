Vitkofs un Kušners pārmetuši Zelenskim viņa reakciju uz Trampa izteikumiem
ASV īpašie sūtņi Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners brīdinājuši Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, ka viņa komentāri sadusmo ASV prezidentu Donaldu Trampu.
ASV prezidents Donalds Tramps ir neapmierināts ar sava Ukrainas kolēģa Volodimira Zelenska komentāriem, kuros viņš reaģē uz Trampa izteikumiem. Par to Ukrainas prezidentu brīdinājuši ASV īpašie sūtņi Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners, atsaucoties uz avotiem, raksta laikraksta "The New York Times" apskatnieks Pīters Beikers.
Publikācijā norādīts, ka sarunu laikā Ukrainas līderis dažkārt iebildis, kad ASV pārstāvji pauduši neapmierinātību ar atsevišķiem viņa izteikumiem. Tomēr, komunicējot ar presi, Zelenskis bijis atturīgs un centies notiekošo vērtēt pozitīvi.
Raksta autors atzīmē, ka Baltā nama saimnieka kareivīgā reakcija liek daudziem pasaules līderiem viņam piekāpties, jo viņi baidās no Trampa negatīvās reakcijas un pat iespējamām sankcijām, piemēram, muitas tarifu ieviešanas.
"Prezidenta Trampa uzvedības noteikumi attiecībās ar ārvalstu līderiem ir skaidri: viņš drīkst jūs apvainot, bet bēdas jums, ja uzdrošināsieties viņam atbildēt ar to pašu," teikts publikācijā.
Tikmēr pats Tramps trešdien preses konferencē paziņoja, ka vienošanās par kara izbeigšanu Ukrainā, iespējams, ir tuvāk nekā jebkad agrāk.
Šo paziņojumu viņš izteica pēc tam, kad Vitkofs bija ticies ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu Sanktpēterburgā, bet dienu iepriekš Oslo aizvadījis sarunas ar Zelenski un Eiropas pārstāvjiem.
"Man šķiet, ka mēs tam tuvojamies. Iespējams, šobrīd esam tuvāk risinājumam nekā jebkad agrāk," sacīja ASV prezidents.
Iepriekš Vitkofs un Kušners pēc jaunākās sarunu kārtas ar Ukrainas un Krievijas pārstāvjiem paziņojuši par panākto "progresu".
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Tiek ziņots, ka panākta vienošanās par trīspusējā sarunu formāta atjaunošanu. Paredzams, ka sarunas ar Ukrainas, Krievijas un ASV pārstāvju piedalīšanos varētu notikt novembra vidū.