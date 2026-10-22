Ukraina uzbrukusi militārajai rūpnīcai Maskavas apgabalā, kas nodrošina Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmu darbību
Serpuhovā Ukrainas raķetes un bezpilota lidaparāti uzbrukuši rūpnīcai "75. arsenāls", kas nodarbojas ar artilērijas sistēmu un zenītraķešu kompleksu remontu.
Naktī uz 22. oktobri Ukrainas aizsardzības spēki uzbrukuši militārajiem un stratēģiski svarīgajiem objektiem Maskavā un Maskavas apgabalā. Saskaņā ar sākotnējo informāciju triecienos bojāta militārā rūpnīca "75. arsenāls" Serpuhovā, liecina sociālajos tīklos pieejamā informācija.
Masveida uzbrukumu stratēģiskajiem objektiem Maskavā un tās apgabalā Ukrainas bezpilota lidaparāti sāka 21. oktobra vakarā. Ukrainas Bruņotie spēki izmantojuši arī vairākas raķetes. Triecieni turpinājušies visu nakti.
Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins apgalvo, ka no 21. oktobra plkst. 20:30 līdz 22. oktobra plkst. 4:00 pēc Maskavas laika Krievijas galvaspilsētas virzienā lidojuši 630 Ukrainas bezpilota lidaparāti.
Pēc viņa teiktā, lielākā daļa dronu esot iznīcināta vēl tālu no galvaspilsētas, savukārt vēl 163 bezpilota lidaparāti notriekti Maskavas pievārtē.
Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs situāciju reģionā vēl nav komentējis.
Serpuhovas iedzīvotāji ziņojuši par daudziem sprādzieniem. Saskaņā ar sākotnējo informāciju Ukrainas bezpilota lidaparāti uzbrukuši rūpnīcai "75. arsenāls".
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ko ražo rūpnīca "75. arsenāls"?
Rūpnīca "75. arsenāls" nodarbojas ar ieroču un munīcijas ražošanu, kā arī militārās tehnikas un bruņojuma remontu, tostarp artilērijas sistēmu un zenītraķešu kompleksu apkopi un atjaunošanu.
No publiski pieejamās informācijas zināms, ka uzņēmums remontē zenītraķešu kompleksus "Buk-M1", "Buk-M2" un "S-300V", ko Krievijas armija aktīvi izmanto karā pret Ukrainu.