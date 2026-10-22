Mamikins televīzijā tik ļoti nolamā latviešus, lietuviešus un igauņus, ka tos aizstāvēt metas pat Solovjovs. Atklājam, kāpēc patiesībā tā notika
Latvijas krievu politiķis un bijušais Eiropas Parlamenta deputāts Andrejs Mamikins atgriezies krievu propagandista Vladimira Solovjova raidījumā, kurā nolamāja Baltijas valstis un to iedzīvotājus. Solovjovs metās aizstāvēt latviešus, lietuviešus un igauņus. Bet kāpēc tā notika?
Mamikins raidījumā norādīja, ka eiropieši līdzīgi kā baltieši kritīs ceļos un lūgs piedošanu krievu karavīram. Šādam apgalvojumam Solovjovs nepiekrita, paužot šaubas, ka eiropieši varētu sekot baltiešu piemēram.
Solovjovs: "Tu nopietni uzskati, ka visa Eiropa ņems piemēru no Baltijas valstīm? Tā tev ir kāda slimība?" Manāmi satrauktais Mamikins sāka jaukt valstis, stostīties un uz Solovjova jautājumu, kas ir baltieši, nosauca Baltijas valstis par izgāztuvi.
Mamikins tāpat apgalvoja, ka Baltijas valstu iedzīvotāji visu savu kultūru esot ieguvuši no krievu civilizācijas. Tad Mamikins izsaucās, ka baltieši ir blaktis.
Solovjovs nevienam no šiem apgalvojumiem nepiekrita, vēl vairāk, viņš pat sāka visai naski aizstāvēt baltiešus un viņu kultūru, sakot, ka Baltijas valstu iedzīvotāji ir dažādi un ka viņu kultūru nav veidojuši tikai krievi. "Viņi nav blaktis. Nevajag tā. Es nevienu te nepazeminu (acīmredzot, izņemot Mamikinu - aut.)"
Un tagad būtiska nianse - kāpēc Solovjovs iestājās par baltiešiem? Mamikins ir aizmirsis būtisku faktu - Krievijas prezidenta administrāciju jau desmit gadus vada Tallinā dzimušais igaunis Antons Vaino, kura senči Igaunijas padomju okupācijas laikā bija ietekmīgi komunisti.
Tātad, ja visi Baltijas valstu iedzīvotāji ir blaktis izgāztuvē, tad prezidenta administrāciju vada kas? Bomzis? Solovjovs lieliski pārzina visu to cilvēku biogrāfijas, kuri var ietekmēt viņa dzīvi un labklājību.