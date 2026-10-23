Ziemeļkorejas lielie meli: ko Phenjana gadiem ilgi slēpj par Kimu Čenunu
Precīzs Ziemeļkorejas diktatora Kima Čenuna vecums ir rūpīgi glabāts noslēpums, un par viņa dzimšanas gadu joprojām pastāv domstarpības.
Tiek minēts gan 1982., gan 1983., gan 1984. gads. Ziemeļkoreja apgalvo, ka viņš dzimis 1982. gadā, savukārt ASV un Dienvidkorejas izlūkdienesti pieļauj, ka patiesībā viņš ir jaunāks. Par to raksta "Wionews".
Kā norāda izdevums, Ziemeļkorejas varasiestādes un valsts mediji oficiāli apgalvo, ka Kims dzimis 1982. gada 8. janvārī. Šim gadam ir īpaša simboliska nozīme, jo tas sakrīt ar viņa vectēva Kima Irsena 70. dzimšanas gadadienu.
Tikmēr Seulas analītiķi kategoriski apšauba Phenjanas oficiāli sniegto informāciju. Dienvidkorejas izlūkdienestu pārstāvji uzstāj, ka diktators patiesībā dzimis 1983. gadā. Tas varētu liecināt, ka Ziemeļkorejas režīms apzināti mainījis viņa dzimšanas datumu, lai mākslīgi stiprinātu Kima Čenuna politisko autoritāti.
Savukārt Amerikas Savienotajās Valstīs pastāv pavisam cita versija par Ziemeļkorejas līdera dzimšanas gadu. ASV valdība oficiāli norāda, ka Kims Čenuns dzimis 1984. gadā. Tas nozīmē, ka viņš ir vairākus gadus jaunāks, nekā apgalvo viņa valsts propaganda.
Norāde Šveices pasē
Kā teikts rakstā, ASV versiju par Kima Čenuna dzimšanu 1984. gadā lielā mērā apstiprina arī būtiski dokumentāli pierādījumi no Eiropas. Kad Kims Čenuns pusaudža gados slepeni mācījās Šveicē, viņš ceļoja ar diplomātisko pasi, kurā kā viņa dzimšanas gads oficiāli bija norādīts 1984. gads.
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Lai gan par dzimšanas gadu joprojām pastāv domstarpības, dažādu valstu izlūkdienesti ir vienisprātis par dienu un mēnesi – Kima Čenuna dzimšanas diena ir 8. janvārī. Tomēr viņš bieži atsakās no vērienīgām svinībām, kādas savulaik tika rīkotas par godu viņa priekšgājējiem.
Kāpēc Ziemeļkorejā mainīts līdera dzimšanas datums?
Izdevums uzsver, ka dzimšanas datuma mainīšana ir ierasts Kimu valdošās dinastijas propagandas paņēmiens. Pasludinot 1982. gadu par Kima Čenuna dzimšanas gadu, Phenjana panāca, ka jaunā līdera dzimšanas gads tiek simboliski sasaistīts ar valsts dibinātāja dzimšanas gadu – 1912. gadu, kas Ziemeļkorejā tiek uzskatīts par īpaši nozīmīgu datumu.
Tas jau pašā valdīšanas sākumā palīdzēja nostiprināt Kima Čenuna vēsturisko leģitimitāti.
Nesen izplatījās baumas, ka Kims Čenuns varētu būt nonācis komā smadzeņu asiņošanas dēļ. Britu tabloīds "The Sun", atsaucoties uz internetā izplatītu informāciju, vēstīja, ka Ziemeļkorejas diktators pēc spēcīgas asiņošanas esot steidzami nogādāts kādā Ķīnas slimnīcā neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanai. Kā iespējamais iemesls viņa pārvešanai uz Ķīnu minēta nepietiekamā medicīniskās aprūpes kvalitāte Phenjanā.
Pirms tam Ziemeļkorejas līderis pēdējo reizi sabiedrībā bija redzēts 11. oktobrī, kad viņš apmeklēja aizsardzības muzeju Phenjanā, kura precīza atrašanās vieta netika atklāta.
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Tikmēr Dienvidkorejas ziņu aģentūra "Yonhap News" ziņoja, ka Ziemeļkorejas valsts mediji vēstījuši par Kima Čenuna neseno apmeklējumu apģērbu un apavu izstādē Phenjanā. Publicētajās fotogrāfijās redzams, kā viņš kopā ar savu meitu Čuē apskata izstādi.