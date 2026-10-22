"Kurā pasaulē Putins ir humānists?" Senators Kellijs asi reaģē uz Vitkofa glaimiem
ASV senators Marks Kellijs neslēpa sašutumu pēc tam, kad ASV prezidenta īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs nosauca Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu par "humānistu".
ASV senators, bijušais NASA astronauts Marks Kellijs asi reaģējis uz ASV prezidenta īpašā sūtņa Stīva Vitkofa izteikumiem, kuros viņš Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu nodēvējis par "humānistu". Savu viedokli senators paudis sociālajā tīklā "X".
"Kurā pasaulē Putins ir "humānists"? Viņš ir izrēķinājies ar saviem politiskajiem pretiniekiem un žurnālistiem, bombardējis slimnīcas un sācis karu, kurā apzināti nogalinājis desmitiem tūkstošu nevainīgu cilvēku, tostarp sievietes un bērnus. Viņš ir kara noziedznieks!" rakstīja Kellijs.
In what world is Putin a "humanitarian?” He's assassinated political rivals and journalists, bombed hospitals, and started a war that has intentionally killed tens of thousands of innocent people, including women and children. He's a war criminal.— Senator Mark Kelly (@SenMarkKelly) October 21, 2026
Pretrunīgi vērtēto paziņojumu Vitkofs izteica 21. oktobrī, tiekoties ar Putinu Sanktpēterburgā. ASV īpašais sūtnis bija devies uz Krieviju, lai risinātu sarunas par mieru, taču tas nedeva gaidītos rezultātus.
"Jūs tik daudz runājat par manu prezidentu, prezidentu Trampu, kā par humānistu. Arī jūs, kungs, esat humānists, un es jūs par to cienu, augstu vērtēju un vēlreiz pateicos," sacīja Vitkofs
Vienīgais konkrētais panākums, ko ASV guva šīs vizītes laikā, bija 74 gadus veca ASV pilsoņa atbrīvošana. Krievija atbrīvoja ASV pilsoni Stīvenu Habardu, kurš pēc Krievijas invāzijas Ukrainā karoja ukraiņu pusē, taču 2022. gada aprīlī nonāca krievu okupantu gūstā. Tobrīd 72 gadus vecajam Habardam 2024. gada oktobrī Krievijā piesprieda sešu gadu un desmit mēnešu ieslodzījumu.
Maskava pēc Putina un Vitkofa tikšanās trešdien paziņoja, ka ir gatava novembrī atsākt trīspusējās ASV, Ukrainas un Krievijas sarunas.
Putins "informēja Stīvu Vitkofu, ka mēs principā esam gatavi atsākt minētās sarunas," žurnālistiem sacīja diktatora padomnieks Jurijs Ušakovs, norādot, ka tās varētu notikt novembra vidū, "un galvenā tēma būs drošības garantēšana (..) pēc konflikta beigām."
Vienlaikus Kremlis paziņoja, ka Ukrainas un Eiropas pieejām kara izbeigšanai, ko Vitkofs izklāstīja Putinam, trūkstot satura.
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"Stīvs Vitkofs informēja Vladimiru Putinu par Oslo notikušo sarunu saturu," žurnālistiem sacīja Ušakovs. "Viņš minēja dažus jaunus aspektus eiropiešu un Kijivas pieejās, taču tajās patiesībā nebija daudz būtiska satura."
Vitkofs pirms vizītes Maskavā, otrdien Norvēģijā tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un Eiropas amatpersonām.