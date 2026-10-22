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Ukrainas armijas ģenerālštābs ziņo par rekordlieliem Krievijas karaspēka zaudējumiem vienas diennakts laikā

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Krievijas armija piedzīvojusi rekordlielus personālsastāva zaudējumus vienas diennakts laikā kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā.

Ukrainas armijas ģenerālštābs ziņo par rekordlieli...

Krievijas armija piedzīvojusi rekordlielus personālsastāva zaudējumus vienas diennakts laikā kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Saskaņā ar Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba sniegto informāciju 2026. gada 21. oktobrī Ukrainas aizsardzības spēki izsituši no ierindas 2250 Krievijas karavīrus, sasniedzot jaunu diennakts zaudējumu rekordu visā kara laikā.  Kopš 2026. gada sākuma Krievijas karaspēka zaudējumi jau sasnieguši 363 820 karavīru.

Foto: Ekrānuzņēmums
Ukrainas aizstāvji ar dronu uzbrūk krievu iebrucēju mobilajai pretgaisa aizsardzības vienībai, kas aizsargā okupantu loģistiku.
Ukrainas aizstāvji ar dronu uzbrūk krievu iebrucēju mobilajai pretgaisa aizsardzības vienībai, kas aizsargā okupantu loģistiku.

Iepriekšējais rekords tika fiksēts 2024. gada 19. decembrī, kad Krievijas karaspēka zaudējumi sasniedza 2200 karavīrus.

Starp piecām dienām ar lielākajiem Krievijas armijas zaudējumiem ir arī 2026. gada 18. oktobris, kad no ierindas tika izsisti 2100 karavīru, 27. septembris ar 2090 karavīriem un 2024. gada 28. novembris ar 2030 karavīriem.

Trīs no pieciem lielākajiem vienas diennakts zaudējumu rādītājiem reģistrēti tieši 2026. gada septembrī un oktobrī.

Kopš 2026. gada sākuma Krievijas armija zaudējusi aptuveni 363 820 karavīru, savukārt kopš 2022. gada 24. februāra kopējie Krievijas karaspēka zaudējumi, ieskaitot kritušos un ievainotos, sasnieguši 1 572 790 cilvēku.

2026. gada februārī Krievijas armijas zaudējumi mēneša laikā bija 26 090 karavīru, bet septembrī tie pieauga līdz 46 230, sasniedzot augstāko mēneša rādītāju kopš gada sākuma.

Nepilnu trīs oktobra nedēļu laikā Krievijas karaspēka zaudējumi jau pietuvojušies 37 000 karavīru.

Ukrainas puse uzsver, ka dara visu iespējamo, lai saglabātu savu karavīru un civiliedzīvotāju dzīvības. Savukārt Krievijā, kā norādīts publikācijā, karavīri tiek uztverti vien kā resurss, kuru nežēlo un nepārdomāti sūta nāvē.

Ukrainas aizstāvji turpina vājināt Krievijas armijas uzbrukuma spējas, pretojoties tās agresijai.

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